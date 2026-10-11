Megérkeztek az időközi önkormányzati választás eredményei: új polgármestere lett két településnek

Mint arról korábban beszámoltunk, két településen tartottak vasárnap időközi önkormányzati választást. Magyarmecskén polgármestert és képviselőket, Pásztón pedig polgármestert választottak.
Dömsödi Gábort választották polgármesternek Pásztón
Három független jelölt közül Dömsödi Gábor nyerte meg a vasárnap tartott időközi polgármester-választást a Nógrád megyei Pásztón.
A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a megválasztott településvezető 1596 szavazatot kapott, ezzel az összes voks 47,42 százalékát szerezte meg.
Dömsödi Gábor 2014-2018 között már vezette Pásztót, jelenleg a közeli Bokor község polgármestere.
Kerekes Lászlóra 1214-en szavaztak (36,07 százalék), Zeke Tamásra 556-an adták le a voksukat (16,52 százalék). A 7091 névjegyzékben szereplő választópolgár közül 3385-en jelentek meg az urnáknál, ez 47,74 százalékos részvételi arány, érvénytelenül 19-en szavaztak.
Magyarmecskén Boár Ernőt választották meg polgármesternek
A Baranya vármegyei Magyarmecske községben a három független induló közül Boár Ernőt választották meg polgármesternek a vasárnap rendezett időközi önkormányzati választáson.
A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Boár Ernő a szavazatok 47,95 százalékát, 82 voksot kapott.
Samu Jánosra 75-en (43,86 százalék), míg Rákócziné Gyuradinovics Ildikóra 14-en (8,19 százalék) szavaztak.
A Baranya megye délnyugati részén, a sellyei járásban fekvő kistelepülésen a 249 szavazásra jogosult 69,48 százaléka, 173 választópolgár vett részt a voksoláson, 2 szavazat érvénytelen volt. A településen tizennyolc független jelölt közül négytagú képviselő-testületet is választottak.