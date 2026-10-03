Figyelmeztet a Fidesz-frakció: Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza-kormányt a kisebbségek ügyében

Mivel Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására és érvényre juttatására, a győzelmi jelentések ellenére Ukrajna továbbra is sárba tiporja a magyar kisebbség jogait

– tették hozzá.

A frakció arra is felhívta a figyelmet, hogy Zelenszkij elnök már most jelezte, hogy a magyar és európai adófizetők által erre az évre biztosított 45 milliárd euró nem elég nekik, kérik a 2027-re szánt újabb 45 milliárd eurót is már idén, amit az Európai Unió a Tisza-kormánnyal együtt bizonyára készségesen ki is fog fizetni.

A közleményben azt írták: az ukránoknak eszük ágában sincs a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása, „egyetlen céljuk a magyar és európai emberek pénzének minél gyorsabb kitalicskázása Ukrajnába.”

Amint arról beszámoltunk, fordulat jöhet a magyar–ukrán kapcsolatokban: Budapest és Kijev olyan megállapodást dolgozhatott ki, amelynek részeként Ukrajna módosítaná oktatási törvényét, Magyarország pedig utat engedne két uniós tárgyalási klaszter további előrehaladásának. Az első fontos lépés október 6-án jöhet, a végső döntést azonban csak később hozhatják meg.