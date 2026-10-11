Megérkeztek az időközi önkormányzati választás eredményei: új polgármestere lett két településnek

Mint arról korábban beszámoltunk, két településen tartottak vasárnap időközi önkormányzati választást. Magyarmecskén polgármestert és képviselőket, Pásztón pedig polgármestert választottak.

Két településen tartottak időközi önkormányzati választást. Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Dömsödi Gábort választották polgármesternek Pásztón

Három független jelölt közül Dömsödi Gábor nyerte meg a vasárnap tartott időközi polgármester-választást a Nógrád megyei Pásztón.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a megválasztott településvezető 1596 szavazatot kapott, ezzel az összes voks 47,42 százalékát szerezte meg.

Dömsödi Gábor 2014-2018 között már vezette Pásztót, jelenleg a közeli Bokor község polgármestere.

Kerekes Lászlóra 1214-en szavaztak (36,07 százalék), Zeke Tamásra 556-an adták le a voksukat (16,52 százalék). A 7091 névjegyzékben szereplő választópolgár közül 3385-en jelentek meg az urnáknál, ez 47,74 százalékos részvételi arány, érvénytelenül 19-en szavaztak.

Magyarmecskén Boár Ernőt választották meg polgármesternek

A Baranya vármegyei Magyarmecske községben a három független induló közül Boár Ernőt választották meg polgármesternek a vasárnap rendezett időközi önkormányzati választáson.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Boár Ernő a szavazatok 47,95 százalékát, 82 voksot kapott.

Samu Jánosra 75-en (43,86 százalék), míg Rákócziné Gyuradinovics Ildikóra 14-en (8,19 százalék) szavaztak.

A Baranya megye délnyugati részén, a sellyei járásban fekvő kistelepülésen a 249 szavazásra jogosult 69,48 százaléka, 173 választópolgár vett részt a voksoláson, 2 szavazat érvénytelen volt. A településen tizennyolc független jelölt közül négytagú képviselő-testületet is választottak.