A Tisza egyik képviselője egy államtitkár párjától bérel közpénzen piaci áron felül lakást

A Tisza Párt pécsi képviselője a Tisza egyik helyettes államtitkárának élettársától béreltet magának lakást, közpénzen, ráadásul a piaci ár felett nagyjából évi 600 ezer forinttal. A pécsi tiszás Kovács Áron Meczner Vera Eszter menedzser lakását béreltette ki magának, a ciklus végéig mintegy 20 millió forintért. Meczner Vera Eszter Bart István, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium helyettes államtitkára.
A Közadat-nyilvántartás oldalán a közelmúltban megjelentek a parlamenti képviselők lakásbérleti szerződései. Mint ismert, a Budapesten saját ingatlannal nem rendelkező képviselők lakást béreltethetnek maguknak az Országgyűlés Hivatalán keresztül, közpénzből, annak érdekében, hogy könnyebben be tudjanak járni a munkahelyükre, a parlamentbe.
A hivatalos adatbázis szerint a Tisza Párt pécsi képviselője, Kovács Áron Meczner Vera Esztertől bérel lakást magának, és már első ránézésre is látható, hogy az ár valamivel a piaci felett van – mutatott rá az Ellenpólus.
A pécsi tiszás politikus egy 66 négyzetméteres ingatlant havi 413 ezer forintért béreltet magának, ami a ciklus végéig számolva közel 20 millió forintra jön ki.
Az irányítószám alapján az ingatlan Újlipótváros körúthoz közel eső részén található. A hasonló paraméterű lakásokat jelenleg 350 és 370 ezer forint között hirdetik. A környéken csak a frissen felújított luxusingatlanokat kínálják abban az árkategóriában, mint amennyit a hivatal kifizet a tiszás politikus lakásáért.
A portál szerint legalább ennyire érdekes a bérbeadó személye, ugyanis Meczner Vera Eszter több mint húsz éve dolgozik a hazai liberális művészvilágban. Hozzá köthető a 2012 óta működő Gradus Művészügynökség, ahol elsősorban színészek, zenészek és más előadóművészek karrierjének építésével foglalkoznak. A menedzser egy időben a Réz András-féle Werk Akadémián is tartott előadásokat. Azonban szakmai útjánál is érdekesebb a családi háttere: Meczner Vera Eszter élettársa ugyanis nem más, mint Bart István, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium helyettes államtitkára.
Tehát a Tisza Párt pécsi képviselője a Tisza-kormány egyik tagjának párjától béreltet magának lakást, közpénzen. Ráadásul úgy tűnik, hogy az erősen baráti üzletet áron felül kötötték meg.
Meczner Vera Eszter és Bart István kapcsolatára a közösségi médiában is lehet bizonyítékot találni, ugyanis a menedzser június végén lelkesen közölte ismerőseivel, hogy párja fog felelni a villamosításért és a dekarbonizációért Kapitány István minisztériumában.
Magánéletünket a hazáért! Nagy büszkeség!
– így gratulált párjának a kormányzati kinevezéséhez. A párnak ráadásul nemrég gyermeke is született. Emellett közös céges érdekeltségük is van, a Jövőmenedzsment Intézet Nonprofit Kft. Bart István kormányzati kinevezése után Meczner vette át a vállalkozás menedzselését ügyvezetőként. A tulajdonos ugyanakkor továbbra is a helyettes államtitkár maradt.
Érdekesség, hogy korábban a társaság tulajdonosi köréhez tartozott Kelemen Ágnes és Ámon Ada is. Bart István köre a kormányváltás után látványosan megerősödött: Kelement vízügyi államtitkárnak nevezték ki, Ámon pedig júniustól a Magyar Energiahatékonysági Intézetet (MEHI) ügyvezető igazgatója lett.
Az is említésre méltó, hogy Bart István korábban dolgozott az SZDSZ által felügyelt Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban. Később megfordult az Európai Bizottság klímapolitikai főigazgatóságán és az Environmental Defense Fundnál, majd kinevezéséig az Energiaklub elnökségi tagja volt. Jelenleg pedig a Gazdasági és Energetikai Minisztérium egyik erős embere. A portál információ szerint a szakmai kapcsolatokon túlmutatón jó viszonyt ápol felettesével, Kapitány Istvánnal.
Utóbbi azt is jelzi, hogy ő lehet az október közepén lemondott energetikai államtitkár, Tótth András utódjának kijelöltek egyike.
Bart István a megnyílvánulásai miatt is rendszeresen bekerül a médiába: egy alkalommal arról beszélt, hogy az Orbán-kormány feleslegesen sok pénzt költött a falvak fejlesztésére. Álláspontja szerint ugyanis a jövő nem a vidékről, hanem sokkal inkább arról szól, hogy a kistelepülésen élőket hogyan lehetne segíteni a városba költözésben. Máskor pedig kijelentette, hogy Magyarország népességcsökkenését el kellene fogadni és a problémát a migrációval lehetne orvosolni.
Nem ez az első gyanús bérlés a Tisza környékén
Ahogyan arról korábban az Origo beszámolt, Velkey György, a Tisza Párt parlamenti államtitkára egyedül használ egy 104 négyzetméteres, havi több mint egymillió forintért bérelt irodát a XIV. kerületi Róna utcában. Az Országgyűlés Hivatala közérdekű adatigénylésére válaszlva elküldte a tiszás politikus irodabérleti szerződését, ezzel pedig lelepleződött a baloldali politikusok közötti összefonódás. A hivatalos dokumentumokból nyilvánvalóvá vált, miért nem akarták, hogy nyilvánosságra kerüljenek a megállapodás részletei: az irodát nem mástól, mint a momentumos Rózsa András vezette zuglói önkormányzattól bérlik.
De nem Velkey György az egyetlen tiszás, aki körül hasonló ügy rajzolódik ki. A Tisza Párt vecsési képviselője egykori főnökétől, Magyar Péter egyik legelső pénzügyi támogatójától bérel irodát közpénzből. Földi Károly saját bevallása szerint összesen 100 millió forinttal segítette a Tisza Párt kampányát, cserében saját alkalmazottja, Balajti István lett a helyi képviselő, aki viszont éppen Földitől bérli az irodáját.
Ahogy Bódis Kriszta is mindössze egy 68 négyzetméteres irodáért fizet a józsefvárosi Bacsó Béla utcában közel 900 ezer forintot.
Trompler Ildikó pedig Pécelen a piaci ár kétszereséért bérel irodát a tiszás barátnője vezette péceli önkormányzattól. Az Országgyűlés Hivatala havi nettó 701 637 forintot fizet ki közpénzből a képviselői irodáért. Ingatlanpiaci elemzések szerint a környéken a hasonló méretű és adottságú helyiségeket jóval olcsóbban, kevesebb mint 400 ezer forintért hirdetik.