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kármán andrás

A családi vagyonra és a külföldi megtakarításokra is kivetné a vagyonadót a kormány

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Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán ismertette a 2027 januárjától tervezett új adó részleteit, amely a milliárdos vagyonnal rendelkezőket fogja érinteni. A vagyonadó mértéke a tervek szerint akár 1,5 százalék is lehet, a fizetési kötelezettség pedig a magyarországi és külföldi vagyonelemekre is kiterjedhet.
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Kármán András Facebook-bejegyzésében részletesen ismertette a vagyonadó tervezett szabályait. A pénzügyminiszter közölte: a Tisza-kormány 2027 januárjától vezetné be az új közterhet, amely az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyonnal rendelkezőket érintené. A tervezet az ingatlanok, a bankszámlák, a céges részesedések és a pénzügyi befektetések mellett a külföldön tartott vagyonra is kiterjedne az érintett belföldi adózóknál.

Kármán András ismertette a tervezett vagyonadó részleteit (Fotó: Facebook/Kármán András)
Kármán András ismertette a tervezett vagyonadó részleteit (Fotó: Facebook/Kármán András)

A családi vagyonra és a külföldi megtakarításokra is vonatkozik a vagyonadó

A pénzügyminiszter szerint az új adónemmel a kormány a programjában szereplő ígéretét teljesíti.

Vállaltuk, teljesítjük. 2027 januárjától bevezetjük a vagyonadót, mert a nagyobb vagyon nagyobb felelősséggel is jár

– írta Kármán András.

A tervek alapján az egymilliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kellene adót fizetniük, az adó mértéke pedig

  • az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyon esetében 1 százalék,
  • a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5 százalék lenne.

Az adó alapjába többek között

  • az ingatlanok,
  • a bankszámlákon tartott pénz,
  • az ingóságok,
  • a céges vagyon, 
  • a pénzügyi alapok és
  • a bizalmi vagyonkezelésben tartott vagyonelemek

is bekerülnének.

A bevallást az érintetteknek önállóan kell elkészíteniük.

Kármán András azt is közölte, hogy a tervezet a vagyon családtagok közötti átruházásával történő adóelkerülést is igyekezne megakadályozni. A házastársak esetében a családi vagyonjogi szabályokat vennék figyelembe, de lehetőség lenne arra is, hogy a házaspár a nyilvántartás szerinti tulajdonos helyett 50–50 százalékban ossza meg egymás között az adóterhet. A kiskorú gyermekek vagyonát főszabály szerint a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagyonához sorolnák, kivéve a saját keresetből vagy öröklésből származó vagyont.

A NAV segítene a vagyon értékének meghatározásában

A pénzügyminiszter bejegyzése szerint

a NAV online kalkulátort készít az adó kiszámításához, és külön eszköz segítené az ingatlanok értékének megbecslését is.

Azoknál az ingatlanoknál, amelyekkel az elmúlt évtizedben nem kereskedtek, külön kalkulátorral állapítanák meg a becsült értéket. Ha történt adásvétel, az első évben a tranzakciós értékből indulnának ki, később pedig annak indexálásával számolnának. Egyes esetekben szakértőt is bevonhatnak.

A belföldi adózóknak a magyarországi és a külföldi vagyonuk után is keletkezhet fizetési kötelezettségük, a nemzetközi egyezmények figyelembevételével. A külföldiek a magyarországi ingatlanjaik és társasági részesedéseik után fizetnének.

A céges vagyon értékét a beszámolók és a vállalatok által szolgáltatott további adatok alapján állapítanák meg.

A pénzügyminiszter azt is bejelentette, hogy az adózók a vagyonadójuk 5 százalékát közcélokra ajánlhatnák fel. Az első befizetés határideje 2027. augusztus 31. lenne, a 2026. év végi vagyoni állapot alapján.

Kérdéses, mennyi bevételt hoz majd a vagyonadó

A tervezett adónem kapcsán korábban a bevételek nagysága és a gyakorlati megvalósítás is kérdéseket vetett fel. Az Origo korábban arról számolt be, hogy míg Magyar Péter korábban évi 300–600 milliárd forintos bevétellel számolt, a Világgazdaság értesülése szerint a Pénzügyminisztérium 2027-re 150–200 milliárd forintos bevételt várhatott. A tárca akkor nem erősítette meg a lap értesülését.

Az adó beszedésének adminisztrációs költségei jelentősek lehetnek, miközben a vagyon külföldre menekítésének kockázata is felmerült. Vállalkozói érdekképviseleti vélemények szerint a vagyonadó körüli kommunikáció a tisztességesen vagyont építőket is kedvezőtlen színben tüntetheti fel.

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Kármán András most ismertetett részletei egyelőre a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetet mutatják be. A végleges szabályokról a jogalkotási folyamat dönt majd, így az adóalap meghatározása, az értékbecslés és a bevallás gyakorlati menete is kiemelt jelentőségű lesz az érintettek számára.

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