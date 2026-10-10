Kivizsgálta a tűzijáték-botrányt a Belügyminisztérium, a rendőrség már nyomoz

Közzétette az augusztus 20-i ünnepségek megszervezésével kapcsolatos vizsgálatának eredményét a Belügyminisztérium. A tárca több dokumentációs hiányosságot is feltárt, de arra a következtetésre jutott, hogy a rendelkezésére álló információk nem igazolják a közbeszerzés előzetes eldöntését – írja a Magyar Nemzet. A tűzijáték-ügyben korábban Hadházy Ákos és Toroczkai László is feljelentést tett, a rendőrség pedig már nyomozást indított.

Milliárdos tűzijátékügy: hiányosságokat találtak, de nem bizonyított a visszaélés (Fotó: Origo)

Radnai Márk neve is felmerült a tűzijáték-ügyben

Ahogyan az Origo már megírta, az augusztus 20-i állami ünnepségek szervezése körüli ügy azt követően került a nyilvánosság elé, hogy a G7 olyan levelezésről számolt be, amely szerint a későbbi nyertes Hardrock Kft.-hez köthető szereplők már a közbeszerzés kiírása előtt információkat kértek a rendezvény előkészítéséről.

Az ünnepségeket eredetileg a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó

Lounge Event Kft. szervezte volna két, összesen nettó 13,7 milliárd forintos szerződés alapján. Az állam azonban június 23-án felmondta a megállapodásokat,

miután a cégcsoport számláinak korlátozása és fizetési nehézségei veszélyeztették a rendezvény lebonyolítását.

A nyilvánosságra került információk szerint több fontos esemény is megelőzte a közbeszerzés megindítását:

Június 16-án Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt korábbi rendezvényigazgatója információkat kért a Lounge Event ügyvezetőjétől az ünnepség költségeiről, előlegeiről és programjairól.

Néhány nappal később Besnyő Dániel, a Hardrock Kft. vezetője is bekapcsolódott az egyeztetésekbe.

Június 23-án az állam felmondta a Lounge Eventtel kötött szerződéseket.

Július 7-én hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás indult, amelyre három vállalkozást hívtak meg.

Végül kizárólag a Hardrock Kft. nyújtott be ajánlatot, a másik két cég a rendkívül rövid határidő miatt nem vállalta a munkát.

Az ügyben Radnai Márk kormánybiztos neve is felmerült, mivel Hadházy Ákos korábbi országgyűlési képviselő szerint a közbeszerzést megelőző levelezés több üzenetének is címzettje volt. Radnai ugyanakkor azt állította, hogy nem vett részt sem a közbeszerzésben, sem a rendezvény megszervezésében, és a szóban forgó leveleket nem olvasta.