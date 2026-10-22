Több pénzt vár a kormány a tranzakciós illetéktől

Háromszorosára emeli a kormány 2027-től az illetékmentes banki átutalások összeghatárát. Így a mostani 50 ezer forint helyett már 150 ezer forint átutalásáig nem terheli ez az állami elvonás a lakossági ügyfeleket – számolt be a biztosdöntés.hu. A lap hozzátette, hogy az átutalásokat, készpénzfelvételeket, valutaváltásokat, kártyás vásárlásokat sújtó terhet ugyan a bankoknak kell megfizetni, de ezt jellemzően ráterhelik a lakossági és céges ügyfelekre.

Kármán András pénzügyminiszter és Magyar Péter miniszterelnök a tranzakciós illetéket érintő változásról nem számolt be a keddi sajtótájékoztatójukon

Fotó: Hatlaczki Balázs

Egy átutalás után 0,45 százalékot (maximum 20 ezer forintot) kell fizetni egy átutalás után. Ezt részben a magánszemélyek tudják csak megúszni, mert nekik tranzakciónként 50 ezer forintig ingyenes az átutalás.

A készpénzfelvételre kivetett illeték a kivett összeg 0,9 százaléka. Ennek terhét viszont a lakossági ügyfelek 2026 februárjától már havi 300 ezer forintig megúszhatják, mert ennyit ingyenesen felvehetnek az ATM-ekből.

Kiegészítő tranzakciós illeték vonatkozik a pénznemváltással járó ügyletekre, ennek mértéke is 0,45 százalék (tranzakciónként maximum 20 ezer forint). Így ha valaki például a devizát vált vagy forintszámlájáról euróban fizeti ki a külföldi szállását, akkor dupla illetéket kap a nyakába.

Az is kiderült, hogy az illeték jelenlegi százalékos mértékén nem változtat a kormány, viszont mivel nem szeretne kevesebb pénzt beszedni ebből, így ennek tranzakciónkénti maximális összegét 20 ezer forintról 30 ezerre emeli a tervek szerint.

A döntéssel a 4,44 millió forint feletti átutalások drágulnak meg. A maximális, 30 ezer forintos illetékterhet 6,66 milliótól kell majd fizetni. Amint ebből látszik, a többletteher nagy részét a cégekre hárítják, hiszen náluk jellemző az, hogy egy-egy utalás eléri vagy meghaladja ezeket az összegeket.

A két intézkedés együttes hatására várhatóan 40 milliárd forinttal több pénzt szed be ebből a költségvetés jövőre az idénre tervezett 606 milliárdnál.

A tranzakciós illetékmentesség emelésének pontos szabályai még nem ismertek

A részletes szabályok azonban egyelőre nem ismertek, így csak a törvénytervezet közzététele vagy a törvényjavaslat parlamenti benyújtása után tudható meg, pontosan mennyivel nőnek és csökkennek egyszerre a pénzügyi tranzakciók illetékterhei 2027-ben.