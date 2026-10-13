Nehezen emésztik meg ezt a tiszások, ezúttal a honvédelmi államtitkárról kerültek elő fotók

Újabb tiszás politikusról derült ki, hogy hobbivadászattal szereti elütni a szabadidejét: ezúttal Kürtös László honvédelmi államtitkár borzolja az állatvédők kedélyeit – erről írt a Haber Eger. A hírportál szerint a tiszás közösségi médiás csoportokban heves felháborodást váltottak ki a politikus vadászatai.

Kaprinyák Tibor országgyűlési képviselő afrikai vadászatai után most Kürtös Lászlóról, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkáráról derült ki, hogy szintén trófeavadász (Forrás: Agorjager News)

Többen például elfogadhatatlannak tartják, hogy a Tisza soraiban olyan politikusok is helyet kapnak, akik szabadidejükben vadásznak, és elejtett, véres állatokkal fényképezkednek. A Haber Eger szerint a témáról szóló cikkeket nagy számban osztják meg és kommentelik a tiszás csoportokban, a hozzászólók közül pedig sokan a hobbivadászatot és a fegyverek iránti rajongást is összeegyeztethetetlennek tartják a Tiszában való szerepvállalással.

Kifakadtak a Tisza szimpatizánsai

A felháborodás a közösségi médiában is látványos. „Nagyon elkeserítő” – írta egy hozzászóló, míg egy másik úgy fogalmazott: „Nézni se bírom a halott állatok képét. Lehangoló, szomorú látvány.” Olyan is volt, aki kijelentette: „Ez volt az utolsó, hogy a Tiszára szavaztam. Ugyan azok a szaremberek vannak itt is mint a Fideszben.”

A tiszások nagyon felháborodtak Kürtös László honvédelmi államtitkár vadászati szenvedélyén (Forrás: Facebook)

A tiltakozók egyik leghangosabb képviselője Bóday Pál, a Macskaárvaház Alapítvány kuratóriumi elnöke a vadászlobbi politikai szerepét bírálva úgy fogalmazott: „nem rendszerváltás, csak gengszterváltás” történik, ha a régi politikai szereplők helyére újabb szenvedélyes vadászok kerülnek. Az állatvédő Kürtös Lászlót és Kaprinyák Tibort is azok közé sorolta, akiknek vadászati tevékenységét elfogadhatatlannak tartja. A Haber Eger cikkének címében „állatgyilkos államtitkárnak” nevezte Kürtöst.

Kürtös László egy sikeres vadászata

Kürtös László egyébként saját maga számolt be arról, milyen szenvedélyes vadász. Az Agro Jager News oldalán 2023. október 25-én Péntek 13. címmel jelent meg saját élménybeszámolója egy bogács-szomolyai portyáról. Részletekbe menően ír arról, barátjával hogyan vadásztak vaddisznóra, amelynek az lett a vége, hogy kilőtt egy sakált és egy borzot.

A sakál aranyérmes, a borz pedig ezüstérmes minősítést kapott (Forrás: Agrojager News)

A vadászat végén Kürtös elégedetten számolt be arról, hogy a sakál aranyérmes, a borz pedig ezüstérmes minősítést kapott. Azt is megemlítette, hogy korábban Angliában már ejtett el borzot, a mostani már a második ilyen zsákmánya volt.