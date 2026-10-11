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választás

Időközi önkormányzati választást tartanak két településen

55 perce
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Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Magyarmecskén polgármestert és képviselőket, Pásztón pedig polgármestert választanak.
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választásönkormányzatidőközi választás

A Baranya megye délnyugati részén, a sellyei járásban fekvő Magyarmecskén polgármestert és képviselőket választanak, mert a képviselő-testület júliusban a feloszlásáról döntött. A Nógrád megyei Pásztón polgármestert választanak, mert a települést 2018 óta vezető Farkas Attila (Fidesz-KDNP) júniusban egészségi okok miatt lemondott. 

Időközi önkormányzati választást tartanak két településen A képen: Szavazók a szavazófülkékben, képünk illusztráció Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs
Időközi önkormányzati választást tartanak két településen A képen: Szavazók a szavazófülkékben, képünk illusztráció Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Az ormánsági faluban a polgármester-választáson három független jelölt - Boár Ernő, Rákócziné Gyuradinovics Ildikó és a 2024-es önkormányzati választásokon győztes Samu János - indul, míg a négy testületi helyre tizennyolc független jelölt aspirál. 

A választásra jogosult közel 250 választópolgár a település egyetlen szavazókörében adhatja le voksát.

Pásztón a települést 2018 óta vezető Farkas Attila (Fidesz-KDNP) júniusban egészségi okok miatt lemondott, ezért választanak új vezetőt a település élére. A választáson három független jelölt indul: Zeke Tamás, Dömsödi Gábor és Kerekes Lóránt. Dömsödi Gábor 2014-2018 között már volt Pásztó polgármestere, jelenleg Bokor község polgármestereként dolgozik, Kerekes Lóránt jelenleg önkormányzati képviselő Pásztón, Zeke Tamás pedig az előző testületben volt képviselő. Az időközi választáson több mint hétezer helybéli szavazhat.

A Baranya megyei Romonya német nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

„A kultúrát szeretném képviselni” – megszólalt az Origónak a nagykátai időközi választás fideszes győztese
A Fidesz jelöltje nyert az időközi önkormányzati választáson Nagykátán

Amint arról korábban beszámoltunk, múlt héten magabiztos győzelmet aratott a Fidesz jelöltje a nagykátai 5. számú egyéni választókerületben tartott időközi önkormányzati képviselő-választáson. Czakó Sándor Imréné a szavazatok több mint 70 százalékát szerezte meg, miközben a Tisza Sziget által is támogatott Krámli József a voksok kevesebb mint 30 százalékát kapta.

 

 

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