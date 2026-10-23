Ursula von der Leyen otthon érzi magát Budapesten, Magyar Péternek köszönetet is mondott

Pénteken 14 órakor megkezdődött az Országgyűlés díszülése az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A Parlamentben tartott megemlékezésen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is részt vesz, aki Magyar Péter miniszterelnökkel és több külföldi vezetővel együtt mond beszédet. Az ülést Forsthoffer Ágnes házelnök vezette. Az ellenzék nem vett részt az ünnepi ülésen. A Fidesz azzal indokolta döntését, hogy nem kíván együtt ünnepelni Magyar Péter miniszterelnökkel, Baka András államfővel, valamint Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is részt vesz az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulóján tartott parlamenti díszülésen (Fotó: Szabó Bernadett / Reuters)

Baka András nyitotta a felszólalók sorát

A díszülés a történelmi zászlók bevonulásával kezdődött, majd Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke köszöntötte a résztvevőket. Külön üdvözölte Baka András köztársasági elnököt, Magyar Péter miniszterelnököt, valamint a megemlékezésre érkezett nemzetközi vendégeket.

Az eseményen Ursula von der Leyen mellett felszólal António Costa, az Európai Tanács elnöke, valamint Jens Stoltenberg korábbi NATO-főtitkár, Norvégia jelenlegi pénzügyminisztere is.

Forsthoffer Ágnes beszédében felidézte, hogy hetven évvel ezelőtt a magyar nemzet történelmi jelentőségű döntést hozott, amikor szembefordult a kommunista diktatúrával. Hangsúlyozta, hogy az 1956-os forradalom üzenete az eltelt évtizedek ellenére sem veszített jelentőségéből. A házelnök az 1956. október 23-án történteket is felidézte, majd beszédét követően korabeli fényképekkel és filmfelvételekkel emlékeztek meg a forradalom és szabadságharc eseményeiről.

Az állami vezetők közül elsőként Baka András köztársasági elnök mondott beszédet.

Az államfő arról beszélt, hogy 1956. október 23-án magyarok tízezrei vonultak az utcára, hogy visszaszerezzék szabadságukat, emberi méltóságukat és az igazsághoz való jogukat. Felidézte, hogy a Parlament előtt összegyűlt tömeg akkor még nem tudhatta, milyen történelmi események részese lesz. Baka András emlékeztetett arra is, hogy alig másfél héttel később szovjet tankok indultak meg a forradalom leverésére, a szabadság reményét pedig a megtorlás hosszú évei követték.