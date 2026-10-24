A Fideszre hivatkozva törvénnyel avatkozik be a kormány a sportklubbok életébe

A társadalmi egyeztetést követően benyújtották az Országgyűlésnek a sportösszeférhetetlenségi törvénymódosító csomagot, amely a parlament honlapján már olvasható – jelentette be Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár a Facebook-oldalán szombaton. Az MTI összefoglalója szerint a politikus azt írta, ez egy újabb lépés "a sport és a napi politika különválásához, valamint az átláthatóság biztosításához".

Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár beszélt a törvénymódosításról

Fotó: MW archív/Baranyai Edina

November végén szavazhatnak a törvényről

A sportért felelős államtitkár szerint a következő fontos mérföldkő a november elejére tervezett általános vita, és ha a jogalkotási folyamatban nem történik változás, november végén sor kerülhet a törvény zárószavazására is.

A jogszabály határozott célja, hogy a sportszervezetek működését és vezetését is a sport világára jellemző fair play szellemében szabályozza, tehát ne a politikai kapcsolatok határozzák meg a szakmai tevékenységet és a sportfinanszírozást, valamint annak mértékét

– fogalmazott Kálnoki-Kiss Attila.

Magyar Péter a törvénnyel a Fidesz befolyását akarja korlátozni

A benyújtott tervezet általános indoklása szerint a cél "a sportágazat politikai és kormányzati befolyástól mentes működésének, valamint a sportszféra belső önszerveződésének és önigazgatásának erősítése".

Magyar Péter miniszterelnök szeptember 18-án kormányzati sajtótájékoztatón jelentette be, hogy szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a kormány. Úgy fogalmazott, a magyar sportot, "az egyik nemzeti büszkeségünket" az évek során fokozatosan "politikai befolyási övezetté változtatták, elfoglalták a sportágakat, a fideszes politikusok hűbérbirtokukként kezelték a szövetségeket, egyesületeket".

Közölte:

két új jogszabállyal olyan változtatásokat vezetnek be, mint a személyi összeférhetetlenség, továbbá négyéves sportvezetői kizárás abban az esetben, ha súlyos támogatási szabálytalanság történt az adott egyesületnél vagy szövetségnél.

A miniszterelnök szerint , amint hatályba lépnek a jogszabályok, miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és több más meghatározó állami vezető nem tölthet be vezető tisztséget jelentős, 500-nál több sportolót igazoló sportszervezetben.