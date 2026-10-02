Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
demonstráció

Tüntettek a rezsikárosultak a Parlamentnél, megoldást várnak Kapitány Istvántól

27 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Elegük van a magas rezsiszámlákból és a szerintük átláthatatlan elszámolásokból, ezért demonstrációt tartottak Budapesten a rezsikárosultak. A Kossuth téren tartották meg a tüntetést, amelyen petíciót és törvénymódosító javaslatot is átadtak a Gazdasági és Energetikai Minisztérium képviselőjének.
Link másolása
Vágólapra másolva!
demonstrációKapitány IstvántüntetésKossuth Lajos térfűtésrezsi

Tüntetést tartott a magas energiaszámlák és a rezsit érintő elszámolási problémák miatt a Hallassuk a Hangunkat Szövetségesei (HHSZ) és az MVM, valamint egyéb rezsikárosultak közössége a Kossuth téren. A szervezők petíciót és törvénymódosító indítványt adtak át a Gazdasági és Energetikai Minisztérium képviselőjének.

Tüntetést tartott a magas energiaszámlák és a rezsit érintő elszámolási problémák miatt a Hallassuk a Hangunkat Szövetségesei (HHSZ) és az MVM, valamint egyéb rezsikárosultak közössége pénteken a Kossuth téren Budapesten (Forrás: Hangunkat Szövetségesei/Facebook)
Tüntetést tartottak a magas energiaszámlák és elszámolási problémák miatt a rezsikárosultak a Kossuth téren (Forrás: Facebook)

Tüntetés a Parlamentnél

Máténé Szöllősi Andrea, a HHSZ elnöke azt mondta, nem kormányellenes tüntetést szerveztek, hanem olyan problémákra szeretnék felhívni a figyelmet, amelyek pártszimpátiától függetlenül minden háztartást érintenek. Ilyenek például

  • az „összevissza számlázott” rendszerhasználati díjak,
  • a magas rezsiszámlák,
  • a rosszul működő mérőórák vagy
  • a napelemes háztartások visszatáplálási problémái.

Az elnök hangsúlyozta: szeretnék elérni, hogy a kormány segítse a családokat a tél közeledtével, mert

sokan kénytelenek fagyoskodni a saját otthonukban, vagy eladósodnak a túl nagy anyagi terhet jelentő számlák miatt.

Hozzátette: fontosnak tartják azt is, hogy az energiaszámlák legyenek átláthatók, vagyis mindenki egyértelműen tájékozódni tudjon arról, hogy a fizetendő összeg pontosan milyen tételekből tevődik össze.

Lengyel Attila, a Hallassuk a Hangunkat Szövetségesei kommunikációs igazgatója az MTI-t arról tájékoztatta: a demonstrációjukra meghívták Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, akinek szerették volna átadni a fogyasztói panaszok alapján összeállított törvénymódosító javaslatcsomagjukat.

A javaslat egyebek mellett a lakossági rezsicsökkentett fogyasztási korlát eltörlését vagy érdemi megemelését célozza, annak érdekében, hogy ne kelljen a családoknak a piaci árak többszörösét fizetniük. Szorgalmazzák továbbá

a rendszerhasználati díjak mérséklését, a műszaki és hálózati problémák felülvizsgálatát, az okosmérők bevizsgálását.

A tüntetők végül a parlament előtt felállított standjuktól a Gazdasági és Energetikai Minisztérium épületéhez sétáltak, ahol Kálmán László főosztályvezető vette át tőlük a dokumentumot.

Kálmán László válaszul azt hangsúlyozta: együttéreznek, ismerik és megértik a fogyasztói problémákat. Úgy fogalmazott: húsz-harminc év rendszerét egyik napról a másikra, varázspálcával megváltoztatni nehéz, de az biztos, hogy szeretnék rendezni a helyzetet. A kormány és Kapitány István miniszter úr mindent meg fog tenni azért, hogy valami történjen – mondta a főosztályvezető.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!