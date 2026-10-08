Kubatov Gáborék a törvénytervezet visszavonását követelik: „El a kezekkel a magyar sporttól!”

Kubatov Gábor közösségi oldalán tette közzé a magyar sportegyesületek közös kiállását, amelynek már a címe is határozott üzenetet fogalmaz meg: „El a kezekkel a magyar sporttól!”. A nyilatkozat szerint a sportvezetői tilalmi rendszerről szóló törvénytervezet elfogadhatatlan, ezért annak haladéktalan visszavonását követelik.

Kubatov Gáborék a törvénytervezet visszavonását követelik

Fotó: Facebook/Kubatov Gábor

Az állásfoglalás szerint számos sportoló, olimpikon, edző, sportvezető és szurkoló emelte már fel a szavát a javaslattal szemben.

A megfogalmazás szerint bár a pályán a sportolók ellenfelek lehetnek, a sportközösségek önrendelkezésének és közös értékeinek védelmében összetartanak.

A sportegyesületek önállóságát féltik

A közös nyilatkozatban azt hangsúlyozzák, hogy a magyar sport sikerei mögött generációk munkája áll, az egyesületek pedig a jövő bajnokainak nevelésében is fontos szerepet töltenek be.

A sportközösségek szerint az egyesületek vezetéséről azoknak kell dönteniük, akiknek a tagság bizalmat szavazott. Úgy vélik, a tervezet éppen ezt az önállóságot korlátozná.

Az Alaptörvényt is sértené a tervezet?

A nyilatkozat szerint a javaslat súlyosan sérti az Alaptörvényt. Az aláírók az egyesülési szabadságra hivatkoznak, amely szerintük nemcsak a sportegyesületek megalapítását és működését, hanem a közösségek vezetőinek szabad megválasztását is magában foglalja.

Kifogásolják azt is, hogy a tervezet már megválasztott sportvezetők eltávolítását is kikényszeríthetné.

A javaslat korábbi és jelenlegi, jogszerűen betöltött közéleti tisztségekhez utólag négyéves eltiltást kapcsolna.

A sportegyesületek szerint ez a jogbiztonságot, valamint a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát is sértené. Álláspontjuk szerint egy korábbi, jogszerű közéleti szerepvállalás nem válhat utólag egy sportvezető kizárásának alapjává.

Egységesen követelik a visszavonást

A közös állásfoglalás szerint a közpénzek ellenőrzésének közérdeke önmagában nem indokolhat egy általános sportvezetői eltiltási rendszer bevezetését.

A nyilatkozat végén a sportegyesületek egyértelműen megfogalmazzák követelésüket: a sportvezetői tilalmi rendszerről szóló törvénytervezet haladéktalan visszavonását kérik, és hangsúlyozzák, hogy politikai célok miatt nem lehet felülírni a sportközösségek döntéseit.