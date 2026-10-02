Tüntettek a rezsikárosultak a Parlamentnél, megoldást várnak Kapitány Istvántól

Tüntetést tartott a magas energiaszámlák és a rezsit érintő elszámolási problémák miatt a Hallassuk a Hangunkat Szövetségesei (HHSZ) és az MVM, valamint egyéb rezsikárosultak közössége a Kossuth téren. A szervezők petíciót és törvénymódosító indítványt adtak át a Gazdasági és Energetikai Minisztérium képviselőjének.

Tüntetést tartottak a magas energiaszámlák és elszámolási problémák miatt a rezsikárosultak a Kossuth téren (Forrás: Facebook)

Tüntetés a Parlamentnél

Máténé Szöllősi Andrea, a HHSZ elnöke azt mondta, nem kormányellenes tüntetést szerveztek, hanem olyan problémákra szeretnék felhívni a figyelmet, amelyek pártszimpátiától függetlenül minden háztartást érintenek. Ilyenek például

az „összevissza számlázott” rendszerhasználati díjak,

a magas rezsiszámlák,

a rosszul működő mérőórák vagy

a napelemes háztartások visszatáplálási problémái.

Az elnök hangsúlyozta: szeretnék elérni, hogy a kormány segítse a családokat a tél közeledtével, mert

sokan kénytelenek fagyoskodni a saját otthonukban, vagy eladósodnak a túl nagy anyagi terhet jelentő számlák miatt.

Hozzátette: fontosnak tartják azt is, hogy az energiaszámlák legyenek átláthatók, vagyis mindenki egyértelműen tájékozódni tudjon arról, hogy a fizetendő összeg pontosan milyen tételekből tevődik össze.

Lengyel Attila, a Hallassuk a Hangunkat Szövetségesei kommunikációs igazgatója az MTI-t arról tájékoztatta: a demonstrációjukra meghívták Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, akinek szerették volna átadni a fogyasztói panaszok alapján összeállított törvénymódosító javaslatcsomagjukat.

A javaslat egyebek mellett a lakossági rezsicsökkentett fogyasztási korlát eltörlését vagy érdemi megemelését célozza, annak érdekében, hogy ne kelljen a családoknak a piaci árak többszörösét fizetniük. Szorgalmazzák továbbá

a rendszerhasználati díjak mérséklését, a műszaki és hálózati problémák felülvizsgálatát, az okosmérők bevizsgálását.

A tüntetők végül a parlament előtt felállított standjuktól a Gazdasági és Energetikai Minisztérium épületéhez sétáltak, ahol Kálmán László főosztályvezető vette át tőlük a dokumentumot.

Kálmán László válaszul azt hangsúlyozta: együttéreznek, ismerik és megértik a fogyasztói problémákat. Úgy fogalmazott: húsz-harminc év rendszerét egyik napról a másikra, varázspálcával megváltoztatni nehéz, de az biztos, hogy szeretnék rendezni a helyzetet. A kormány és Kapitány István miniszter úr mindent meg fog tenni azért, hogy valami történjen – mondta a főosztályvezető.