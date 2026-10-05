Nyilvános Unger Anna és helyettesének vagyonnyilatkozata

Az Országgyűlés honlapján hétfőn tették közzé a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozatát.

Nyilvánosságra került Unger Anna és Tasnády Katalin vagyonnyilatkozata

Fotó: Polyák Attila - Origo

Nyilvános az NVVH vezetőinek vagyonnyilatkozata

Unger Anna vagyonnyilatkozata alapján Bicskén egy 145 négyzetméteres családi házzal rendelkezik. Jelentős megtakarítást nem tüntetett fel, ugyanakkor

7 millió 850 ezer forintos tartozása van.

Gazdasági érdekeltségről nem nyilatkozott.

Az elmúlt három évben az ELTE docenseként havi átlagosan 745 ezer forintot keresett. Idén február 1. és április 30. között megbízási szerződéssel a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány szakértője is volt, ezért havonta átlagosan 100 ezer forintot kapott. 2023. január és szeptember között a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont publicistájaként havi 60 ezer forint volt a díjazása.

Az NVVH elnökeként szeptember 1-jétől havi több mint 5 millió forint a fizetése.

Tasnády Katalin vagyonnyilatkozatában négy budapesti lakás szerepel, amelyek közül kettőben csak részleges tulajdonnal rendelkezik. Emellett Pócsmegyeren egy szántó felének tulajdonosa.

Az NVVH elnökhelyettese

15 millió forint értékpapírt is feltüntetett a dokumentumban, emellett lakossági számlákon több mint 22 millió forint megtakarítással rendelkezik.

Gazdasági érdekeltséget ő sem jelölt meg.

Ahogy korábban megírtuk, a parlament augusztus végén választotta meg Unger Anna politológust az NVVH elnökének, a hivatal nyomozati elnökhelyettese pedig Tasnády Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze lett. Megbízatásuk szeptember 1-jétől hat évre szól.