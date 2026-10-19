„Ma reggel nagyon részletes kiegészítést tettem a nyitó vagyonnyilatkozatomhoz. Ami fontos: a vagyoni helyzet eredeti bemutatását ez nem érintette. Rejtegetnivalóm nincs, nem is volt, nem is lesz” – írta közösségi oldalán Forsthoffer Ágnes házelnök. Mint arról az Origo beszámolt, Forsthoffer Ágnes a 2026. május 9-i vagyoni állapotáról szóló, június 4-én keltezett vagyonnyilatkozatában egyáltalán nem tüntette fel a Fortrend Hotel Szállodafejlesztő és Szolgáltató Kft.-ben fennálló tagságát.

Forsthoffer Ágnes részletes kiegészítést tett a nyitó vagyonnyilatkozatához (Forrás: Facebook)

A dokumentum gazdasági érdekeltségekről szóló oldalán a tagságok és tisztségek felsorolására szolgáló táblázatot üresen hagyta, és a cég neve a nyilatkozat más részeiben sem szerepel. Pedig a nyilvános cégadatok tanúsága szerint a házelnök 2006. szeptember 11. óta aktív tulajdonosa a vállalkozásnak, így tagsága a bevallás időpontjában is fennállt.

A cég taggyűlése idén május 26-án – a kormányalakítás után, de még a nyilatkozattételi határidő előtt – 200 millió forint osztalék kifizetéséről döntött. Ebből a házelnök egyetlen fillért sem vallott be. Magyarázatot a tavalyi év sem adhat, hiszen 2025-ben is 40 millió forint osztalék kifizetéséről határoztak, ám a vagyonnyilatkozatban ennek sincs nyoma.

Hidvéghi Balázs fideszes képviselő ezután jelentette be, vagyonnyilatkozati eljárás megindítását kezdeményezte Forsthoffer Ágnessel szemben az Országgyűlés mentelmi bizottságánál. A házelnök erre reagálva vasárnap közölte, fenntartja a vagyonnyilatkozatában megadott adatokat, és visszautasítja Hidvéghi Balázs fideszes képviselő azokkal kapcsolatos, „valóságot mellőző, közvéleményt megtévesztő” állításait.

Mint írta, mivel nyitó vagyonnyilatkozatról van szó, azt a 2026. május 9-i állapotnak megfelelően 2026 év vonatkozásában adta le, feltüntetve minden, május 9-ig megszerzett vagyonát a törvénynek és az útmutatónak megfelelően. Már akkor előre jelezte, hogy a mentelmi bizottság elnökének benyújt egy kiegészítő tájékoztatást a jelenleg még fennálló céges tulajdonrészéről, és áll bármilyen vizsgálat elé. Az eset kapcsán benyújtja kérdéseit és javaslatait is a vagyonnyilatkozat tartalmának értelmezhetőségével kapcsolatban.