Kiskunhalasra szállították át Varga-Bajusz Veronikát, ügyvédje vitatja a fogva tartás indokait

A Kecskeméti Járásbíróság október 28-án közölte döntését, miszerint újabb három hónappal, 2027. február 1-jéig meghosszabbította Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, valamint korábbi államtitkára, Varga-Bajusz Veronika letartóztatását. A két politikust még szeptember 28-án vették őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alaphoz (NKA) kötődő botrán ügyében, majd október 1-jén rendelte el a bíróság egy hónapos letartóztatásukat.

Varga-Bajusz Veronika ügyvédje informális úton úgy értesült, a politikust Kecskemétről átszállították a kiskunhalasi büntetés-végrehajtási intézetbe, feltehetőleg rosszabb körülmények közé (Forrás: Facebook)

Varga-Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztériumban a felsőoktatásért, a szak- és felnőttképzésért, valamint a fiatalokért felelős államtitkárként dolgozott, és az ügyben bűnrészességgel gyanúsítják. A politikus ügyvédje, Balázs Dávid interjút adott az Indexnek, amelyben elmondta: október 28-án vette kézhez a letartóztatás meghosszabbításáról szóló elsőfokú döntést, és másnap be is nyújtotta ellene a fellebbezést.

Varga-Bajusz Veronika, mint pszichikai bűnsegéd

A védő kifogásolja, hogy a meghosszabbításról szóló végzés lényegében ugyanazokat az indokokat ismétli meg, amelyekre a bíróság már a letartóztatás elrendelésekor is hivatkozott. Úgy látja, a döntés nem tartalmaz olyan új, ügyfeléhez konkrétan köthető tényt, amely indokolná, miért szükséges további három hónapig fenntartani a letartóztatását, különösen annak fényében, hogy az elrendelés óta részletes és kimerítő vallomást tett. Mint ismeretes, a bíróság Varga-Bajusz Veronika esetében két okot jelölt meg:

a szökés és elrejtőzés veszélyét, valamint

a bizonyítás megnehezítésének vagy befolyásolásának veszélyét.

Balázs Dávid szerint azonban a végzés egyik esetben sem mutatja be konkrétan, hogy miért állna fenn ez a veszély éppen az ő ügyfele esetében. Az ügyvéd rámutatott, hogy az NKA-ügy jelenleg két szálon fut:

az egyik a támogatásokat elnyerő kedvezményezettekhez kapcsolódó költségvetési csalás gyanúja, a másik pedig a minisztériumban történteket érintő, hűtlen kezelés miatt folyó nyomozás.

A volt államtitkárt az utóbbi ügyben vonták eljárás alá. Nem azzal gyanúsítják, hogy maga döntött volna az NKA-támogatásokról. Pszichikai bűnsegédként szerepel az eljárásban: vagyis a hatóság feltételezése szerint magatartásával erősítette a feltételezett elkövető szándékát.

A védelem szerint azonban a volt államtitkárnak nem volt hatásköre az NKA működésére és a támogatások elbírálására, kulturális területtel sem foglalkozott.

Az ügyészség egyik kapcsolódási pontként azt jelölte meg, hogy Varga-Bajusz Veronika Hankó Balázs akkori miniszter „szűkebb bizalmi köréhez tartozott”. Balázs Dávid ügyvéd szerint ez önmagában nem bizonyítja, hogy ügyfele tudott volna a kifogásolt támogatási döntésekről vagy közreműködött volna azokban. A volt államtitkár másik kapcsolódási pontja egy általa kezdeményezett törvénymódosítás volt, amelyhez később az NKA-törvény módosítását is hozzácsatolták. A védő hangsúlyozta, hogy ezt a részt nem ügyfele készítette, és az NKA ügye a parlamenti vitában sem kapcsolódott hozzá.