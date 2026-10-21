Újabb fordulat a minisztériumi botrányban: az MVM éléről is távozott Tótth András

Amint azt az Origo is megírta, Tótth András lemondott a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkárának posztjáról. Most újabb váratlan fordulat történt a magyar energiaszektor vezetésében: az Index kedden azzal a kérdéssel fordult a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz, hogy Tótth András miért maradhatott az MVM igazgatóságában, ha október 13-án személyes okokra hivatkozva lemondott energetikai államtitkári tisztségéről. A válasz szerdán érkezett meg, amelyből kiderült, hogy a korábbi államtitkár időközben az állami energetikai vállalat vezetéséből is távozott.
A minisztérium közlése szerint „Tótth András az MVM igazgatóságában viselt tisztségéről 2026. október 21-ével lemondott”.
Három kulcspozíció összpontosult Tótth András kezében
A korábbi államtitkár távozása azért is vet fel kérdéseket, mert az elmúlt hónapokban rendkívül jelentős befolyásra tett szert a magyar energiaszektorban. A minisztérium szeptemberben módosított szervezeti szabályzata alapján az MVM és a Paks II. beruházás állami projektcége feletti tulajdonosi jogokat is ő gyakorolhatta, amely feladatok korábban Kapitány István miniszterhez tartoztak.
Tótth kezében egyszerre három meghatározó feladatkör összpontosult:
- Energetikai államtitkárként az ágazati szabályozásért felelt.
- Az MVM igazgatóságának elnökeként részt vett az állami energetikai vállalat irányításában.
- Az állami tulajdonosi jogok gyakorlójaként az MVM és a Paks II. projektcége feletti tulajdonosi érdekek érvényesítéséért felelt.
Az Index szerint ez a helyzet azért is volt szokatlan, mert a három feladatkört korábban három különböző személy látta el. Tótth így az energiaszektor bizonyos területein akár saját miniszterénél is nagyobb befolyással rendelkezhetett.
Hont András is rámutatott a lemondások körüli ellentmondásokra
Hont András Facebook-bejegyzésében felidézte, hogy korábban Kapitány István esetleges miniszteri lemondásáról jelentek meg sajtóértesülések, amelyeket később cáfoltak. Végül azonban nem a miniszter, hanem az államtitkára távozott, hivatalosan személyes okok miatt.
Hont szerint már ekkor felmerült a kérdés, hogy ha Tótth távozása valóban személyes okokra vezethető vissza, miként maradhatott továbbra is az MVM igazgatóságának élén.
A publicista arra is felhívta a figyelmet, hogy az Index éppen ezt az ellentmondást próbálta tisztázni, amikor megkereste a minisztériumot. Másnap reggel pedig már arról érkezett hivatalos tájékoztatás, hogy Tótth az MVM-nél betöltött tisztségéről is lemondott.
Az ügyben így továbbra is megválaszolatlan kérdés, hogy pontosan milyen körülmények vezettek a korábban jelentős energetikai befolyással rendelkező államtitkár távozásához, és miért csak egy héttel később vált meg az MVM-nél betöltött pozíciójától.