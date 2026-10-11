A Baranya megye délnyugati részén, a sellyei járásban fekvő Magyarmecskén polgármestert és képviselőket választanak, mert a képviselő-testület júliusban a feloszlásáról döntött. A Nógrád megyei Pásztón polgármestert választanak, mert a települést 2018 óta vezető Farkas Attila (Fidesz-KDNP) júniusban egészségi okok miatt lemondott.

Időközi önkormányzati választást tartanak két településen A képen: Szavazók a szavazófülkékben, képünk illusztráció Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Az ormánsági faluban a polgármester-választáson három független jelölt - Boár Ernő, Rákócziné Gyuradinovics Ildikó és a 2024-es önkormányzati választásokon győztes Samu János - indul, míg a négy testületi helyre tizennyolc független jelölt aspirál.

A választásra jogosult közel 250 választópolgár a település egyetlen szavazókörében adhatja le voksát.

Pásztón a települést 2018 óta vezető Farkas Attila (Fidesz-KDNP) júniusban egészségi okok miatt lemondott, ezért választanak új vezetőt a település élére. A választáson három független jelölt indul: Zeke Tamás, Dömsödi Gábor és Kerekes Lóránt. Dömsödi Gábor 2014-2018 között már volt Pásztó polgármestere, jelenleg Bokor község polgármestereként dolgozik, Kerekes Lóránt jelenleg önkormányzati képviselő Pásztón, Zeke Tamás pedig az előző testületben volt képviselő. Az időközi választáson több mint hétezer helybéli szavazhat.

A Baranya megyei Romonya német nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.