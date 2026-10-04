Rétvári Bence: A magyar kis- és középvállalkozások tulajdonosainak adója lesz a vagyonadó

Rétvári Bence úgy fogalmazott: a vagyonadó a magyar kkv-tulajdonosok adója lesz. Bár a Tisza-kormány azt mondja, hogy majd a dúsgazdagok fogják a legtöbb vagyonadót fizetni, az nem így lesz. Valójában a magyar családi kis- és középvállalkozások tulajdonosai fogják a legtöbb vagyonadót fizetni – mutatott rá.

Rétvári Bence szerint a vagyonadó a magyar kkv-tulajdonosok adója lesz (Fotó: Facebook/Rétvári Bence)

Rétvári Bence szerint a a vagyonadó a magyar kkv-tulajdonosok adója lesz

Kifejtette:

ha valaki tíz, húsz vagy harminc éve vezet egy céget, azt fejleszti, az folyamatosan bővül, a cég értéke nagyon könnyen egymilliárd forint fölé emelkedik. Márpedig efölött vagyonadót kell majd fizetni.

A politikus hozzátette: egy külföldi multitulajdonosnak mindegy, hiszen külföldön van, de egy magyar cégvezetőnek nem mindegy a vagyonadó. Évtizedek munkája van benne egy-egy családi kkv-ban, ami ha már odafejlődött, hogy több tucat alkalmazottat foglalkoztat, akkor a tulajdonosokat bünteti a vagyonadó.

Rétvári Bence összegzése szerint a vagyonadó a középosztály adója, azokat bünteti, akik másoknak magyar vállalkozóként itthon munkát adnak. A sikeres magyar kis- és középvállalkozásokat sarcolják meg egy újabb teherrel - fogalmazott a politikus.

Magyar Péter legutóbb szolnoki országjárásán beszélt a vagyonadóról, ahol bejelentette: azt szigorúbb feltételekkel vezetik be 2027. január 1-től annál, mint korábban vállalták. Közölte, lehet, hogy egy bizonyos összeghatár, 500 milliárd forint felett nem egy százalék lesz az adó mértéke, hanem több.