Magyar Péter és Orbán Anita is megszólalt: jelentősen változik az ukrajnai magyarok helyzete

Az ukrán parlament elé került egy törvényjavaslat, amely a nemzeti kisebbségek nyelvi oktatásának szabályait érintené. A törvényjavaslat célja, hogy biztosítsa az oktatáshoz való jogot az ukrajnai nemzeti kisebbségeknek. A törvényjavaslat bevezetné a nemzeti kisebbségi státusszal rendelkező általános középfokú oktatási intézmény fogalmát is. Ezt a státuszt azok az iskolák kaphatnák meg, amelyekben a nemzeti kisebbség nyelvén tanuló diákok aránya meghaladja az összes tanuló felét. Mindez hatalmas előrelépést jelenthet a magyar nemzeti kisebbség oktatási jogai terén.

Magyar Péter közösségi oldalán így fogalmazott:

Üdvözöljük, hogy tegnap benyújtására került az ukrán parlamentnek a magyar nemzeti kisebbség oktatási jogait megerősítő törvényjavaslat. A jogszabály megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit.

Magyar Péter is megszólalt az ukrán törvényjavaslatról, mely javízhatja az országban élő magyarok jogait

Fotó: Origo

Orbán Anita külügyminiszter többen közt a törvényjavaslaton dolgozó szakemberek munkáját is megköszönte Facebook-posztjában.

"Ukrajna miniszterelnök-helyettese, Vsevolod Csentsov személyesen tájékoztatott arról, hogy az ukrán parlament elé kerül a nemzeti kisebbségek oktatási jogait érintő törvényjavaslat. Üdvözöljük ezt a lépést, amelyet az elmúlt hetekben folytatott kétoldalú magyar-ukrán szakmai egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előztek meg. A tervezet elfogadása megerősítheti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit" - írta, kiemelve: az ukrán parlament még októberben dönthet az ügyben.