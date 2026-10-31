„Nehéz és érzékeny téma lesz sok családban” – Magyar Péter nagy bejelentést tett

Mikor hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat?

November 4-én nyilvánosságra hozza a Tisza-kormány a szocialista diktatúra ügynökaktáit – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán. A rendszerváltás óta vitatott állambiztonsági iratok nyilvánosságra kerülése sok magyar családban vethet fel érzékeny kérdéseket.

Magyar Péter bejelentést tett az ügynökaktákról (képen a miniszterelnök) Fotó: Hatlaczki Balazs

Magyar Péter megnevezte az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának időpontját

Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy november 4-én hozzáférhetővé teszik az ügynökaktákat. A miniszterelnök szerint ezzel a Tisza-kormány egyik legfontosabb vállalását teljesítik.

A TISZA egyik legfőbb vállalását teljesítve, november 4-én nyilvánosságra hozzuk a szocialista diktatúra ügynökaktáit. Megkésett, nehéz és érzékeny téma lesz ez sok családban, de enélkül nincs rendszerváltás

– írta Magyar Péter.

Az ügynökakták nyilvánosságának kérdése már a rendszerváltás óta rendszeresen visszatér a magyar közéletben. A Pető–Kónya-vita idején is felmerült, miként kellene szembenézni a szocialista diktatúrát kiszolgáló, illetve az együttműködésre kényszerített emberek múltjával.

Az Origo szeptemberben már beszámolt arról, hogy az Országgyűlés megszavazta az állambiztonsági iratok szélesebb körű nyilvánosságra hozatalát. Az elfogadott javaslat értelmében az első dokumentumok október 22-től válhattak kutathatóvá.

Ezek között lehetnek az egykori hálózati személyek úgynevezett hatos kartonjai, valamint az 1990-ben mágnesszalagokra mentett nyilvántartások is.

A nyilvánosságra hozatal ugyanakkor nem jelent teljes betekintést az egykori állambiztonsági hálózat működésébe. Egyes érzékeny személyes adatokat kitakarnak, ráadásul az iratanyag jelentős része hiányosan maradt fenn. Magyar Péter mostani bejelentéséből egyelőre az sem derült ki, pontosan milyen dokumentumokat tesznek elérhetővé november 4-én.