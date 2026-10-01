Fontos listát tettek közzé a vagyonnyilatkozatokról – Gyurcsány, Orbán Viktor és Magyar Péter is szerepel a névsorban

Közzétette a legmagasabb kockázatú vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek listáját az Integritás Hatóság. A szervezet honlapján szereplő tájékoztatás szerint a szeptember 1-jei adatok alapján összeállított névsor kizárólag a nyilvános vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek körére vonatkozik.

Közzétette a legmagasabb kockázatú vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek listáját az Integritás Hatóság (Forrás: Integritás Hatóság)

A polgármesterek, helyi önkormányzati képviselők ebben a névsorban nem szerepelnek, mert ők eltérő adattartalmú vagyonnyilatkozatot töltenek ki.

A kockázati szint meghatározása indikátoralapú értékeléssel történik. Ennek során a nyilvánosan hozzáférhető vagyonnyilatkozatok adatait, valamint a módszertan szerint bevonható egyéb nyilvános és közhiteles adatokat értékelik előre meghatározott kockázati indikátorok szerint.

A hatóság közlése szerint a kockázati besorolás nem jelent vagyonnyilatkozattal kapcsolatos jogsértésre vonatkozó megállapítást, csak az ellenőrzési prioritások meghatározását szolgálja.

A névsorban szerepel Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor korábbi, valamint Magyar Péter jelenlegi miniszterelnök, számos volt és jelenlegi miniszter, országgyűlési képviselő, állami hivatalok vezetői.