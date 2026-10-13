Tüntetést szerveznek Budapestre, a belvárosi drogos „no-go zónák” ellen

„Civil demonstráció a jobb közbiztonságért” – ezzel a címmel hirdetnek tüntetést szerda délutánra Budapesten. A szervezők délután 5 órára várják a résztvevőket a Horváth Mihály térre, hogy felszólaljanak a főváros belső kerületeiben egyre súlyosabb a bűnözés- és kábítószer-probléma, a gyakori a kerékpár- és rollerlopások, a társasházi betörések, valamint a közterületi garázdaságok ellen.

Tüntetést szerveznek Budapesten a romló közbiztonság miatt, a szervezők t öbb rendőrt követelnek Budapest belső kerületeibe, és betiltanák a kristályozáshoz használt üvegpipát (Forrás: Facebook)

Mint írták, egyes belvárosi közterületek pedig no-go zónákká váltak, ahol fényes nappal is folyamatosan kábítószert árulnak és fogyasztanak, valamint a szerhasználók kábítószer hatása alatt zaklatják a járókelőket. Sokan sötétedés után félnek az utcára lépni, de egyes környékeken már nappal is oda kell figyelnie az embernek, hogy elkerülje az erőszakos bűnözőket.

Demonstrációnk célja, hogy megfogalmazzuk azokat az elvárásainkat a döntéshozók felé, amelyek teljesítése szerintünk szükséges ahhoz, hogy Budapesten és annak belvárosában újra biztonságban érezhesse magát minden törvénytisztelő polgár

– emelték ki.

A tüntetés után petíciót adnak át a Belügyminisztériumnak

A tüntetés kezdeményezői egy petíciót is írtak, amelyet a rendezvény után eljuttatnak majd a Belügyminisztériumhoz. A dokumentumban nulladik pontként az általános rendvédelmi bérrendezést jeölték meg, a további pontok a következők:

Állandó rendőri jelenlét a budapesti belváros problémás helyszíneire: Blaha Lujza tér, Nyugati tér, Rákóczi tér, II. János Pál pápa tér, Oktogon stb. Gyalogos járőrök jelenlétének biztosítása Budapest belső kerületeiben (beleértve az éjszakai jelenlétet is) A V-IX. kerületi rendőrkapitányságok létszámának legalább 500 fővel történő bővítése Kemény rendőri fellépés a budapesti belvárosban drogot terjesztőkkel és drogot fogyasztókkal szemben Üvegpipa árusításának jogszabályi tiltása Dohányboltok feletti önkormányzati hatáskör visszaállítása Magánlaksértés jogszabályi tényállásának egyértelműsítése, legyen bűncselekmény a társasházak közös területeire történő behatolás, akkor is, ha kárt nem okoznak a belépéssel (pl. a mágneszáras kapu berúgása, ami önmagában nem teszi tönkre a mágneszárat), A Bubi kerékpárok használatának nagyobb mértékű monitorozása, annak megakadályozása céljából, hogy a bicikliket kábítószerterjesztő bandák használják Önkormányzati rendészetek jogköreinek bővítése Rövidtávú szálláskiadás jogszabályi hátterének felülvizsgálata, és a bérbeadó hatékony anyagi felelősségre vonásának biztosítása, ha egy társasház biztonsága a rövid távú lakáskiadással összefüggésben sérül

A szervezők bíznak abban, hogy a demonstrációt követően szélesebb civil mozgalom alakul, amely partnerként tud fellépni a döntéshozók felé.