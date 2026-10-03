Magyarország feloldhatja a vétót – újabb lépést tehet Ukrajna az EU-tagság felé

Magyarország és Ukrajna megállapodhatott arról, milyen lépésekkel rendezik az elmérgesedett viszonyt – írja a Világgazdaság a European Pravda értesüléseire hivatkozva. A kialakított menetrend egyszerre foglalkozik a kárpátaljai magyar kisebbség jogaival és Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival: Kijev módosítaná az oktatási törvényt, Budapest pedig lehetővé tenné két új tárgyalási klaszter előrehaladását.

Engedhet a Tisza-kormány Ukrajna ügyében, Magyarország feloldhatja az ukrán vétót (Forrás: AFP)

Ukrajna módosítaná az oktatási törvényt, Magyarország engedhet a vétóból

Ahogyan azt az Origo is megírta, az ukrán parlament elé már bekerült a nemzeti kisebbségek oktatási jogait érintő törvényjavaslat. A tervezetet az ukrán kormány és parlamenti képviselők közösen dolgozták ki, a folyamat során pedig a kisebbségi közösségekkel is egyeztettek.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a változtatás nem kizárólag a magyar közösséget érintené, hanem az Ukrajnában élő többi nemzeti kisebbséget is.

A tervezet egyik fontos eleme a nemzetiségi iskolák státuszának rendezése, valamint a kisebbségi nyelvek oktatásban történő használatának szabályozása.

A kárpátaljai magyar szervezetek üdvözölték a javaslatot, és mielőbbi elfogadását sürgették.

Magyarország cserébe hozzájárulhatna ahhoz, hogy előrelépés történjen a 2-es, vagyis a belső piacról, valamint a 3-as, versenyképességről és inkluzív növekedésről szóló tárgyalási klaszter ügyében.

Október 6-án ugyanakkor még nem a két klaszter végleges megnyitásáról döntenek.

Az uniós bővítési munkacsoportban, a COELA-ban Magyarország ahhoz adhatja hozzájárulását, hogy az ír soros elnökség felkérje Ukrajnát tárgyalási álláspontjainak benyújtására.

Magyarország szeptember 29-én még blokkolta a két klaszter előrehaladásához szükséges döntést.