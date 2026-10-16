Orbán Viktor: Imádkozunk érted, Veronika!

„Imádkozunk érted, Veronika!” – írta Orbán Viktor a Facebookon, ahol megosztotta a korábbi államtitkár személyes hangvételű üzenetét. Varga-Bajusz Veronika október 14-i írásában arról számolt be, hogy a hozzá eljutó támogató üzenetek és az érte mondott imák jelentős lelki erőt adnak neki a fogvatartása alatt.

Varga-Bajusz Veronika a börtönből üzent - Illusztráció

Fotó: Facebook

Azt írta, korábban szkeptikusan viszonyult a közös imádságokhoz és az imaláncokhoz, most azonban másként látja ezek szerepét. Úgy fogalmazott, az ima ereje nem feltétlenül azonnali csodában mutatkozik meg, hanem abban, hogy erőt ad annak, akiért szólnak.

Varga-Bajusz Veronika szerint igazságtalan eljárás folyik ellene

A bejegyzésben a korábbi államtitkár azt állítja, hogy a gyanúsítását alátámasztó, mintegy kétezer oldalas dokumentáció áttekintése után arra jutott: a tanúk és a gyanúsítottak vallomásaiban szerinte nem szerepel olyan állítás, amely őt az NKA-támogatásokhoz kötné.

Elmondása szerint az ügyésznek is jelezte, hogy kizártnak tartja, hogy bárki összefüggésbe hozta volna az eljárással, ám állítása szerint erre nem kapott választ.

Varga-Bajusz Veronika úgy véli, politikai koncepciós eljárás részese lett, és azt állítja, azt várják tőle, hogy valljon valamelyik politikusra.

A volt államtitkár a családja helyzetéről is írt. Három gyermekétől elszakítva különösen nehéznek éli meg a fogvatartást, és arra kérte támogatóit, hogy a férjéért, édesanyjáért és anyósáékért, valamint a gyermekeiért is imádkozzanak. Azt is elismerte, hogy a megbocsátás egyelőre nehéz számára.

Letartóztatásban marad Hankó Balázs és korábbi államtitkára, Varga-Bajusz Veronika

Jogerős döntést hozott a Kecskeméti Törvényszék. A bíróság helybenhagyta a korábbi miniszter, Hankó Balázs és államtitkára, Varga-Bajusz Veronika letartóztatását.