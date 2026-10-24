A Fideszre hivatkozva törvénnyel avatkozik be a kormány a sportklubbok életébe

A társadalmi egyeztetést követően benyújtották az Országgyűlésnek a sportösszeférhetetlenségi törvénymódosító csomagot, amely a parlament honlapján már olvasható – jelentette be Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár a Facebook-oldalán szombaton. Az MTI összefoglalója szerint a politikus azt írta, ez egy újabb lépés "a sport és a napi politika különválásához, valamint az átláthatóság biztosításához".
November végén szavazhatnak a törvényről
A sportért felelős államtitkár szerint a következő fontos mérföldkő a november elejére tervezett általános vita, és ha a jogalkotási folyamatban nem történik változás, november végén sor kerülhet a törvény zárószavazására is.
A jogszabály határozott célja, hogy a sportszervezetek működését és vezetését is a sport világára jellemző fair play szellemében szabályozza, tehát ne a politikai kapcsolatok határozzák meg a szakmai tevékenységet és a sportfinanszírozást, valamint annak mértékét
– fogalmazott Kálnoki-Kiss Attila.
Magyar Péter a törvénnyel a Fidesz befolyását akarja korlátozni
A benyújtott tervezet általános indoklása szerint a cél "a sportágazat politikai és kormányzati befolyástól mentes működésének, valamint a sportszféra belső önszerveződésének és önigazgatásának erősítése".
Magyar Péter miniszterelnök szeptember 18-án kormányzati sajtótájékoztatón jelentette be, hogy szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a kormány. Úgy fogalmazott, a magyar sportot, "az egyik nemzeti büszkeségünket" az évek során fokozatosan "politikai befolyási övezetté változtatták, elfoglalták a sportágakat, a fideszes politikusok hűbérbirtokukként kezelték a szövetségeket, egyesületeket".
Közölte:
két új jogszabállyal olyan változtatásokat vezetnek be, mint a személyi összeférhetetlenség, továbbá négyéves sportvezetői kizárás abban az esetben, ha súlyos támogatási szabálytalanság történt az adott egyesületnél vagy szövetségnél.
A miniszterelnök szerint , amint hatályba lépnek a jogszabályok, miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és több más meghatározó állami vezető nem tölthet be vezető tisztséget jelentős, 500-nál több sportolót igazoló sportszervezetben.
Megjegyezte,
a tilalom a tisztség megszűnését követő négy évig fennmarad, tehát ha valaki "holnaptól" nem országgyűlési képviselő vagy államtitkár, akkor "nem tud beejtőernyőzni" egy sportegyesület vezetésébe.
Kubatov Gábort a törvény tárgyalása előtt újra az FTC elnökévé választhatják
A benyújtás előtt álló törvénytervezet ellenére az FTC elnöke október 27-én újraindul a posztért. Mivel még nem tárgyalta meg a Parlament, így egyelőre nincs jogi akadálya annak, hogy Kubatov Gábort – aki a Fidesz alelnökeként és országgyűlési képviselőként is dolgozott – ismét a Fradi elnökének válasszák meg. Az FTC jelenlegi elnöke, Kubatov Gábor mellett október 11-én nyílt levélben állt ki 89 egykori és jelenlegi sportoló, nemrég pedig újabb 67 klublegenda csatlakozott a kezdeményezéshez.
A Fidesz-kormány volt honvédelmi minisztere már elfoglalhatta a Honvéd SE elnöki tisztjét
Két hete múlt, hogy a Budapesti Honvéd Sportegyesület élére választották Benkő Tibor volt honvédelmi minisztert. A volt tárcavezetőt a jelenlegi honvédelmi miniszter javasolta a posztra. Ismert, Ruszin-Szendi Romulusz Benkő Tibor minisztersége alatt volt az Orbán-kormány államtitkára, majd Benkő javaslatára lett a honvédség vezérkari főnöke. Benkő Tibor 2022 májusáig volt miniszter, így ő a törvénytervezet értelmében már nem esik a tiltás alá.