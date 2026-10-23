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ursula von der leyen

Ursula von der Leyen Karácsony Gergellyel is találkozott, szerinte a főpolgármester bátor

1 órája
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Az Európai Bizottság elnöke Magyar Péter meghívására, az 1956-os forradalom 70. évfordulóján tartott megemlékezésre érkezett a fővárosba. Ursula von der Leyen Budapest főpolgármesterével is találkozott.
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ursula von der leyenkarácsony gergelybudapest

— Nagyon jó találkozóm volt Budapest főpolgármesterével, Karácsony Gergellyel, valamint helyettesével – írta X-oldalán közzétett bejegyzésében Ursula von der Leyen. 

Ursula von der Leyen és Karácsony Gergely Forrás: X.com
Ursula von der Leyen és Karácsony Gergely Forrás: X.com

Az Európai Bizottság elnöke bejegyzésében hozzátette:

A vezetése alatt Budapest a tolerancia, nyitottság és szabadság városa. Soha nem fogjuk elfelejteni, milyen bátran kiállt az LGBTIQ+ közösség mellett, és hogyan védte meg a Pride-felvonuláshoz való jogot. Olyan városok, mint Budapest, óriási szerepet játszanak demokráciáinkban.

Ursula von der Leyen Magyar Péter meghívására érkezett Budapestre. Az Európai Bizottság elnöke az Országgyűlés 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulóján rendezett díszülésén is felszólalt. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az 1956-os hősök emléke ma is arra figyelmeztet, hogy a demokrácia és a szabadság nem magától értetődő, azokért minden nemzedéknek tennie kell. Beszédében arra is kitért, hogy az emberek olyan országban szeretnének élni, ahol érvényesülnek a demokratikus értékek. 

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