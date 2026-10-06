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Megszólalt a rendőrség a videóról, amely most lázban tartja a közösségi oldalakat

unger anna

Keresik Unger Anna új helyettesét, zárt ülésen hallgatják meg a jelölteket

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Az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság csak a kiválasztott vezetőt nevezi majd meg. Unger Anna új helyetteseiről várhatóan hétfőn reggel döntenek.
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Meghallgatta az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága az Unger Anna vezette Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) közpénzügyi elnökhelyettesi tisztségére pályázókat. A testület délután a további még betöltetlen elnökhelyettesi posztokra pályázók meghallgatásával folytatja munkáját.

Az NVVH elnöke, Unger Anna
Az NVVH elnöke, Unger Anna (Fotó: Polyák Attila)

 

Hétfőn reggel nevezhetik meg Unger Anna új helyettesét

A reggeli zárt bizottsági ülést követően Hantosi István, a bizottság tiszás elnöke közölte:

sem a pályázók nevét, sem a közülük személyesen is meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra.

A bizottság várhatóan hétfő reggel hozza meg döntését a kiválasztott vezető személyéről, az ő nevét ismertetni fogják.

Hantosi István a kiválasztás folyamatáról annyit árult el, hogy a pályázók közül minden bizottsági tag az általa legjobbnak ítélt három jelölt esetében indítványozhatott személyes meghallgatást, három, kettő, illetve egy pont odaítélésével. A bizottság azokat a pályázókat hívta be személyesen, akik a legtöbb hárompontos értékelést kapták.

Az Országgyűlés augusztus 28-án a bizottság javaslatára megválasztotta az NVVH elnökét, Unger Annát és nyomozati elnökhelyettesét, Tasnády Katalint, azonban a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították, és újakat írtak ki.

 

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