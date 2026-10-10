Kivizsgálta a tűzijáték-botrányt a Belügyminisztérium, a rendőrség már nyomoz

Közzétette az augusztus 20-i ünnepségek megszervezésével kapcsolatos vizsgálatának eredményét a Belügyminisztérium. A tárca több dokumentációs hiányosságot is feltárt, de arra a következtetésre jutott, hogy a rendelkezésére álló információk nem igazolják a közbeszerzés előzetes eldöntését – írja a Magyar Nemzet. A tűzijáték-ügyben korábban Hadházy Ákos és Toroczkai László is feljelentést tett, a rendőrség pedig már nyomozást indított.
Radnai Márk neve is felmerült a tűzijáték-ügyben
Ahogyan az Origo már megírta, az augusztus 20-i állami ünnepségek szervezése körüli ügy azt követően került a nyilvánosság elé, hogy a G7 olyan levelezésről számolt be, amely szerint a későbbi nyertes Hardrock Kft.-hez köthető szereplők már a közbeszerzés kiírása előtt információkat kértek a rendezvény előkészítéséről.
Az ünnepségeket eredetileg a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó
Lounge Event Kft. szervezte volna két, összesen nettó 13,7 milliárd forintos szerződés alapján. Az állam azonban június 23-án felmondta a megállapodásokat,
miután a cégcsoport számláinak korlátozása és fizetési nehézségei veszélyeztették a rendezvény lebonyolítását.
A nyilvánosságra került információk szerint több fontos esemény is megelőzte a közbeszerzés megindítását:
- Június 16-án Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt korábbi rendezvényigazgatója információkat kért a Lounge Event ügyvezetőjétől az ünnepség költségeiről, előlegeiről és programjairól.
- Néhány nappal később Besnyő Dániel, a Hardrock Kft. vezetője is bekapcsolódott az egyeztetésekbe.
- Június 23-án az állam felmondta a Lounge Eventtel kötött szerződéseket.
- Július 7-én hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás indult, amelyre három vállalkozást hívtak meg.
- Végül kizárólag a Hardrock Kft. nyújtott be ajánlatot, a másik két cég a rendkívül rövid határidő miatt nem vállalta a munkát.
Az ügyben Radnai Márk kormánybiztos neve is felmerült, mivel Hadházy Ákos korábbi országgyűlési képviselő szerint a közbeszerzést megelőző levelezés több üzenetének is címzettje volt. Radnai ugyanakkor azt állította, hogy nem vett részt sem a közbeszerzésben, sem a rendezvény megszervezésében, és a szóban forgó leveleket nem olvasta.
Hiányosságokat találtak, de visszaélést nem
A Belügyminisztérium október 9-én közzétett vizsgálati jelentése szerint a kialakult rendkívüli helyzet indokolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás alkalmazását. A tárca arra hivatkozott, hogy a korábbi szerződések felmondását követően már nem maradt elegendő idő egy gyorsított nyílt eljárás lebonyolítására sem.
A vizsgálóbizottság ugyanakkor több hiányosságot is azonosított. Megállapítása szerint
nem dokumentálták megfelelően a döntéseket, a meghívott vállalkozások kiválasztásának szempontjait és a költségbecsléseket.
A minisztérium a korábbi egyeztetésekkel kapcsolatban úgy fogalmazott:
E levelezés hitelességének és teljes körű jogi megítélésének vizsgálatára nem terjedt ki a bizottság hatásköre, ugyanakkor kizárólag ezekből nem vonható le olyan következtetés, hogy a nyertes kiléte előre eldőlt volna.
A jelentés szerint a korábbi szervezővel kötött szerződések bruttó keretösszege megközelítette a 17,5 milliárd forintot, míg a Hardrock Kft.-vel kötött új megállapodás módosított felső összege mintegy négymilliárd forint volt. A bizottság ugyanakkor jelezte, hogy az eltérő programtartalom és a folyamatban lévő elszámolások miatt a különbség nem tekinthető végleges megtakarításnak.
A vizsgálat nem terjedt ki a levelezések teljes körű jogi értékelésére, és
nem helyettesíti a rendőrségi nyomozást.
A bizottság a jövőre nézve a közbeszerzések átláthatóbb dokumentálását, a verseny erősítését és a korábbi szerződések tételes elszámolását javasolta. A minisztériumi vizsgálat tehát nem állapította meg, hogy előre eldöntötték volna a közbeszerzés nyertesét, a tűzijáték-mutyi ügye azonban ezzel nem zárult le: a rendőrségi nyomozás továbbra is külön eljárásban tisztázhatja az esetleges jogsértéseket.