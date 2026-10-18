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Váratlan helyen tűnt fel Varga Judit – ezért utazott Horvátországba

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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A közélettől való visszavonulása óta csak ritkán jelenik meg nyilvánosan Varga Judit. A volt igazságügyi minisztert ezúttal Horvátországban, egy labdarúgó-mérkőzésen fényképezték le párjával, Windisch Lászlóval.
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Varga Judit és párja, az Állami Számvevőszéket vezető Windisch László Horvátországban bukkant fel – számolt be róla a Blikk. A párost a lap egyik olvasója ismerte fel egy futballmérkőzésen.

varga judit
Lefotózták Varga Juditot és párját.
Fotó: Horváth József György

A volt igazságügyi miniszter azért látogatott ki a találkozóra, mert a pályán a fia is játszott. A nyilvánosságra került felvételek szerint Varga Judit a többi szülő társaságában, nagy beleéléssel szurkolta végig a mérkőzést.

Ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt Varga Judit

Varga Judit és Windisch László korábban több kulturális és sporteseményen is együtt mutatkozott, az utóbbi időben azonban ritkábban lehetett látni őket nyilvános rendezvényeken.

Az egykori politikus legutóbb szeptemberben, az AI Summit rendezvényén tűnt fel. Belépőkártyáján a Tigra Zrt. neve szerepelt, ahol nemzetközi tanácsadóként dolgozik.

Varga Judit 2024-ben vonult vissza a közélettől. Azóta csak elvétve jelenik meg a nyilvánosság előtt, ezért is keltettek figyelmet a horvátországi mérkőzésen készült felvételek.

 

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