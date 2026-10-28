ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Már 64 halottja van a spanyolországi vonatkatasztrófának – drámai részletek derültek ki a tragédiáról

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Orbán Viktort a törvény szerint kétfős titkárság és személyes gépkocsihasználat illeti meg, amelyeket az állam köteles biztosítani számára meghatározott ideig.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
miniszterelnöki kabinetirodaorban viktorminiszterelnök

Az elmúlt hónapokban az új kormány nem tudta teljesíteni törvényi kötelezettségét, és nem biztosított a volt miniszterelnök számára kétfős titkárságot. Az ezért felelős miniszternek Orbán Viktor két alkalommal írt hivatalos levelet, melyben megerősítette igényét, de válasz nem érkezett, és az ügyben semmilyen előrelépés nem történt  – nyilatkozta  a 24.hu megkeresésére Havasi Bertalan, aki szerint ezért a volt miniszterelnök titkársága jelenleg is a Fidesz keretein belül működik, a Lendvay utcai központban.

költségvetés
A hatályos törvény szerint Orbán Viktort, mint volt miniszterelnököt, kétfős titkárság és személyes gépkocsihasználat illeti meg
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A törvény szerint még 16 évig jár egy bizonyos juttatás

Orbán Viktort a törvény szerint:

  • kétfős titkárság
  • és személyes gépkocsihasználat illeti meg, amelyhez személygépkocsit és gépjárművezetőt a rendőrség biztosít. Ez annyi ideig jár, ameddig ezt a tisztséget betöltötte – azaz az egykori miniszterelnöknek még 16 évig állami autó jár. 

A kétfős titkárság, melynek személyi és dologi feltételeit a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter kell, hogy biztosítsa, a miniszterelnöki pozíciója megszűnését követően még 8 évig járna Orbánnak, ami fele annyi idő, amíg a volt miniszterelnök a tisztséget betöltötte.

Havasi Bertalannak az illetményével tartoznak

Nem csak a volt miniszterelnök nem kapta meg a járandóságait. A Közszolgálati Döntőbizottság két hete meghosszabította az eljárási határidőt Havasi Bertalan közszolgálati panasza ügyében, amelyet az Orbán-kormány volt helyettes államtitkára, a Fidesz sajtófőnöke a Miniszterelnökséggel szembeni illetményigényével kapcsolatban nyújtott be. 

Havasi Bertalant 2026. május 16-án mentették fel azonnali hatállyal a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkári tisztségéből, miután Magyar Péter miniszterelnökkel nyilvánosan szóváltásba keveredett a Karmelita kolostor tetőteraszán.

A Miniszterelnökség azután október 1-jei hatállyal érdemtelenség jogcímén megszüntette kormányzati szolgálati jogviszonyát is. 

 

Szóljon hozzá!