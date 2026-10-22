Csalódást keltő felhozatal: másod-, harmadvonalbeli politikusok érkeznek csak Magyar Péter meghívására

Magyar Péter korábban magas rangú amerikai tisztségviselőket és európai államfőket is meghívott a fővárosba, ám a válaszok vegyes, sőt sok szempontból kifejezetten szegényes képet mutatnak. Ursula von der Leyen ugyan eljön, de a legmagasabb rangú vezetők jelentős része távol marad, és alacsonyabb beosztású delegáltakat küld maga helyett.

Egyelőre úgy tűnik, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke részt vesz az ünnepi megemlékezésen (Fotó: AFP)

Ursula von der Leyen lesz a legfontosabb vendég

A diplomáciai felhozatalról mindent elmond, hogy a rendezvény legnagyobb neve Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke lesz, aki a hivatalos bejelentés szerint beszédet is mond az ünnepségen. Mellette António Costa, az Európai Tanács elnöke, valamint Maia Sandu, a Moldovai Köztársaság elnöke jelezte még személyes jelenlétét a budapesti programokon.

A Telex beszámolója szerint a meghívott állam- és kormányfők döntő többsége egyáltalán nem jön el, helyettük mindössze miniszteri vagy parlamenti szintű képviselők érkeznek a magyar fővárosba:

Olaszország: Giorgia Meloni miniszterelnök helyett Guido Crosetto védelmi miniszter utazik Budapestre.

Németország: Friedrich Merz német kancellárt Steffen Bilger szövetségi közlekedési miniszter helyettesíti.

Ausztria: Alexander Schallenberg külügyminiszter és Christine Schwarz-Fuchs, a Szövetségi Tanács elnöke érkezik.

Belgium: Vincent Van Peteghem miniszterelnök-helyettes képviseli az országot.

Szerbia: Duro Macut miniszterelnök lesz jelen.

Norvégia: Jens Stoltenberg pénzügyminiszter utazik el a rendezvényre.

Svájc, Csehország és Szlovénia: Csupán a parlamenti felsőházak, illetve az országgyűlés elnökeit delegálták.

Egymás után mondják le a látogatást az európai vezetők

Több olyan politikus is van, akinek a részvételét korábban kilátásba helyezték, ám mostanra bizonyossá vált, hogy nem lesznek jelen az évfordulón:

Emmanuel Macron francia elnök látogatását a francia nagykövetség határozottan cáfolta.

Alexander van der Bellen osztrák államfő, valamint a finn, az észt, a lett, a litván és az ír miniszterelnökök szintén visszautasították a meghívást.

Hollandia csupán államtitkári szinten képviselteti magát, ahogy Írországból is mindössze az európai ügyekért felelős államtitkár érkezik.

A témával kapcsolatban írt cikkét a HVG megosztotta Facebook-oldalán. Magyar Péter szokásához híven, szinte azonnal reagált rá: „Nem tudjátok, ki jön és nem tudjátok, hogy szerettem volna, de köszi a cikket” – kommentelt Magyarország miniszterelnöke.

Zelenszkij sem jön el – Orbán Viktor is reagált

Különösen nagy port kavart az a hír, miszerint Magyar Péter az ünnepségre meghívta Volodimir Zelenszkij elnököt is. Később azonban maga az ukrán államfő jelentette be, hogy nem vesz részt a budapesti eseményen.