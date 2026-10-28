25 millió forint készpénz, üres foglalkozási rovat: kérdéseket vet fel a tiszás képviselő vagyonnyilatkozata

Czakó-Czibrus Pál, a Tisza Párt országgyűlési képviselőjének vagyonnyilatkozata több kérdést is felvet – írta a Tűzfalcsoport. A dokumentumban a politikus 25 202 000 forint készpénzt tüntetett fel, miközben a képviselői mandátumát megelőző három év foglalkozásaira, tisztségeire és megbízatásaira vonatkozó rovatot teljesen üresen hagyta.

Czakó-Czibrus Pál vagyonnyilatkozatában több mint 25 millió forint készpénz szerepel, korábbi foglalkozásait azonban nem tüntette fel (Forrás: Facebook/Czakó-Czirbus Pál)

A vagyonnyilatkozatban nincs nyoma Czakó-Czibrus Pál korábbi munkájának

A Tűzfalcsoport szerint a képviselő a több mint 25 millió forintos készpénzállomány mellett sem értékpapírt, sem takarékbetétet, sem bankszámla-követelést nem nevezett meg. Gépjárművet és tartozást sem tüntetett fel. A vagyonnyilatkozat legérdekesebb része azonban a mandátuma előtti három év foglalkozásait felsoroló rovat, amelyben

egyetlen munkahely vagy megbízatás sem szerepel.

Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a politikus június 30-án az Országgyűlésben maga beszélt a Tiszánál végzett munkájáról.

Majdnem a megalakulása óta dolgozom a TISZA-nak, közel két éve, első alkalmazottja voltam”

– jelentette ki parlamenti felszólalásában.

A Telex korábbi riportja szerint Czakó 2024 szeptemberében kezdett dolgozni a pártnál, kezdetben Magyar Péter kabinetfőnökeként. Később a Tisza Szigetek etikai bizottságát vezette, külföldi magyar közösségeket keresett fel Orbán Anitával, valamint a választási visszaélések bejelentésével foglalkozó „fürkészek” megszervezésében is részt vett. Ezeknek a feladatoknak ugyanakkor nincs nyoma a közzétett vagyonnyilatkozat visszatekintő foglalkozási rovatában, ahol a díjazás nélküli tevékenységek feltüntetésére is lehetőség van.

Korábban pénzügyi vezetőként is dolgozott

A Tűzfalcsoport felidézte, hogy Czakó-Czibrus Pál korábban több jelentős gazdasági pozíciót is betöltött. Az önéletrajza szerint dolgozott az OTP-nél értékpapír-referensként, a Szerencsejáték Zrt.-nél kabinetvezetőként, valamint a Duna House-nál ügyvezető igazgatóként. Mindez azt a kérdést veti fel, hogy

a képviselő miért nem tüntette fel a Tiszánál végzett munkáját a nyilatkozatában, illetve milyen forrásból származik a több mint 25 millió forintos készpénzállománya.

A kitöltetlen rovat önmagában nem bizonyít szabálytalan foglalkoztatást vagy eltitkolt jövedelmet, a képviselő korábbi nyilatkozatai és a közzétett dokumentum közötti eltérés azonban magyarázatra szorul.