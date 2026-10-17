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Forsthoffer Ágnes

A mentelmi bizottság elé került Forsthoffer Ágnes hiányos vagyonnyilatkozata

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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„A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban nincs helye a kettős mércének: a tiszásokra is vonatkozik!” – jelentette ki közösségi oldalán Hidvéghi Balázs. A fideszes képviselő Forsthoffer Ágnes hiányos vagyonnyilatkozata miatt a mentelmi bizottsághoz fordul.
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Forsthoffer ÁgnesvagyonnyilatkozatOrszággyűlés Mentelmi Bizottsága

– A Tisza Párt folyamatosan kioktató stílusban beszél a vagyonnyilatkozatokról, de úgy tűnik, hogy eközben a saját képviselői sem tudják ezt mindig megfelelően kitölteni – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Hidvéghi Balázs. A Fidesz képviselője emlékeztetett, Forsthoffer Ágnes házelnök nyilatkozatában egy céges tagság hiányzik, amely után tavaly a tulajdonosok 200 millió forint osztalékot vettek ki. 

Hidvéghi Balázs az Országgyűlés mentelmi bizottságához fordul Forsthoffer Ágnes házelnök vagyonnyilatkozata miatt (Forrás: Facebook)
Hidvéghi Balázs az Országgyűlés mentelmi bizottságához fordul Forsthoffer Ágnes házelnök vagyonnyilatkozata miatt (Forrás: Facebook)

Hidvéghi Balázs ezért bejelentette, 

az Országgyűlés mentelmi bizottságához fordult az ügyben.

 „A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban nincs helye a kettős mércének: a tiszásokra is vonatkozik!” – mutatott rá.

 

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