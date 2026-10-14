Elszabadult a pokol Józsefvárosban, tüntetést tartottak a helyiek

Több százan gyűltek össze demonstrálni szerda délután a józsefvárosi Horváth Mihály téren, hogy felemeljék hangjukat a főváros belső kerületeiben egyre súlyosabb a bűnözés- és kábítószer-probléma, a gyakori a kerékpár- és rollerlopások, a társasházi betörések, valamint a közterületi garázdaságok ellen.
Azt szeretnénk, hogy nyomatékot adjunk a hangunknak, és elmondjuk: nem pusztán a szubjektív biztonságérzetünk sérült, ahogyan azt sok szakértői hozzászólásban hallhatjuk, hanem valós, objektíven érzékelhető problémákról van szó
– jelentette ki beszédében az egyik főszervező, Erős Marcell Dávid informatikus.
Mint fogalmazott, az utóbbi hónapokban jelentősen romlott a belváros közbiztonsága: a palackgyűjtés miatt egyre több szemét és illetéktelen behatolási kísérlet jelent meg a társasházakban, majd új, kábítószer-kereskedők jelentek meg az utcákon.
Mára rendszeressé vált, hogy akár tízfős, kábítószer-fogyasztó társaságok gyűlnek össze a társasházak bejáratánál, sőt az épületeken belül is.
A rendőrség túlterheltsége és létszámhiánya pedig megnehezíti a bejelentések kezelését.
Rendőrség: „A helyzet nem nagyon rossz, bár nem is tökéletes”
Elmondása szerint Bódis Kriszta képviselőnek köszönhetően lehetősége volt beszélni az új józsefvárosi rendőrkapitánnyal, Paál Péter György ezredessel. Részletesen beszámolt neki az ott élők mindennapjait megnehezítő eseményekről: a kábítószer-lerakatként használt helyekről, az elosztás módjáról, valamint arról, hogy mindez sokszor betörésekhez vagy feltörésekhez kapcsolódik. A rendőrkapitány ezután azonban a kerületi újság október 7-i számában azt nyilatkozta, hogy a helyzet nem nagyon rossz, bár nem is tökéletes.
Ezúton szeretném meghívni őt az otthonomba egy éjszakára, hogy közösen győződhessünk meg erről, és adott esetben felülvizsgálhassuk ezt az állítást
– jelentette ki.
A drogosok a kamerarendszert is kijátsszák
Ezután Tran Dániel ügyvéd, büntetőjogász és egyetemi oktató beszélt az összegyűltekhez, aki egyebek mellett a közterületi kamerarendszer hiányosságaira is felhívta a figyelmet: elmondása szerint a közterületfigyelő kamerákat eredetileg úgy szerezték be, hogy azok 360 fokban rögzítsék az utcán történteket, a gyakorlatban azonban sok készülék 30–60–90 másodpercenként elfordul, így egyszerre csak egy adott irányt figyel.
Emiatt előfordulhat, hogy mire a kamera visszatér egy korábban megfigyelt területre, az ott történt események már nem láthatók a felvételen. Hozzátette: bár a kamerák élőképe jó minőségű, a rögzített felvételekkel problémák vannak, és a büntetőeljárásokban azok már jóval gyengébb minőségben, nem Full HD-felbontásban állnak rendelkezésre. Szerinte ezek a technikai hiányosságok is nehezíthetik a bűncselekmények bizonyítását és az eredményes nyomozást.
Hogyan érdemes a rendőrségnek bejelentést tenni?
A büntetőjogász azt javasolta, hogy a közterületi kábítószer-fogyasztást vagy -kereskedelmet tapasztalók lehetőleg írásban, levélben vagy e-mailben tegyenek bejelentést a rendőrségen. Indoklása szerint a rendőrség túlterhelt, egy-egy nyomozónak akár 100–200 folyamatban lévő ügye is lehet, a személyes ügyintézés pedig akár négyórás várakozással járhat. Sőt, tapasztalatai szerint előfordul, hogy a hatóság egyes tagjai megpróbálják lebeszélni a bejelentőket az eljárás kezdeményezéséről. Sokan emellett a szomszédokkal való konfliktustól is tartanak, különösen akkor, ha a feltételezett fogyasztók vagy terjesztők ugyanabban a társasházban laknak. A névtelen bejelentés ugyanakkor megnehezítheti az ügy nyomon követését, ezért az ügyvéd az írásbeli bejelentést tartja célszerűnek.
Abban az esetben, ha így teszek, akkor ezzel az nyomozatóságnak foglalkoznia kell, és ezzel elkerülhető az az extra 4 órás várakozás, illetve az az esetleges lebeszélés, amivel ilyenkor szembe kell néznie annak, aki ilyen jogsértés tapasztal
– mutatott rá.
Beszédet mondott még Szűcs-Záhoni Bella, a Biztonságos Lipótvárosért Facebook-csoport alapítója; a szikrás Shakur Aram, a 4. választókerület önkormányzati képviselője; valamint az esemény egy másik főszervezője, Német Ádám Géza. Érdekesség, hogy a tüntetést ugyan pártpolitikamentesnek hirdették meg, de több politikust, közéleti személyiséget is látni lehetetett a nézőközönségben. Már korán felbukkant Jámbor András, a szélsőbaloldali Szikra Mozgalom vezetője; Vona Gábor, a Második Reformkor elnöke, de még Bartal András, a Bűnvadászok arca is megjelent.
A tüntetés után petíciót adnak át a Belügyminisztériumnak
A tüntetés kezdeményezői egy petíciót is írtak, amelyről azt ígérték, a rendezvény után eljuttatnak a Belügyminisztériumhoz. A dokumentumban nulladik pontként az általános rendvédelmi bérrendezést jelölték meg, a további pontok a következők:
- Állandó rendőri jelenlét a budapesti belváros problémás helyszíneire: Blaha Lujza tér, Nyugati tér, Rákóczi tér, II. János Pál pápa tér, Oktogon stb.
- Gyalogos járőrök jelenlétének biztosítása Budapest belső kerületeiben (beleértve az éjszakai jelenlétet is)
- A V-IX. kerületi rendőrkapitányságok létszámának legalább 500 fővel történő bővítése
- Kemény rendőri fellépés a budapesti belvárosban drogot terjesztőkkel és drogot fogyasztókkal szemben
- Üvegpipa árusításának jogszabályi tiltása
- Dohányboltok feletti önkormányzati hatáskör visszaállítása
- Magánlaksértés jogszabályi tényállásának egyértelműsítése, legyen bűncselekmény a társasházak közös területeire történő behatolás, akkor is, ha kárt nem okoznak a belépéssel (pl. a mágneszáras kapu berúgása, ami önmagában nem teszi tönkre a mágneszárat),
- A Bubi kerékpárok használatának nagyobb mértékű monitorozása, annak megakadályozása céljából, hogy a bicikliket kábítószerterjesztő bandák használják
- Önkormányzati rendészetek jogköreinek bővítése
- Rövidtávú szálláskiadás jogszabályi hátterének felülvizsgálata, és a bérbeadó hatékony anyagi felelősségre vonásának biztosítása, ha egy társasház biztonsága a rövid távú lakáskiadással összefüggésben sérül
A szervezők bíznak abban, hogy a demonstrációt követően szélesebb civil mozgalom alakul, amely partnerként tud fellépni a döntéshozók felé.