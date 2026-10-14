Elszabadult a pokol Józsefvárosban, tüntetést tartottak a helyiek

Több százan gyűltek össze demonstrálni szerda délután a józsefvárosi Horváth Mihály téren, hogy felemeljék hangjukat a főváros belső kerületeiben egyre súlyosabb a bűnözés- és kábítószer-probléma, a gyakori a kerékpár- és rollerlopások, a társasházi betörések, valamint a közterületi garázdaságok ellen.

Erős Marcell Dávid informatikus, a józsefvárosi tüntetés egyik főszervezője (Fotó: Markovics Gábor)

Azt szeretnénk, hogy nyomatékot adjunk a hangunknak, és elmondjuk: nem pusztán a szubjektív biztonságérzetünk sérült, ahogyan azt sok szakértői hozzászólásban hallhatjuk, hanem valós, objektíven érzékelhető problémákról van szó

– jelentette ki beszédében az egyik főszervező, Erős Marcell Dávid informatikus.

Mint fogalmazott, az utóbbi hónapokban jelentősen romlott a belváros közbiztonsága: a palackgyűjtés miatt egyre több szemét és illetéktelen behatolási kísérlet jelent meg a társasházakban, majd új, kábítószer-kereskedők jelentek meg az utcákon.

Mára rendszeressé vált, hogy akár tízfős, kábítószer-fogyasztó társaságok gyűlnek össze a társasházak bejáratánál, sőt az épületeken belül is.

A rendőrség túlterheltsége és létszámhiánya pedig megnehezíti a bejelentések kezelését.

Rendőrség: „A helyzet nem nagyon rossz, bár nem is tökéletes”

Elmondása szerint Bódis Kriszta képviselőnek köszönhetően lehetősége volt beszélni az új józsefvárosi rendőrkapitánnyal, Paál Péter György ezredessel. Részletesen beszámolt neki az ott élők mindennapjait megnehezítő eseményekről: a kábítószer-lerakatként használt helyekről, az elosztás módjáról, valamint arról, hogy mindez sokszor betörésekhez vagy feltörésekhez kapcsolódik. A rendőrkapitány ezután azonban a kerületi újság október 7-i számában azt nyilatkozta, hogy a helyzet nem nagyon rossz, bár nem is tökéletes.

Ezúton szeretném meghívni őt az otthonomba egy éjszakára, hogy közösen győződhessünk meg erről, és adott esetben felülvizsgálhassuk ezt az állítást

– jelentette ki.

A drogosok a kamerarendszert is kijátsszák

Ezután Tran Dániel ügyvéd, büntetőjogász és egyetemi oktató beszélt az összegyűltekhez, aki egyebek mellett a közterületi kamerarendszer hiányosságaira is felhívta a figyelmet: elmondása szerint a közterületfigyelő kamerákat eredetileg úgy szerezték be, hogy azok 360 fokban rögzítsék az utcán történteket, a gyakorlatban azonban sok készülék 30–60–90 másodpercenként elfordul, így egyszerre csak egy adott irányt figyel.