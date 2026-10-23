Ursula von der Leyen otthon érzi magát Budapesten, Magyar Péternek köszönetet is mondott

Pénteken 14 órakor megkezdődött az Országgyűlés díszülése az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A Parlamentben tartott megemlékezésen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is részt vesz, aki Magyar Péter miniszterelnökkel és több külföldi vezetővel együtt mond beszédet. Az ülést Forsthoffer Ágnes házelnök vezette. Az ellenzék nem vett részt az ünnepi ülésen. A Fidesz azzal indokolta döntését, hogy nem kíván együtt ünnepelni Magyar Péter miniszterelnökkel, Baka András államfővel, valamint Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.
Baka András nyitotta a felszólalók sorát
A díszülés a történelmi zászlók bevonulásával kezdődött, majd Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke köszöntötte a résztvevőket. Külön üdvözölte Baka András köztársasági elnököt, Magyar Péter miniszterelnököt, valamint a megemlékezésre érkezett nemzetközi vendégeket.
Az eseményen Ursula von der Leyen mellett felszólal António Costa, az Európai Tanács elnöke, valamint Jens Stoltenberg korábbi NATO-főtitkár, Norvégia jelenlegi pénzügyminisztere is.
Forsthoffer Ágnes beszédében felidézte, hogy hetven évvel ezelőtt a magyar nemzet történelmi jelentőségű döntést hozott, amikor szembefordult a kommunista diktatúrával. Hangsúlyozta, hogy az 1956-os forradalom üzenete az eltelt évtizedek ellenére sem veszített jelentőségéből. A házelnök az 1956. október 23-án történteket is felidézte, majd beszédét követően korabeli fényképekkel és filmfelvételekkel emlékeztek meg a forradalom és szabadságharc eseményeiről.
Az állami vezetők közül elsőként Baka András köztársasági elnök mondott beszédet.
Az államfő arról beszélt, hogy 1956. október 23-án magyarok tízezrei vonultak az utcára, hogy visszaszerezzék szabadságukat, emberi méltóságukat és az igazsághoz való jogukat. Felidézte, hogy a Parlament előtt összegyűlt tömeg akkor még nem tudhatta, milyen történelmi események részese lesz. Baka András emlékeztetett arra is, hogy alig másfél héttel később szovjet tankok indultak meg a forradalom leverésére, a szabadság reményét pedig a megtorlás hosszú évei követték.
Az államfő szerint az 1956-os forradalom jelentősége abban is rejlett, hogy a magyarok nem egyszerűen politikai változásokat követeltek, hanem azt a jogukat kívánták visszaszerezni, hogy saját maguk dönthessenek a sorsukról.
Hangsúlyozta, hogy a forradalom erkölcsi ereje nem az akkori hatalom törvényeiből, hanem éppen az azokkal szembeni kiállásból született meg. A magyarok felismerték, hogy az emberi méltóság minden politikai hatalomnál fontosabb, és léteznek olyan alapvető jogok, amelyeket az önkény sem vehet el.
Ursula Von der Leyen a megtorlásokról
Baka András után Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mondott beszédet, amelyben az 1956-os forradalom leverését követő kegyetlen megtorlásokról beszélt. Hangsúlyozta, hogy a szovjet vezetés félelemből lépett fel brutálisan a magyarokkal szemben, mert tartott attól, hogy a magyar szabadságharc sikere más országokban is felerősíti a demokrácia iránti vágyat. Mint fogalmazott, az elnyomás csak további elnyomással tartható fenn, míg a szabadság futótűzként terjedhet.
Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az 1956-os hősök emléke ma is arra figyelmeztet, hogy a demokrácia és a szabadság nem magától értetődő, azokért minden nemzedéknek tennie kell. Von der Leyen szerint a magyar forradalmárok bebizonyították, hogy a félelmet le lehet győzni, és a szabadság iránti vágyat az elnyomás sem képes végleg elfojtani. Beszédében arra is kitért, hogy az emberek olyan országban szeretnének élni, ahol érvényesülnek a demokratikus értékek, és a hatalom működését nem hatja át a korrupció. Mint fogalmazott, mindannyian arra vágyunk, hogy korrupciómentesen irányítsanak bennünket.
Az Európai Bizottság elnöke ezt követően a magyar belpolitikai változásokról beszélt. Felidézte, hogy a magyar választók fél évvel ezelőtt a változás mellett döntöttek, majd Magyar Péter miniszterelnökhöz fordulva méltatta az új kormány eddigi intézkedéseit. Von der Leyen külön kiemelte a korrupcióellenes szabályozások megerősítését, valamint Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. Az uniós vezető elismerően beszélt arról is, hogy a magyar diákok ismét részt vehetnek az Erasmus- és a Horizon-programokban, amelyek révén szerinte visszatérhettek az európai együttműködésbe.
A bizottsági elnök Magyar Péternek is köszönetet mondott azért, amit Magyarország Európai Unióhoz való visszatéréseként jellemzett. A magyar fiatalokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy rendkívül hiányoztak az európai közösségből.
Von der Leyen személyes hangvételű megjegyzést is tett, amikor arról beszélt, hogy otthon érzi magát Magyarországon. Felszólalásában így az 1956-os forradalom történelmi jelentőségét a jelenlegi magyarországi politikai változásokkal kapcsolta össze, majd beszédét Albert Camus-től származó idézettel zárta.
António Costa és Jens Stoltenberg is felszólalt a parlamenti díszülésen
Ursula von der Leyen után António Costa, az Európai Tanács elnöke mondott beszédet az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulóján tartott parlamenti díszülésen. Costa felidézte, hogy a magyarok hetven évvel ezelőtt fellázadtak a kommunista diktatúra ellen, amire a Szovjetunió brutális megtorlással válaszolt. Hangsúlyozta, hogy a magyarok szabadság iránti vágya azonban nem tört meg, és évtizedekkel később az 1989-es rendszerváltásnak is fontos mozgatórugója volt.
Az Európai Tanács elnöke Magyarország 2004-es uniós csatlakozásáról is beszélt. Szerinte Európa erejét éppen a különböző nemzetek, nyelvek és kultúrák adják, az európai együttműködés pedig nem veszélyezteti a nemzeti identitást. Costa a szabadság és a gazdasági jólét közötti kapcsolatra is kitért, és azt állította, hogy a magyar gazdaság teljesítménye az uniós csatlakozás óta csaknem megháromszorozódott. Úgy fogalmazott, az Európai Unió biztonságot, jólétet és szabadságot jelent a magyarok számára.
Costát Jens Stoltenberg korábbi NATO-főtitkár, Norvégia jelenlegi pénzügyminisztere követte, aki szintén beszédet mondott a parlamenti megemlékezésen.