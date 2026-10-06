Jön a vagyonadó, átalakul a kata – fontos bejelentéseket tett Magyar Péter

– A kormány döntött a milliárdosok vagyonadójának részleteiről, a kata adózás kibővítéséről és a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről – jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, ezeket a javaslatokat hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsátják, így bárki elmondhatja róluk a véleményét.

Fontos bejelentéseket tett Magyar Péter miniszterelnök. Videónyilatkozatában érinti a vagyonadót, a kata-adózás változásait és a sportolók adókönnyítésének eltörlését (Fotó: Mediaworks)

Mint mondta, jövő év január elsejétől a kormány bevezeti a milliárdosok vagyonadóját is – ezt azoknak kell majd megfizetniük, akiknek 1 milliárd forintnál nagyobb a vagyonuk. Mértéke az 1 milliárd forint fölötti vagyon 1 százaléka lesz.

A szupergazdagok körében az adó magasabb, a 100 milliárd forint fölötti vagyon után 1,5 százalék adót kell majd fizetni.

– Az adó a teljes vagyonra vonatkozik majd, az ingatlanoktól a befektetéseken át a társasági részesedésekig. A külföldön tárolt és a vagyonkezelőkhöz rendelt vagyonra szintén vonatkozni fog, így nem érdemes a vagyonok elrejtésével próbálkozni – fogalmazott.

Akinek egymilliárd forintnál kisebb a vagyona, annak nincs semmilyen tennivalója

Fontosnak nevezte, hogy a hitelek levonhatóak lesznek az adóalapból. Az összeg megállapításához részletes, elsősorban a valós forgalmi értékre alapozó szabályokat alkotnak, mind az ingatlanok, mind a társasági részesedések esetén.

A kettős adóztatás elkerülését pedig nem csak a nemzetközi egyezmények kapcsán tartjuk szem előtt

– jelentette ki, hozzátéve: az ingatlan és a gépjármű után fizetett adók levonhatóak lesznek a vagyonadóból. A vagyonadót évente egyszer, önbevallás alapján kell majd fizetni. Első alkalommal az idei év végi állapot alapján 2027. augusztus 31-ig. Bevallást csak azoknak kell készíteniük, akiknek az egy főre jutó vagyona eléri az 1 milliárd forintot. A NAV az adóalap kiszámítását segítő kalkulátort fog biztosítani. Akinek egymilliárd forintnál kisebb a vagyona, vagyunk így egy páran, annak nincs semmilyen tennivalója. – Minden ezzel ellentétes híresztelés, álhír – szögezte le.

Nagy változások a kata-adózásban

Nagy változások jönnek a kata-adózás terén is, hogy sokkal többen vehessék igénybe ezt az adózási formát. A KATA-t a szakmai egyeztetések alapján újra széles körben elérhetővé teszi a kormány: várakozásaik szerint jóval több, mint 100 ezer új kisvállalkozó választhatja majd ezt az adózási formát, mert számukra ez a legkedvezőbb, minden más lehetőségnél kedvezőbb adózás.

Újra katázhatnak majd a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. És újra elérhetővé tesszük, hogy a katások ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhassanak

– emelte ki.