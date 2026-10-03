Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fotókon és videón a Hegyeshalomnál kialakult káosz: tömegek rekedtek a vasútállomáson

ukrajna

Figyelmeztet a Fidesz-frakció: Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza-kormányt a kisebbségek ügyében

1 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Úgy tűnik sem Magyar Péter, sem Orbán Anita nem tanult a nyár közepi teljes diplomáciai kudarcukból – hívta fel a figyelmet közleményében a Fidesz-frakció. Hozzátették: „Most ismét diadalittasan jelentik be, hogy Ukrajna kész biztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogait.”
Link másolása
Vágólapra másolva!
ukrajnamagyarországtisza kormány

A párt parlamenti frakciója, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: Szerhij Babak, az ukrán parlament bizottsági elnöke nyíltan kijelentette, hogy a törvényjavaslat célja, hogy a magyar vétó elhárításával feloldhassanak további kettő tárgyalási fejezetcsoportot Ukrajna uniós csatlakozásához.

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke és Magyar Péter, Donald Tusk és Antonió Costa társaságában Fotó: GEERT VANDEN WIJNGAERT / POOL
Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke és Magyar Péter, Donald Tusk és Antonió Costa társaságában
Fotó: GEERT VANDEN WIJNGAERT / POOL
Magyarország feloldhatja a vétót – újabb lépést tehet Ukrajna az EU-tagság felé
Botrány: Kerkez Milost is oroszbarátként listázta egy ukrán oldal
Magyar Péter és Orbán Anita is megszólalt: jelentősen változik az ukrajnai magyarok helyzete

 

Mivel Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására és érvényre juttatására, a győzelmi jelentések ellenére Ukrajna továbbra is sárba tiporja a magyar kisebbség jogait

– tették hozzá.

A frakció arra is felhívta a figyelmet, hogy Zelenszkij elnök már most jelezte, hogy a magyar és európai adófizetők által erre az évre biztosított 45 milliárd euró nem elég nekik, kérik a 2027-re szánt újabb 45 milliárd eurót is már idén, amit az Európai Unió a Tisza-kormánnyal együtt bizonyára készségesen ki is fog fizetni.

A közleményben azt írták: az ukránoknak eszük ágában sincs a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása, „egyetlen céljuk a magyar és európai emberek pénzének minél gyorsabb kitalicskázása Ukrajnába.”

Amint arról beszámoltunk, fordulat jöhet a magyar–ukrán kapcsolatokban: Budapest és Kijev olyan megállapodást dolgozhatott ki, amelynek részeként Ukrajna módosítaná oktatási törvényét, Magyarország pedig utat engedne két uniós tárgyalási klaszter további előrehaladásának. Az első fontos lépés október 6-án jöhet, a végső döntést azonban csak később hozhatják meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!