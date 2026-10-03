Magyarország feloldhatja a vétót – újabb lépést tehet Ukrajna az EU-tagság felé

Magyarország és Ukrajna megállapodhatott arról, milyen lépésekkel rendezik az elmérgesedett viszonyt – írja a Világgazdaság a European Pravda értesüléseire hivatkozva. A kialakított menetrend egyszerre foglalkozik a kárpátaljai magyar kisebbség jogaival és Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival: Kijev módosítaná az oktatási törvényt, Budapest pedig lehetővé tenné két új tárgyalási klaszter előrehaladását.
Ukrajna módosítaná az oktatási törvényt, Magyarország engedhet a vétóból
Ahogyan azt az Origo is megírta, az ukrán parlament elé már bekerült a nemzeti kisebbségek oktatási jogait érintő törvényjavaslat. A tervezetet az ukrán kormány és parlamenti képviselők közösen dolgozták ki, a folyamat során pedig a kisebbségi közösségekkel is egyeztettek.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a változtatás nem kizárólag a magyar közösséget érintené, hanem az Ukrajnában élő többi nemzeti kisebbséget is.
A tervezet egyik fontos eleme a nemzetiségi iskolák státuszának rendezése, valamint a kisebbségi nyelvek oktatásban történő használatának szabályozása.
A kárpátaljai magyar szervezetek üdvözölték a javaslatot, és mielőbbi elfogadását sürgették.
Magyarország cserébe hozzájárulhatna ahhoz, hogy előrelépés történjen a 2-es, vagyis a belső piacról, valamint a 3-as, versenyképességről és inkluzív növekedésről szóló tárgyalási klaszter ügyében.
Október 6-án ugyanakkor még nem a két klaszter végleges megnyitásáról döntenek.
Az uniós bővítési munkacsoportban, a COELA-ban Magyarország ahhoz adhatja hozzájárulását, hogy az ír soros elnökség felkérje Ukrajnát tárgyalási álláspontjainak benyújtására.
Magyarország szeptember 29-én még blokkolta a két klaszter előrehaladásához szükséges döntést.
Október 13-án jöhet az újabb fordulat
A következő kulcsfontosságú dátum október 12. lehet, amikor a tervek szerint az ukrán parlament rendkívüli ülésen fogadhatja el az oktatási törvény módosítását. Egy nappal később, október 13-án kormányközi konferencián juthat el a folyamat a két tárgyalási klaszter megnyitásáig.
A klaszterek megnyitása a hosszú csatlakozási folyamat egy újabb szakasza lenne, amelyet további reformoknak, tárgyalásoknak és uniós döntéseknek kell követniük.
A Világgazdaság felidézte Manfred Weber szeptember végi kijelentését is.
Az Európai Néppárt elnöke Magyar Péter szerepét méltatta, és azt állította, hogy a magyar miniszterelnök „zöld jelzést” adott Ukrajna finanszírozásához és az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez.
A következő napokban azonban kiderülhet, hogy működik-e a Budapest és Kijev között kialakított menetrend. A felek vállalásai ugyanis egymásra épülnek: Ukrajnának módosítania kell az oktatási szabályokat, Magyarországnak pedig fel kell oldania az eddigi blokkolást. Ha a megállapodás mindkét oldalról teljesül, Ukrajna újabb lépést tehet az uniós csatlakozás felé.