A családi vagyonra és a külföldi megtakarításokra is kivetné a vagyonadót a kormány

Kármán András Facebook-bejegyzésében részletesen ismertette a vagyonadó tervezett szabályait. A pénzügyminiszter közölte: a Tisza-kormány 2027 januárjától vezetné be az új közterhet, amely az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyonnal rendelkezőket érintené. A tervezet az ingatlanok, a bankszámlák, a céges részesedések és a pénzügyi befektetések mellett a külföldön tartott vagyonra is kiterjedne az érintett belföldi adózóknál.

Kármán András ismertette a tervezett vagyonadó részleteit (Fotó: Facebook/Kármán András)

A családi vagyonra és a külföldi megtakarításokra is vonatkozik a vagyonadó

A pénzügyminiszter szerint az új adónemmel a kormány a programjában szereplő ígéretét teljesíti.

Vállaltuk, teljesítjük. 2027 januárjától bevezetjük a vagyonadót, mert a nagyobb vagyon nagyobb felelősséggel is jár

– írta Kármán András.

A tervek alapján az egymilliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kellene adót fizetniük, az adó mértéke pedig

az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyon esetében 1 százalék,

a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5 százalék lenne.

Az adó alapjába többek között

az ingatlanok,

a bankszámlákon tartott pénz,

az ingóságok,

a céges vagyon,

a pénzügyi alapok és

a bizalmi vagyonkezelésben tartott vagyonelemek

is bekerülnének.

A bevallást az érintetteknek önállóan kell elkészíteniük.

Kármán András azt is közölte, hogy a tervezet a vagyon családtagok közötti átruházásával történő adóelkerülést is igyekezne megakadályozni. A házastársak esetében a családi vagyonjogi szabályokat vennék figyelembe, de lehetőség lenne arra is, hogy a házaspár a nyilvántartás szerinti tulajdonos helyett 50–50 százalékban ossza meg egymás között az adóterhet. A kiskorú gyermekek vagyonát főszabály szerint a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagyonához sorolnák, kivéve a saját keresetből vagy öröklésből származó vagyont.

A NAV segítene a vagyon értékének meghatározásában

A pénzügyminiszter bejegyzése szerint

a NAV online kalkulátort készít az adó kiszámításához, és külön eszköz segítené az ingatlanok értékének megbecslését is.

Azoknál az ingatlanoknál, amelyekkel az elmúlt évtizedben nem kereskedtek, külön kalkulátorral állapítanák meg a becsült értéket. Ha történt adásvétel, az első évben a tranzakciós értékből indulnának ki, később pedig annak indexálásával számolnának. Egyes esetekben szakértőt is bevonhatnak.