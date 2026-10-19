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Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen is Budapestre érkezik október 23-án

55 perce
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Budapestre látogat október 23-án az Európai Bizottság elnöke, aki részt vesz az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. A brüsszeli bejelentés szerint Ursula von der Leyen, elfogadta Magyar Péter miniszterelnök meghívását.
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Ursula von der Leyen1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapoktóber 23.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is részt vesz október 23-án Budapesten az ’56-s forradalom 70. évfordulójának tiszteletére rendezett megemlékezésen – jelentette be Paola Pinho, a Bizottság vezető szóvivője Brüsszelben a testület szokásos napi sajtótájékoztatóján, hívta fel a figyelmet a HVG.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is részt vesz október 23-án Budapesten az ’56-s forradalom 70. évfordulójának tiszteletére rendezett megemlékezésen (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is részt vesz október 23-án Budapesten az ’56-s forradalom 70. évfordulójának tiszteletére rendezett megemlékezésen (Fotó: AFP)

Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy az ünnepségre meghívta – Vlagyimir Putyin orosz elnök kivételével – az  európai állam- és kormányfőket, illetve uniós vezetőket. Még Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is, azonban az ukrán államfő részvételét egyelőre nem erősítették meg. Az esetleges látogatás különös jelentőséggel bírna, hiszen idén ünnepeljük az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóját. 

 

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