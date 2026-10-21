Újabb fordulat a minisztériumi botrányban: az MVM éléről is távozott Tótth András

Amint azt az Origo is megírta, Tótth András lemondott a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkárának posztjáról. Most újabb váratlan fordulat történt a magyar energiaszektor vezetésében: az Index kedden azzal a kérdéssel fordult a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz, hogy Tótth András miért maradhatott az MVM igazgatóságában, ha október 13-án személyes okokra hivatkozva lemondott energetikai államtitkári tisztségéről. A válasz szerdán érkezett meg, amelyből kiderült, hogy a korábbi államtitkár időközben az állami energetikai vállalat vezetéséből is távozott.

Tótth András újabb lemondása azért is érdekes, mert némely esetben akár Kapitány Istvánnál is nagyobb befolyással rendelkezhetett

(Fotó: Facebook)

A minisztérium közlése szerint „Tótth András az MVM igazgatóságában viselt tisztségéről 2026. október 21-ével lemondott”.

Három kulcspozíció összpontosult Tótth András kezében

A korábbi államtitkár távozása azért is vet fel kérdéseket, mert az elmúlt hónapokban rendkívül jelentős befolyásra tett szert a magyar energiaszektorban. A minisztérium szeptemberben módosított szervezeti szabályzata alapján az MVM és a Paks II. beruházás állami projektcége feletti tulajdonosi jogokat is ő gyakorolhatta, amely feladatok korábban Kapitány István miniszterhez tartoztak.

Tótth kezében egyszerre három meghatározó feladatkör összpontosult:

Energetikai államtitkárként az ágazati szabályozásért felelt.

Az MVM igazgatóságának elnökeként részt vett az állami energetikai vállalat irányításában.

Az állami tulajdonosi jogok gyakorlójaként az MVM és a Paks II. projektcége feletti tulajdonosi érdekek érvényesítéséért felelt.