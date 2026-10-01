Visszaüthet a vagyonadó, saját csapdájába esett Magyar Péter kormánya

Komoly szakmai aggályok kísérik a készülő vagyonadót, amelynek részleteiről egyelőre kiszivárgott előkészítő dokumentumok és kormányzati bejelentések alapján lehet képet alkotni – írja a HVG. A lap szerint az egyik legfontosabb kérdés, hogyan kerülhető el, hogy az új teher a vállalkozások fejlesztésére fordítható pénzt is csökkentse. A Tisza-kormány számára ugyanakkor politikailag nehéz lenne visszalépni, mert a vagyonadó hangsúlyos kampányígéret volt.

A vagyonadó bevezetése miatt a szakértők tőkekimenekítéstől tartanak (Fotó: Darnay Katalin)

A céges vagyon is beleszámíthat a vagyonadóba

Az ismertetett elképzelések szerint az adót az egymilliárd forint feletti nettó vagyonrész után kellene megfizetni, egy százalékos kulccsal. Magyar Péter bejelentése alapján az 500 milliárd forintot meghaladó vagyonoknál egy második adókulcs is megjelenne.

Az előkészítésről kiszivárgott információk szerint

a céges részesedések, befektetések és külföldi vagyonelemek is beleszámíthatnának az adóalapba,

az életvitelszerűen lakott otthon, egyes ingóságok és a tízmillió forintnál olcsóbb gépkocsik kivételt jelenthetnének,

a magyarországi vagyon alapján a NAV számítaná ki az adót a rendelkezésre álló nyilvántartásokból,

a külföldi vagyonelemek után fizetendő összeget önbevallással kellene hozzátenni,

az egymilliárdos küszöböt személyenként alkalmaznák, így

a családi vagyon bizonyos szabályok szerint megosztható lenne.

Csorbai Hajnalka, a Joint Venture Szövetség elnöke és az Opten igazgatója szerint

legfeljebb 10–12 ezer embert érinthet az új adó.

Közülük mintegy 6400 személy rendelkezik egymilliárd forintot meghaladó céges vagyonnal, együttesen körülbelül 30 ezer milliárd forintos értékben.

A jelentős vagyon azonban nem feltétlenül jelent elegendő szabad pénzt az évente esedékes adó megfizetésére. A tulajdonos ezért nagyobb osztalék kivételére vagy vagyonelemek értékesítésére kényszerülhet, ami a vállalkozás beruházási lehetőségeit is szűkítheti.

A hatékonyságot tőkekivonással nem lehet javítani

– fogalmazott Csorbai Hajnalka.

A szakértői aggályok szerint a magyar vállalkozások tulajdonosai hátrányba kerülhetnek külföldi tulajdonú versenytársaikkal szemben. Az adó különösen az alacsony nyereséggel működő ágazatokban jelenthet nehezen kigazdálkodható terhet.