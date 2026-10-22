Csalódást keltő felhozatal: másod-, harmadvonalbeli politikusok érkeznek csak Magyar Péter meghívására

Magyar Péter korábban magas rangú amerikai tisztségviselőket és európai államfőket is meghívott a fővárosba, ám a válaszok vegyes, sőt sok szempontból kifejezetten szegényes képet mutatnak. Ursula von der Leyen ugyan eljön, de a legmagasabb rangú vezetők jelentős része távol marad, és alacsonyabb beosztású delegáltakat küld maga helyett.
Ursula von der Leyen lesz a legfontosabb vendég
A diplomáciai felhozatalról mindent elmond, hogy a rendezvény legnagyobb neve Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke lesz, aki a hivatalos bejelentés szerint beszédet is mond az ünnepségen. Mellette António Costa, az Európai Tanács elnöke, valamint Maia Sandu, a Moldovai Köztársaság elnöke jelezte még személyes jelenlétét a budapesti programokon.
A Telex beszámolója szerint a meghívott állam- és kormányfők döntő többsége egyáltalán nem jön el, helyettük mindössze miniszteri vagy parlamenti szintű képviselők érkeznek a magyar fővárosba:
Olaszország: Giorgia Meloni miniszterelnök helyett Guido Crosetto védelmi miniszter utazik Budapestre.
Németország: Friedrich Merz német kancellárt Steffen Bilger szövetségi közlekedési miniszter helyettesíti.
Ausztria: Alexander Schallenberg külügyminiszter és Christine Schwarz-Fuchs, a Szövetségi Tanács elnöke érkezik.
Belgium: Vincent Van Peteghem miniszterelnök-helyettes képviseli az országot.
Szerbia: Duro Macut miniszterelnök lesz jelen.
Norvégia: Jens Stoltenberg pénzügyminiszter utazik el a rendezvényre.
Svájc, Csehország és Szlovénia: Csupán a parlamenti felsőházak, illetve az országgyűlés elnökeit delegálták.
Egymás után mondják le a látogatást az európai vezetők
Több olyan politikus is van, akinek a részvételét korábban kilátásba helyezték, ám mostanra bizonyossá vált, hogy nem lesznek jelen az évfordulón:
Emmanuel Macron francia elnök látogatását a francia nagykövetség határozottan cáfolta.
Alexander van der Bellen osztrák államfő, valamint a finn, az észt, a lett, a litván és az ír miniszterelnökök szintén visszautasították a meghívást.
Hollandia csupán államtitkári szinten képviselteti magát, ahogy Írországból is mindössze az európai ügyekért felelős államtitkár érkezik.
A témával kapcsolatban írt cikkét a HVG megosztotta Facebook-oldalán. Magyar Péter szokásához híven, szinte azonnal reagált rá: „Nem tudjátok, ki jön és nem tudjátok, hogy szerettem volna, de köszi a cikket” – kommentelt Magyarország miniszterelnöke.
Zelenszkij sem jön el – Orbán Viktor is reagált
Különösen nagy port kavart az a hír, miszerint Magyar Péter az ünnepségre meghívta Volodimir Zelenszkij elnököt is. Később azonban maga az ukrán államfő jelentette be, hogy nem vesz részt a budapesti eseményen.
Az esetre Orbán Viktor korábbi miniszterelnök is reagált, aki a meghívás kapcsán úgy fogalmazott: Zelenszkijnek a jelek szerint több esze van, mint Magyar Péternek.