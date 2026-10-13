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közbiztonság

Tüntetést szerveznek Budapestre, a belvárosi drogos „no-go zónák” ellen

59 perce
Olvasási idő: 9 perc
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A belvárosi drogfogyasztás, a lopások és a közterületi garázdaság miatt szerveznek demonstrációt Budapesten. A kezdeményezők szerint több problémás csomóponton állandó rendőri jelenlétre van szükség, emellett betiltanák a kristályozáshoz használt üvegpipa árusítását is. Tízpontos petíciót juttatnak el a Belügyminisztériumhoz.
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közbiztonságkábítószerBudapest

„Civil demonstráció a jobb közbiztonságért” – ezzel a címmel hirdetnek tüntetést szerda délutánra Budapesten. A szervezők délután 5 órára várják a résztvevőket a Horváth Mihály térre, hogy felszólaljanak a főváros belső kerületeiben egyre súlyosabb a bűnözés- és kábítószer-probléma, a gyakori a kerékpár- és rollerlopások, a társasházi betörések, valamint a közterületi garázdaságok ellen.

Tüntetést szerveznek Budapesten a romló közbiztonság miatt, a szervezők több rendőrt követelnek Budapest belső kerületeibe, és betiltanák a kristályozáshoz használt üvegpipát (Forrás: Facebook)

Mint írták, egyes belvárosi közterületek pedig no-go zónákká váltak, ahol fényes nappal is folyamatosan kábítószert árulnak és fogyasztanak, valamint a szerhasználók kábítószer hatása alatt zaklatják a járókelőket. Sokan sötétedés után félnek az utcára lépni, de egyes környékeken már nappal is oda kell figyelnie az embernek, hogy elkerülje az erőszakos bűnözőket.

Demonstrációnk célja, hogy megfogalmazzuk azokat az elvárásainkat a döntéshozók felé, amelyek teljesítése szerintünk szükséges ahhoz, hogy Budapesten és annak belvárosában újra biztonságban érezhesse magát minden törvénytisztelő polgár

– emelték ki.

A tüntetés után petíciót adnak át a Belügyminisztériumnak

A tüntetés kezdeményezői egy petíciót is írtak, amelyet a rendezvény után eljuttatnak majd a Belügyminisztériumhoz. A dokumentumban nulladik pontként az általános rendvédelmi bérrendezést jeölték meg, a további pontok a következők:

  1. Állandó rendőri jelenlét a budapesti belváros problémás helyszíneire: Blaha Lujza tér, Nyugati tér, Rákóczi tér, II. János Pál pápa tér, Oktogon stb.
  2. Gyalogos járőrök jelenlétének biztosítása Budapest belső kerületeiben (beleértve az éjszakai jelenlétet is)
  3. A V-IX. kerületi rendőrkapitányságok létszámának legalább 500 fővel történő bővítése
  4. Kemény rendőri fellépés a budapesti belvárosban drogot terjesztőkkel és drogot fogyasztókkal szemben
  5. Üvegpipa árusításának jogszabályi tiltása
  6. Dohányboltok feletti önkormányzati hatáskör visszaállítása
  7. Magánlaksértés jogszabályi tényállásának egyértelműsítése, legyen bűncselekmény a társasházak közös területeire történő behatolás, akkor is, ha kárt nem okoznak a belépéssel (pl. a mágneszáras kapu berúgása, ami önmagában nem teszi tönkre a mágneszárat),
  8. A Bubi kerékpárok használatának nagyobb mértékű monitorozása, annak megakadályozása céljából, hogy a bicikliket kábítószerterjesztő bandák használják
  9. Önkormányzati rendészetek jogköreinek bővítése 
  10. Rövidtávú szálláskiadás jogszabályi hátterének felülvizsgálata, és a bérbeadó hatékony anyagi felelősségre vonásának biztosítása, ha egy társasház biztonsága a rövid távú lakáskiadással összefüggésben sérül

A szervezők bíznak abban, hogy a demonstrációt követően szélesebb civil mozgalom alakul, amely partnerként tud fellépni a döntéshozók felé. 

Közbiztonsági vészhelyzetet hirdetne a Fidesz

Érdemes felidézni, a budapesti Fidesz frakciója már korábban felhívta a figyelmet a fővárosban uralkodó állapotokra. Szepesfalvy Anna frakcióvezető már a szeptemberi közgyűlés előtti háttérbeszélgetésen hangsúlyozta, a fővárosi közbiztonság az egyik legsürgetőbb probléma, amelyet a budapestiek a mindennapokban is érzékelnek. Rámutatott: 

a kérdést nem lehet kizárólag rendészeti problémaként kezelni, ugyanakkor a jelenlegi helyzetben szerinte elsődlegesen rendészeti eszközökkel kell fellépni.

A Fidesz azt szeretné, ha több rendőr járőrözne Budapest utcáin, és az intézkedések nem csupán átmeneti megoldást jelentenének. Szepesfalvy szerint a főváros növekvő turisztikai igénybevétele is indokolja a rendfenntartó szervek fokozott jelenlétét.

A közbiztonsági javaslat egyik központi eleme a közbiztonsági vészhelyzet kihirdetésének kezdeményezése. 

Gulyás Gergely Kristóf arról beszélt, hogy a 2019-ben kihirdetett klímavészhelyzethez hasonlóan a közbiztonság kérdését is kiemelt sürgősséggel kellene kezelni. A Fidesz képviselője szerint a fővárosban olyan problémák jelentek meg, amelyek miatt a közterületek biztonságos használatának biztosítását az önkormányzat és a kormány egyik legfontosabb feladatává kell tenni. A kezdeményezés a rendőrök és a közterület-felügyelők fokozottabb bevonására épülne. Hiába terjesztették azonban javaslatukat szeptember 35-én a Fővárosi Közgyűlés elé, a képviselők többsége lesodorta azt az asztalról.

 

 

 

 

 

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