A családi vagyonra és a külföldi megtakarításokra is kivetné a vagyonadót a kormány

Kármán András Facebook-bejegyzésében részletesen ismertette a vagyonadó tervezett szabályait. A pénzügyminiszter közölte: a Tisza-kormány 2027 januárjától vezetné be az új közterhet, amely az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyonnal rendelkezőket érintené. A tervezet az ingatlanok, a bankszámlák, a céges részesedések és a pénzügyi befektetések mellett a külföldön tartott vagyonra is kiterjedne az érintett belföldi adózóknál.
A családi vagyonra és a külföldi megtakarításokra is vonatkozik a vagyonadó
A pénzügyminiszter szerint az új adónemmel a kormány a programjában szereplő ígéretét teljesíti.
Vállaltuk, teljesítjük. 2027 januárjától bevezetjük a vagyonadót, mert a nagyobb vagyon nagyobb felelősséggel is jár
– írta Kármán András.
A tervek alapján az egymilliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kellene adót fizetniük, az adó mértéke pedig
- az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyon esetében 1 százalék,
- a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5 százalék lenne.
Az adó alapjába többek között
- az ingatlanok,
- a bankszámlákon tartott pénz,
- az ingóságok,
- a céges vagyon,
- a pénzügyi alapok és
- a bizalmi vagyonkezelésben tartott vagyonelemek
is bekerülnének.
A bevallást az érintetteknek önállóan kell elkészíteniük.
Kármán András azt is közölte, hogy a tervezet a vagyon családtagok közötti átruházásával történő adóelkerülést is igyekezne megakadályozni. A házastársak esetében a családi vagyonjogi szabályokat vennék figyelembe, de lehetőség lenne arra is, hogy a házaspár a nyilvántartás szerinti tulajdonos helyett 50–50 százalékban ossza meg egymás között az adóterhet. A kiskorú gyermekek vagyonát főszabály szerint a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagyonához sorolnák, kivéve a saját keresetből vagy öröklésből származó vagyont.
A NAV segítene a vagyon értékének meghatározásában
A pénzügyminiszter bejegyzése szerint
a NAV online kalkulátort készít az adó kiszámításához, és külön eszköz segítené az ingatlanok értékének megbecslését is.
Azoknál az ingatlanoknál, amelyekkel az elmúlt évtizedben nem kereskedtek, külön kalkulátorral állapítanák meg a becsült értéket. Ha történt adásvétel, az első évben a tranzakciós értékből indulnának ki, később pedig annak indexálásával számolnának. Egyes esetekben szakértőt is bevonhatnak.
A belföldi adózóknak a magyarországi és a külföldi vagyonuk után is keletkezhet fizetési kötelezettségük, a nemzetközi egyezmények figyelembevételével. A külföldiek a magyarországi ingatlanjaik és társasági részesedéseik után fizetnének.
A céges vagyon értékét a beszámolók és a vállalatok által szolgáltatott további adatok alapján állapítanák meg.
A pénzügyminiszter azt is bejelentette, hogy az adózók a vagyonadójuk 5 százalékát közcélokra ajánlhatnák fel. Az első befizetés határideje 2027. augusztus 31. lenne, a 2026. év végi vagyoni állapot alapján.
Kérdéses, mennyi bevételt hoz majd a vagyonadó
A tervezett adónem kapcsán korábban a bevételek nagysága és a gyakorlati megvalósítás is kérdéseket vetett fel. Az Origo korábban arról számolt be, hogy míg Magyar Péter korábban évi 300–600 milliárd forintos bevétellel számolt, a Világgazdaság értesülése szerint a Pénzügyminisztérium 2027-re 150–200 milliárd forintos bevételt várhatott. A tárca akkor nem erősítette meg a lap értesülését.
Az adó beszedésének adminisztrációs költségei jelentősek lehetnek, miközben a vagyon külföldre menekítésének kockázata is felmerült. Vállalkozói érdekképviseleti vélemények szerint a vagyonadó körüli kommunikáció a tisztességesen vagyont építőket is kedvezőtlen színben tüntetheti fel.
Kármán András most ismertetett részletei egyelőre a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetet mutatják be. A végleges szabályokról a jogalkotási folyamat dönt majd, így az adóalap meghatározása, az értékbecslés és a bevallás gyakorlati menete is kiemelt jelentőségű lesz az érintettek számára.