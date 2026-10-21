„Nem hinném, hogy Magyar Péter ezt a nyilatkozatot várta tőlem” – a volt főügyész cáfolta a kormányfő állítását

Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője közösségi oldalán közzétett videójában Magyar Péter korábbi kijelentését állította szembe Fürcht Pál szerdai nyilatkozatával. A miniszterelnök korábban azt állította, hogy Rogán Antal vagy munkatársai bementek az ügyészségre, és manipulálták az ottani iratokat. A Központi Nyomozó Főügyészség volt vezetője azonban a parlament végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága előtt egyértelműen cáfolta, hogy az ő tudtával ilyen történt volna.

Fürcht Pál a parlamenti vizsgálóbizottság előtt cáfolta Magyar Péter ügyészségi iratmanipulációval kapcsolatos állítását (Fotó: Mirkó István)

Fürcht Pál cáfolta Magyar Péter ügyészséggel kapcsolatos állítását

Szűcs Gábor videója Magyar Péter korábbi nyilatkozatával kezdődik, amelyben a kormányfő egy újságírói kérdésre válaszolva így fogalmazott:

Amit bizonyítani tudok, az az, hogy Rogán Antal és/vagy Rogán Antal emberei bementek az ügyészségre, és manipulálták az ügyészségi iratokat.”

A fideszes politikus ezt követően Fürcht Pál szerdai megszólalását játszotta be, aki a parlamenti vizsgálóbizottság előtt a miniszterelnök állítására reagált.

Én akár egy műszeres vallomásellenőrzést is vállalok, hogy amíg én ott voltam főügyész, az én tudtommal semmilyen Rogán vagy Rogán embere nem járt bent iratokat kihúzni”

– jelentette ki Fürcht Pál.

A volt főügyész hozzátette:

Én nem hinném, hogy Magyar Péter pont ezt a nyilatkozatot várta tőlem, amit én most elmondtam.”

Ahogy az Origó korábban megírta, Fürcht Pált október 21-én hallgatta meg az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. A volt főügyész a meghallgatáson arról is beszélt, hogy személyesen soha nem kapott utasítást politikustól, ugyanakkor közvetett politikai befolyásolásra utaló körülményeket tapasztalt. Azt azonban ismételten tagadta, hogy Rogán Antal vagy munkatársai az ő vezetése alatt iratokat távolítottak volna el az ügyészségről.