Ursula von der Leyen Karácsony Gergellyel is találkozott, szerinte a főpolgármester bátor

— Nagyon jó találkozóm volt Budapest főpolgármesterével, Karácsony Gergellyel, valamint helyettesével – írta X-oldalán közzétett bejegyzésében Ursula von der Leyen.
Az Európai Bizottság elnöke bejegyzésében hozzátette:
A vezetése alatt Budapest a tolerancia, nyitottság és szabadság városa. Soha nem fogjuk elfelejteni, milyen bátran kiállt az LGBTIQ+ közösség mellett, és hogyan védte meg a Pride-felvonuláshoz való jogot. Olyan városok, mint Budapest, óriási szerepet játszanak demokráciáinkban.
Ursula von der Leyen Magyar Péter meghívására érkezett Budapestre. Az Európai Bizottság elnöke az Országgyűlés 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulóján rendezett díszülésén is felszólalt. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az 1956-os hősök emléke ma is arra figyelmeztet, hogy a demokrácia és a szabadság nem magától értetődő, azokért minden nemzedéknek tennie kell. Beszédében arra is kitért, hogy az emberek olyan országban szeretnének élni, ahol érvényesülnek a demokratikus értékek.