Klebelsberg Központ: Ne zavarják az Újpetrei Általános Iskola mindennapi életét!

Az Újpetrei Általános Iskola azután került országos figyelem középpontjába, hogy az Emberség Erejével Alapítvány alsó tagozatos diákoknak tartott foglalkozást, amelyen a hagyományos nemi szerepek is szóba kerültek. Az eset a szülők egy részének tiltakozását váltotta ki, miközben a gyermekvédelmi törvény módosítása miatt politikai vita is kibontakozott. A Klebelsberg Központ most közleményben reagált a történtekre.
Az Újpetrei Általános Iskola ügyében a tankerülethez fordultak
A Klebelsberg Központ azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy amint értesültek az Újpetrei Általános Iskolában a közelmúltban megtartott foglalkozásról, haladéktalanul felvették az iskolát fenntartó Mohácsi Tankerületi Központtal a kapcsolatot, és részletes tájékoztatást kértek a kialakult helyzet tisztázására.
Hangsúlyozták, hogy elvárják az intézményektől a jogszerű működést, különös tekintettel a gyerekeknek megtartott foglalkozásokkal kapcsolatban.
A gyermekközpontú oktatás alapja a gyermekek biztonsága, jólléte és egészséges fejlődése, a gyermekek érdeke mindenek felett áll – tették hozzá. A központ közleményében külön megkérték a média képviselőit, hogy ne zaklassák az iskolába tartó gyermekeket, róluk felvételeket ne készítsenek.
Legyenek partnereink, hogy a napi politikai csatározásoktól megkíméljük őket!”
– fogalmaztak.
Ahogy az Origo korábban megírta, az Emberség Erejével Alapítvány az iskola pályaorientációs napján mutatta be a második, harmadik és negyedik osztályos tanulóknak a #Hanagyleszek elnevezésű emberi jogi társasjátékot. A szervezet saját beszámolója szerint a gyerekekkel többek között arról beszélgettek, hogy kizárólag férfiak lehetnek-e tűzoltók, illetve kedvelheti-e egy férfi a rózsaszín színt. A foglalkozás azonban nemcsak a tartalma, hanem a szülők tájékoztatása miatt is vitát váltott ki. Több érintett kifogásolta, hogy nem kaptak előzetesen megfelelő tájékoztatást a meghívott szervezetről és a program részleteiről.
A gyermekekről készült, a közösségi médiában elterjedt fényképek szintén kifogásokat váltottak ki. Az iskola igazgatója korábban ugyanakkor azt közölte, hogy a foglalkozást engedélyezte, azon pedagógus is jelen volt, és szexualitással vagy nemi identitással kapcsolatos témákat nem tárgyaltak.
A történtek a gyermekvédelmi törvény Tisza-kormány által kezdeményezett módosítása körüli vitába is bekerültek. A korábbi szabályozás kifejezetten tiltotta a születési nemtől eltérő önazonosság, a nem megváltoztatása és a homoszexualitás népszerűsítésére irányuló iskolai foglalkozásokat. A módosítással ezek a külön nevesített korlátozások kikerültek a köznevelési törvény érintett rendelkezéséből.
A Fidesz–KDNP szerint a változtatás veszélyeztetheti a korábbi gyermekvédelmi garanciákat. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője ezért jogsegélyszolgálat indítását is bejelentette azoknak a szülőknek és pedagógusoknak, akik kifogásolják az iskolai érzékenyítő foglalkozásokat.
Dúró Dóra (Mi Hazánk) arról beszélt hétfőn a parlamentben, hogy az Újpetrei Általános Iskolában egy külföldről pénzelt szervezet, a szülők tudta nélkül, a hagyományos nemi szerepek megkérdőjelezéséről tartott foglalkozást egy azonosulást elősegítő társasjátékkal, alsó tagozatos gyermekeknek.
Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter erre azt felelte, hogy ezek a foglalkozások a Fidesz-kormány alatt is zajlottak, akkor ezt nem sérelmezte senki. A gyermekvédelmi törvény valóban a gyermekek védelmét szolgálja, és a kormány nem fog bárkinek szabad bejárást adni az iskolákba – tette hozzá.