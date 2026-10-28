Az elmúlt hónapokban az új kormány nem tudta teljesíteni törvényi kötelezettségét, és nem biztosított a volt miniszterelnök számára kétfős titkárságot. Az ezért felelős miniszternek Orbán Viktor két alkalommal írt hivatalos levelet, melyben megerősítette igényét, de válasz nem érkezett, és az ügyben semmilyen előrelépés nem történt – nyilatkozta a 24.hu megkeresésére Havasi Bertalan, aki szerint ezért a volt miniszterelnök titkársága jelenleg is a Fidesz keretein belül működik, a Lendvay utcai központban.

A hatályos törvény szerint Orbán Viktort, mint volt miniszterelnököt, kétfős titkárság és személyes gépkocsihasználat illeti meg

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A törvény szerint még 16 évig jár egy bizonyos juttatás

Orbán Viktort a törvény szerint:

kétfős titkárság

és személyes gépkocsihasználat illeti meg, amelyhez személygépkocsit és gépjárművezetőt a rendőrség biztosít. Ez annyi ideig jár, ameddig ezt a tisztséget betöltötte – azaz az egykori miniszterelnöknek még 16 évig állami autó jár.

A kétfős titkárság, melynek személyi és dologi feltételeit a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter kell, hogy biztosítsa, a miniszterelnöki pozíciója megszűnését követően még 8 évig járna Orbánnak, ami fele annyi idő, amíg a volt miniszterelnök a tisztséget betöltötte.

Havasi Bertalannak az illetményével tartoznak

Nem csak a volt miniszterelnök nem kapta meg a járandóságait. A Közszolgálati Döntőbizottság két hete meghosszabította az eljárási határidőt Havasi Bertalan közszolgálati panasza ügyében, amelyet az Orbán-kormány volt helyettes államtitkára, a Fidesz sajtófőnöke a Miniszterelnökséggel szembeni illetményigényével kapcsolatban nyújtott be.

Havasi Bertalant 2026. május 16-án mentették fel azonnali hatállyal a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkári tisztségéből, miután Magyar Péter miniszterelnökkel nyilvánosan szóváltásba keveredett a Karmelita kolostor tetőteraszán.

A Miniszterelnökség azután október 1-jei hatállyal érdemtelenség jogcímén megszüntette kormányzati szolgálati jogviszonyát is.