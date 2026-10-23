Ursula von der Leyen Karácsony Gergellyel is találkozott, szerinte a főpolgármester bátor

— Nagyon jó találkozóm volt Budapest főpolgármesterével, Karácsony Gergellyel, valamint helyettesével – írta X-oldalán közzétett bejegyzésében Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen és Karácsony Gergely Forrás: X.com

Az Európai Bizottság elnöke bejegyzésében hozzátette:

A vezetése alatt Budapest a tolerancia, nyitottság és szabadság városa. Soha nem fogjuk elfelejteni, milyen bátran kiállt az LGBTIQ+ közösség mellett, és hogyan védte meg a Pride-felvonuláshoz való jogot. Olyan városok, mint Budapest, óriási szerepet játszanak demokráciáinkban.

Very good meeting with the Mayor of Budapest, @bpkaracsonyg, along with @CoR_President. Under your leadership, Budapest stands as a city of tolerance, openness and freedom. We will never forget your courage in standing up for the LGBTIQ+ community. And in defending the right to march with pride. Cities like Budapest have an immense role to play in our democracies. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 23, 2026

Ursula von der Leyen Magyar Péter meghívására érkezett Budapestre. Az Európai Bizottság elnöke az Országgyűlés 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulóján rendezett díszülésén is felszólalt. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az 1956-os hősök emléke ma is arra figyelmeztet, hogy a demokrácia és a szabadság nem magától értetődő, azokért minden nemzedéknek tennie kell. Beszédében arra is kitért, hogy az emberek olyan országban szeretnének élni, ahol érvényesülnek a demokratikus értékek.