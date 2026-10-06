Jön a vagyonadó, átalakul a kata – fontos bejelentéseket tett Magyar Péter

– A kormány döntött a milliárdosok vagyonadójának részleteiről, a kata adózás kibővítéséről és a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről – jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, ezeket a javaslatokat hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják, így bárki elmondhatja róluk a véleményét.
Mint mondta, jövő év január elsejétől a kormány bevezeti a milliárdosok vagyonadóját is – ezt azoknak kell majd megfizetniük, akiknek 1 milliárd forintnál nagyobb a vagyonuk. Mértéke az 1 milliárd forint fölötti vagyon 1 százaléka lesz.
A szupergazdagok körében az adó magasabb, a 100 milliárd forint fölötti vagyon után 1,5 százalék adót kell majd fizetni.
– Az adó a teljes vagyonra vonatkozik majd, az ingatlanoktól a befektetéseken át a társasági részesedésekig. A külföldön tárolt és a vagyonkezelőkhöz rendelt vagyonra szintén vonatkozni fog, így nem érdemes a vagyonok elrejtésével próbálkozni – fogalmazott.
Akinek egymilliárd forintnál kisebb a vagyona, annak nincs semmilyen tennivalója
Fontosnak nevezte, hogy a hitelek levonhatóak lesznek az adóalapból. Az összeg megállapításához részletes, elsősorban a valós forgalmi értékre alapozó szabályokat alkotnak, mind az ingatlanok, mind a társasági részesedések esetén.
A kettős adóztatás elkerülését pedig nem csak a nemzetközi egyezmények kapcsán tartjuk szem előtt
– jelentette ki, hozzátéve: az ingatlan és a gépjármű után fizetett adók levonhatóak lesznek a vagyonadóból. A vagyonadót évente egyszer, önbevallás alapján kell majd fizetni. Első alkalommal az idei év végi állapot alapján 2027. augusztus 31-ig. Bevallást csak azoknak kell készíteniük, akiknek az egy főre jutó vagyona eléri az 1 milliárd forintot. A NAV az adóalap kiszámítását segítő kalkulátort fog biztosítani. Akinek egymilliárd forintnál kisebb a vagyona, vagyunk így egy páran, annak nincs semmilyen tennivalója. – Minden ezzel ellentétes híresztelés, álhír – szögezte le.
Nagy változások a kata-adózásban
Nagy változások jönnek a kata-adózás terén is, hogy sokkal többen vehessék igénybe ezt az adózási formát. A KATA-t a szakmai egyeztetések alapján újra széles körben elérhetővé teszi a kormány: várakozásaik szerint jóval több, mint 100 ezer új kisvállalkozó választhatja majd ezt az adózási formát, mert számukra ez a legkedvezőbb, minden más lehetőségnél kedvezőbb adózás.
Újra katázhatnak majd a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. És újra elérhetővé tesszük, hogy a katások ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhassanak
– emelte ki.
Emellett a régi kata „egyik legsúlyosabb hibáját” is javítják, vagyis aki végig rendesen adózik, az betegség vagy gyermekszülés, illetve nyugdíj esetén az társadalombiztosítási védelemben és nyugdíjban fog részesülni.
Éppen ezért felemelik azt az összeget, amely alapján a katások táppénzét, anyasági ellátását és nyugdíját számítják, így a kata „kedvező és könnyen használható” marad, viszont közben „valódi szociális biztonságot” nyújt majd. Így a főállású katások havi adója 100 ezer forint lesz, viszont akik csak magánszemélyeknek számláznak, azoknak 2028-ig egy átmeneti könnyítést biztosít a kormány: nekik 2027-ben csak havi 75 forint lesz a tételes adójuk.
A mellékállásúak havi 50 ezret fizetnek majd. A cégeknek és szervezeteknek történő számlázás esetén a bevétel után 15 százalékos adó terheli a vállalkozót, „amelybe a befizetett tételes KATA beszámít”.
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