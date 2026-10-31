Kiskunhalasra szállították át Varga-Bajusz Veronikát, ügyvédje vitatja a fogva tartás indokait

A Kecskeméti Járásbíróság október 28-án közölte döntését, miszerint újabb három hónappal, 2027. február 1-jéig meghosszabbította Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, valamint korábbi államtitkára, Varga-Bajusz Veronika letartóztatását. A két politikust még szeptember 28-án vették őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alaphoz (NKA) kötődő botrán ügyében, majd október 1-jén rendelte el a bíróság egy hónapos letartóztatásukat.
Varga-Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztériumban a felsőoktatásért, a szak- és felnőttképzésért, valamint a fiatalokért felelős államtitkárként dolgozott, és az ügyben bűnrészességgel gyanúsítják. A politikus ügyvédje, Balázs Dávid interjút adott az Indexnek, amelyben elmondta: október 28-án vette kézhez a letartóztatás meghosszabbításáról szóló elsőfokú döntést, és másnap be is nyújtotta ellene a fellebbezést.
Varga-Bajusz Veronika, mint pszichikai bűnsegéd
A védő kifogásolja, hogy a meghosszabbításról szóló végzés lényegében ugyanazokat az indokokat ismétli meg, amelyekre a bíróság már a letartóztatás elrendelésekor is hivatkozott. Úgy látja, a döntés nem tartalmaz olyan új, ügyfeléhez konkrétan köthető tényt, amely indokolná, miért szükséges további három hónapig fenntartani a letartóztatását, különösen annak fényében, hogy az elrendelés óta részletes és kimerítő vallomást tett. Mint ismeretes, a bíróság Varga-Bajusz Veronika esetében két okot jelölt meg:
- a szökés és elrejtőzés veszélyét, valamint
- a bizonyítás megnehezítésének vagy befolyásolásának veszélyét.
Balázs Dávid szerint azonban a végzés egyik esetben sem mutatja be konkrétan, hogy miért állna fenn ez a veszély éppen az ő ügyfele esetében. Az ügyvéd rámutatott, hogy az NKA-ügy jelenleg két szálon fut:
- az egyik a támogatásokat elnyerő kedvezményezettekhez kapcsolódó költségvetési csalás gyanúja,
- a másik pedig a minisztériumban történteket érintő, hűtlen kezelés miatt folyó nyomozás.
A volt államtitkárt az utóbbi ügyben vonták eljárás alá. Nem azzal gyanúsítják, hogy maga döntött volna az NKA-támogatásokról. Pszichikai bűnsegédként szerepel az eljárásban: vagyis a hatóság feltételezése szerint magatartásával erősítette a feltételezett elkövető szándékát.
A védelem szerint azonban a volt államtitkárnak nem volt hatásköre az NKA működésére és a támogatások elbírálására, kulturális területtel sem foglalkozott.
Az ügyészség egyik kapcsolódási pontként azt jelölte meg, hogy Varga-Bajusz Veronika Hankó Balázs akkori miniszter „szűkebb bizalmi köréhez tartozott”. Balázs Dávid ügyvéd szerint ez önmagában nem bizonyítja, hogy ügyfele tudott volna a kifogásolt támogatási döntésekről vagy közreműködött volna azokban. A volt államtitkár másik kapcsolódási pontja egy általa kezdeményezett törvénymódosítás volt, amelyhez később az NKA-törvény módosítását is hozzácsatolták. A védő hangsúlyozta, hogy ezt a részt nem ügyfele készítette, és az NKA ügye a parlamenti vitában sem kapcsolódott hozzá.
Tanúként kellett volna kihallgatni
Balázs Dávid szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján Varga-Bajusz Veronikát legfeljebb tanúként kellett volna kihallgatni. Elmondása szerint a volt államtitkár több mint 2000 oldalnyi nyomozati iratot nézett át, de nem talált olyan adatot, amely az NKA-ügyhöz kapcsolná. A védelem ugyanakkor a teljes e-mail-levelezését mindmáig nem ismerhette meg, mert a főügyészség előbb maga kívánja átvizsgálni az üzeneteket. A volt államtitkár a letartóztatás meghosszabbítása előtt több mint öt és fél órán keresztül tett vallomást, és az ügyvéd szerint a későbbi tanúvallomások is alátámasztották az állításait.
Az ügyvéd vitatja Varga-Bajusz Veronika letartóztatásának indokoltságát is: szerinte sem a szökés, sem a bizonyítás befolyásolásának veszélye nem megalapozott, különösen annak fényében, hogy az ügyben nála nagyobb szerepet tulajdonított gyanúsítottak már csak bűnügyi felügyelet alatt állnak. A védő az EJEB korábbi ítéletére is hivatkozott, amely a letartóztatások általános, konkrét indokok nélküli indokolását kifogásolta. Emellett több eljárási szabálytalanságot is felrótt a hatóságoknak, köztük a kihallgatásról szóló késedelmes tájékoztatást és a panaszokra elmaradt válaszokat.
Kiskunhalasra szállították át
Balázs Dávid az Indexnek arról is beszélt, hogy informális úton úgy értesült: Varga-Bajusz Veronikát október 30-án a kecskeméti fogvatartási helyéről a kiskunhalasi büntetés-végrehajtási intézetbe szállították át.
Varga-Bajusz Veronikát időközben a kecskeméti fogvatartási helyéről – mondvacsinált indokokra hivatkozva – átszállították a kiskunhalasi büntetés-végrehajtási intézetbe, feltehetőleg rosszabb körülmények közé
– fogalmazott az ügyvéd. Hivatalos értesítést az átszállításról egyelőre nem kapott. Amint ez megtörténik, közlése szerint az intézkedéssel szemben is jogorvoslattal fognak élni. Balázs Dávid elmondása szerint védencét a kecskeméti büntetés-végrehajtási intézetbe érkezésekor azzal fogadták:
Már nagyon-nagyon vártuk, államtitkár asszony.
Az ügyvéd úgy látja, védence mindeddig nem tudott rosszat mondani kecskeméti fogvatartásának körülményeiről, ezért az átszállítás szükségességét különösen vitatja. Balázs Dávid szerint Varga-Bajusz Veronika a körülményekhez képest jól viseli a letartóztatást, annak február 1-jéig történő meghosszabbítása azonban lelkileg megviseli. Az ügyvéd kiemelte, hogy a háromgyermekes, vallásos édesanya így a karácsonyt is családjától távol tölti. Hozzátette, a fellebbezés a Kecskeméti Törvényszék elé kerül, ahol a védelem reményei szerint érdemben megvizsgálják a letartóztatás fenntartásának indokait.