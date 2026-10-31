Botrány: hátborzongató mondattal fogadhatták Varga-Bajusz Veronikát a börtönben

„Már nagyon-nagyon vártuk, államtitkár asszony” – a Fidesz Védvonal közlése szerint ezekkel a szavakkal fogadták Varga-Bajusz Veronikát a börtönben. A szervezet az állítását az érintett ügyvédjének Indexen megjelent interjújára alapozta.

Súlyos vádakkal állt elő a Fidesz Védvonal Varga-Bajusz Veronika letartóztatása után. Fotó: Mediaworks

Politikai foglyokról beszél a Fidesz Védvonal Varga-Bajusz Veronika ügye miatt

A közlemény szerint Varga-Bajusz Veronika meggyanúsítása és letartóztatása is „abszurd”. A Fidesz Védvonal úgy értékelte, hogy

az idézett mondat megrendezett eljárásra utal, és azt bizonyítja, hogy az ügy mögött politikai szándék áll.

A szervezet koncepciós eljárásról, kirakatperről és politikai foglyokról írt, valamint azt állította, hogy a gyanúsításnak nincs megfelelő bizonyítéki és jogi alapja. Ezek a Fidesz Védvonal politikai állításai; a közlemény ezeket alátámasztó hatósági vagy bírósági döntést nem ismertetett.

A Fidesz Védvonal szerint az eljárás „kézivezérelt”, és annak egyes mozzanatait politikai döntések határozzák meg. A szervezet azzal vádolta a Tisza-kormányt, hogy lebontja a jogállami garanciákat, amihez megfogalmazása szerint a hatóságok és az igazságszolgáltatás is asszisztál.

Varga-Bajusz Veronikát a büntetőeljárás jogerős lezárásáig megilleti az ártatlanság vélelme.