Nehezen emésztik meg ezt a tiszások, ezúttal a honvédelmi államtitkárról kerültek elő fotók

Újabb tiszás politikusról derült ki, hogy hobbivadászattal szereti elütni a szabadidejét: ezúttal Kürtös László honvédelmi államtitkár borzolja az állatvédők kedélyeit – erről írt a Haber Eger. A hírportál szerint a tiszás közösségi médiás csoportokban heves felháborodást váltottak ki a politikus vadászatai.
Többen például elfogadhatatlannak tartják, hogy a Tisza soraiban olyan politikusok is helyet kapnak, akik szabadidejükben vadásznak, és elejtett, véres állatokkal fényképezkednek. A Haber Eger szerint a témáról szóló cikkeket nagy számban osztják meg és kommentelik a tiszás csoportokban, a hozzászólók közül pedig sokan a hobbivadászatot és a fegyverek iránti rajongást is összeegyeztethetetlennek tartják a Tiszában való szerepvállalással.
Kifakadtak a Tisza szimpatizánsai
A felháborodás a közösségi médiában is látványos. „Nagyon elkeserítő” – írta egy hozzászóló, míg egy másik úgy fogalmazott: „Nézni se bírom a halott állatok képét. Lehangoló, szomorú látvány.” Olyan is volt, aki kijelentette: „Ez volt az utolsó, hogy a Tiszára szavaztam. Ugyan azok a szaremberek vannak itt is mint a Fideszben.”
A tiltakozók egyik leghangosabb képviselője Bóday Pál, a Macskaárvaház Alapítvány kuratóriumi elnöke a vadászlobbi politikai szerepét bírálva úgy fogalmazott: „nem rendszerváltás, csak gengszterváltás” történik, ha a régi politikai szereplők helyére újabb szenvedélyes vadászok kerülnek. Az állatvédő Kürtös Lászlót és Kaprinyák Tibort is azok közé sorolta, akiknek vadászati tevékenységét elfogadhatatlannak tartja. A Haber Eger cikkének címében „állatgyilkos államtitkárnak” nevezte Kürtöst.
Kürtös László egy sikeres vadászata
Kürtös László egyébként saját maga számolt be arról, milyen szenvedélyes vadász. Az Agro Jager News oldalán 2023. október 25-én Péntek 13. címmel jelent meg saját élménybeszámolója egy bogács-szomolyai portyáról. Részletekbe menően ír arról, barátjával hogyan vadásztak vaddisznóra, amelynek az lett a vége, hogy kilőtt egy sakált és egy borzot.
A vadászat végén Kürtös elégedetten számolt be arról, hogy a sakál aranyérmes, a borz pedig ezüstérmes minősítést kapott. Azt is megemlítette, hogy korábban Angliában már ejtett el borzot, a mostani már a második ilyen zsákmánya volt.
A tiszás politikus, aki oroszlánra is vadászott
Emlékezetes, a lavina Kaprinyák Tibor tiszás országgyűlési képviselő afrikai vadászataival indította el, miután olyan felvételek kerültek nyilvánosságra, amelyeken elejtett állatokkal, köztük oroszlánokkal pózol. Az ügy azért is keltett különösen nagy felháborodást, mivel Kaprinyák az Országgyűlés Élő Környezetért Felelős Bizottságának alelnöke, így az állatvédelem is a feladatköréhez tartozik.
A botrányban Gajdos László élő környezetért felelős miniszternek is meg kellett szólalnia, miután több ezer megkeresést kapott az ügyben. Gajdos elítélte az állatokkal szembeni erőszakot, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Kaprinyák nem tölt be tisztséget a minisztériumában, a parlamenti bizottsági tagságokról pedig a frakciók döntenek. Magyar Péter végül kezdeményezte, hogy a Tisza vezetése tárgyalja meg a képviselő ügyét. A frakció október 12-én etikai vizsgálatot indított, Kaprinyák pedig annak lezárultáig nem vesz részt az Országgyűlés munkájában.
Megrendítő drónfelvétel
Egyébként a napokban pont a hobbivadászatról tett közzé egy megrázó drónfelvételt Szendőfi Balázs dokumentumfilmes. „Üssük el, daráljuk be, lőjük le, majd üldözzük a vízig...” – írta a videóhoz. Elmodása szerint az eseménysorozatnak teljesen véletlenül volt tanúja Gemenc közelében, két évvel ezelőtt, amikor a nagy dunai áradást filmezte. A folyó gátja ekkor egy nyakig elárasztott erdőt és egy aszálysújtotta agrársivatagot választott el egymástól. Az erdőből rengeteg vad menekült ki a gáton kívüli, csontszáraz betakarítás alatt lévő kukoricaföldekre. A dokumentumfilmes szerint a videóban szereplő vadász csak a trófeára utazik, nem a létszámapasztásra; az állatok között látható legszebb bikára fáj a foga. „Ezért nem fog hasonlítani a vadászat a ragadozók általi természetes szelekcióra addig, amíg a trófeabiznisz mozgatja. Vadgazdálkodás helyett ökológiai alapú állományszabályozásra van szükség”– hangsúlyozta.