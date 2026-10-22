A Tisza egyik képviselője egy államtitkár párjától bérel közpénzen piaci áron felül lakást

A Tisza Párt pécsi képviselője a Tisza egyik helyettes államtitkárának élettársától béreltet magának lakást, közpénzen, ráadásul a piaci ár felett nagyjából évi 600 ezer forinttal. A pécsi tiszás Kovács Áron Meczner Vera Eszter menedzser lakását béreltette ki magának, a ciklus végéig mintegy 20 millió forintért. Meczner Vera Eszter Bart István, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium helyettes államtitkára.

A Tisza újabb politikusáról derült ki, hogy közpénzen bérel túlárazott ingatlant Fotó: Facebook/Kovács Áron

A Közadat-nyilvántartás oldalán a közelmúltban megjelentek a parlamenti képviselők lakásbérleti szerződései. Mint ismert, a Budapesten saját ingatlannal nem rendelkező képviselők lakást béreltethetnek maguknak az Országgyűlés Hivatalán keresztül, közpénzből, annak érdekében, hogy könnyebben be tudjanak járni a munkahelyükre, a parlamentbe.

A hivatalos adatbázis szerint a Tisza Párt pécsi képviselője, Kovács Áron Meczner Vera Esztertől bérel lakást magának, és már első ránézésre is látható, hogy az ár valamivel a piaci felett van – mutatott rá az Ellenpólus.

A pécsi tiszás politikus egy 66 négyzetméteres ingatlant havi 413 ezer forintért béreltet magának, ami a ciklus végéig számolva közel 20 millió forintra jön ki.

Az irányítószám alapján az ingatlan Újlipótváros körúthoz közel eső részén található. A hasonló paraméterű lakásokat jelenleg 350 és 370 ezer forint között hirdetik. A környéken csak a frissen felújított luxusingatlanokat kínálják abban az árkategóriában, mint amennyit a hivatal kifizet a tiszás politikus lakásáért.

A portál szerint legalább ennyire érdekes a bérbeadó személye, ugyanis Meczner Vera Eszter több mint húsz éve dolgozik a hazai liberális művészvilágban. Hozzá köthető a 2012 óta működő Gradus Művészügynökség, ahol elsősorban színészek, zenészek és más előadóművészek karrierjének építésével foglalkoznak. A menedzser egy időben a Réz András-féle Werk Akadémián is tartott előadásokat. Azonban szakmai útjánál is érdekesebb a családi háttere: Meczner Vera Eszter élettársa ugyanis nem más, mint Bart István, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium helyettes államtitkára.

Tehát a Tisza Párt pécsi képviselője a Tisza-kormány egyik tagjának párjától béreltet magának lakást, közpénzen. Ráadásul úgy tűnik, hogy az erősen baráti üzletet áron felül kötötték meg.

Meczner Vera Eszter és Bart István kapcsolatára a közösségi médiában is lehet bizonyítékot találni, ugyanis a menedzser június végén lelkesen közölte ismerőseivel, hogy párja fog felelni a villamosításért és a dekarbonizációért Kapitány István minisztériumában.

Magánéletünket a hazáért! Nagy büszkeség!

– így gratulált párjának a kormányzati kinevezéséhez. A párnak ráadásul nemrég gyermeke is született. Emellett közös céges érdekeltségük is van, a Jövőmenedzsment Intézet Nonprofit Kft. Bart István kormányzati kinevezése után Meczner vette át a vállalkozás menedzselését ügyvezetőként. A tulajdonos ugyanakkor továbbra is a helyettes államtitkár maradt.

Érdekesség, hogy korábban a társaság tulajdonosi köréhez tartozott Kelemen Ágnes és Ámon Ada is. Bart István köre a kormányváltás után látványosan megerősödött: Kelement vízügyi államtitkárnak nevezték ki, Ámon pedig júniustól a Magyar Energiahatékonysági Intézetet (MEHI) ügyvezető igazgatója lett.

Az is említésre méltó, hogy Bart István korábban dolgozott az SZDSZ által felügyelt Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban. Később megfordult az Európai Bizottság klímapolitikai főigazgatóságán és az Environmental Defense Fundnál, majd kinevezéséig az Energiaklub elnökségi tagja volt. Jelenleg pedig a Gazdasági és Energetikai Minisztérium egyik erős embere. A portál információ szerint a szakmai kapcsolatokon túlmutatón jó viszonyt ápol felettesével, Kapitány Istvánnal.