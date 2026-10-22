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újpetrei általános iskola

Klebelsberg Központ: Ne zavarják az Újpetrei Általános Iskola mindennapi életét!

1 órája
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Országos vitát váltott ki az alsó tagozatosoknak tartott újpetrei foglalkozás, amelynek tartalma és a szülők előzetes tájékoztatása miatt is kérdések merültek fel. Az Újpetrei Általános Iskola ügyében most a Klebelsberg Központ is lépett: részletes tájékoztatást kért a fenntartótól, és a gyermekek nyugalmának megóvására szólított fel.
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Az Újpetrei Általános Iskola azután került országos figyelem középpontjába, hogy az Emberség Erejével Alapítvány alsó tagozatos diákoknak tartott foglalkozást, amelyen a hagyományos nemi szerepek is szóba kerültek. Az eset a szülők egy részének tiltakozását váltotta ki, miközben a gyermekvédelmi törvény módosítása miatt politikai vita is kibontakozott. A Klebelsberg Központ most közleményben reagált a történtekre.

A Klebelsberg Központ szerint az Újpetrei Általános Iskola ügyében a gyermekek érdekeit és nyugalmát kell szem előtt tartani (Fotó: Facebook)
A Klebelsberg Központ szerint az Újpetrei Általános Iskola ügyében a gyermekek érdekeit és nyugalmát kell szem előtt tartani (Fotó: Facebook)

Az Újpetrei Általános Iskola ügyében a tankerülethez fordultak

A Klebelsberg Központ azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy amint értesültek az Újpetrei Általános Iskolában a közelmúltban megtartott foglalkozásról, haladéktalanul felvették az iskolát fenntartó Mohácsi Tankerületi Központtal a kapcsolatot, és részletes tájékoztatást kértek a kialakult helyzet tisztázására.

Hangsúlyozták, hogy elvárják az intézményektől a jogszerű működést, különös tekintettel a gyerekeknek megtartott foglalkozásokkal kapcsolatban.

A gyermekközpontú oktatás alapja a gyermekek biztonsága, jólléte és egészséges fejlődése, a gyermekek érdeke mindenek felett áll – tették hozzá. A központ közleményében külön megkérték a média képviselőit, hogy ne zaklassák az iskolába tartó gyermekeket, róluk felvételeket ne készítsenek.

Legyenek partnereink, hogy a napi politikai csatározásoktól megkíméljük őket!” 

– fogalmaztak.

Ahogy az Origo korábban megírta, az Emberség Erejével Alapítvány az iskola pályaorientációs napján mutatta be a második, harmadik és negyedik osztályos tanulóknak a #Hanagyleszek elnevezésű emberi jogi társasjátékot. A szervezet saját beszámolója szerint a gyerekekkel többek között arról beszélgettek, hogy kizárólag férfiak lehetnek-e tűzoltók, illetve kedvelheti-e egy férfi a rózsaszín színt. A foglalkozás azonban nemcsak a tartalma, hanem a szülők tájékoztatása miatt is vitát váltott ki. Több érintett kifogásolta, hogy nem kaptak előzetesen megfelelő tájékoztatást a meghívott szervezetről és a program részleteiről. 

A gyermekekről készült, a közösségi médiában elterjedt fényképek szintén kifogásokat váltottak ki. Az iskola igazgatója korábban ugyanakkor azt közölte, hogy a foglalkozást engedélyezte, azon pedagógus is jelen volt, és szexualitással vagy nemi identitással kapcsolatos témákat nem tárgyaltak.

A történtek a gyermekvédelmi törvény Tisza-kormány által kezdeményezett módosítása körüli vitába is bekerültek. A korábbi szabályozás kifejezetten tiltotta a születési nemtől eltérő önazonosság, a nem megváltoztatása és a homoszexualitás népszerűsítésére irányuló iskolai foglalkozásokat. A módosítással ezek a külön nevesített korlátozások kikerültek a köznevelési törvény érintett rendelkezéséből.

A Fidesz–KDNP szerint a változtatás veszélyeztetheti a korábbi gyermekvédelmi garanciákat. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője ezért jogsegélyszolgálat indítását is bejelentette azoknak a szülőknek és pedagógusoknak, akik kifogásolják az iskolai érzékenyítő foglalkozásokat.

Dúró Dóra (Mi Hazánk) arról beszélt hétfőn a parlamentben, hogy az Újpetrei Általános Iskolában egy külföldről pénzelt szervezet, a szülők tudta nélkül, a hagyományos nemi szerepek megkérdőjelezéséről tartott foglalkozást egy azonosulást elősegítő társasjátékkal, alsó tagozatos gyermekeknek.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter erre azt felelte, hogy ezek a foglalkozások a Fidesz-kormány alatt is zajlottak, akkor ezt nem sérelmezte senki. A gyermekvédelmi törvény valóban a gyermekek védelmét szolgálja, és a kormány nem fog bárkinek szabad bejárást adni az iskolákba – tette hozzá.

 

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