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rogán antal

„Nem hinném, hogy Magyar Péter ezt a nyilatkozatot várta tőlem” – a volt főügyész cáfolta a kormányfő állítását

10 perce
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Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetője a parlamenti vizsgálóbizottság előtt reagált Magyar Péter egyik korábbi, Rogán Antalt érintő állítására. Az ügyészség egykori vezetője határozottan tagadta, hogy bárki Rogán Antal megbízásából nyomozati iratokat távolított volna el, és kijelentette, hogy állításának igazolására akár műszeres vallomásellenőrzést is vállalna.
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rogán antaliratFürcht PálügyészségMagyar Péter

Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője közösségi oldalán közzétett videójában Magyar Péter korábbi kijelentését állította szembe Fürcht Pál szerdai nyilatkozatával. A miniszterelnök korábban azt állította, hogy Rogán Antal vagy munkatársai bementek az ügyészségre, és manipulálták az ottani iratokat. A Központi Nyomozó Főügyészség volt vezetője azonban a parlament végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága előtt egyértelműen cáfolta, hogy az ő tudtával ilyen történt volna.

Fürcht Pál a parlamenti vizsgálóbizottság előtt cáfolta Magyar Péter ügyészségi iratmanipulációval kapcsolatos állítását (Fotó: Mirkó István)
Fürcht Pál a parlamenti vizsgálóbizottság előtt cáfolta Magyar Péter ügyészségi iratmanipulációval kapcsolatos állítását (Fotó: Mirkó István)

Fürcht Pál cáfolta Magyar Péter ügyészséggel kapcsolatos állítását

Szűcs Gábor videója Magyar Péter korábbi nyilatkozatával kezdődik, amelyben a kormányfő egy újságírói kérdésre válaszolva így fogalmazott:

Amit bizonyítani tudok, az az, hogy Rogán Antal és/vagy Rogán Antal emberei bementek az ügyészségre, és manipulálták az ügyészségi iratokat.”

A fideszes politikus ezt követően Fürcht Pál szerdai megszólalását játszotta be, aki a parlamenti vizsgálóbizottság előtt a miniszterelnök állítására reagált.

Én akár egy műszeres vallomásellenőrzést is vállalok, hogy amíg én ott voltam főügyész, az én tudtommal semmilyen Rogán vagy Rogán embere nem járt bent iratokat kihúzni” 

– jelentette ki Fürcht Pál.

A volt főügyész hozzátette:

Én nem hinném, hogy Magyar Péter pont ezt a nyilatkozatot várta tőlem, amit én most elmondtam.”

Ahogy az Origó korábban megírta, Fürcht Pált október 21-én hallgatta meg az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. A volt főügyész a meghallgatáson arról is beszélt, hogy személyesen soha nem kapott utasítást politikustól, ugyanakkor közvetett politikai befolyásolásra utaló körülményeket tapasztalt. Azt azonban ismételten tagadta, hogy Rogán Antal vagy munkatársai az ő vezetése alatt iratokat távolítottak volna el az ügyészségről.

 

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