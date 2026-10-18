Váratlan helyen tűnt fel Varga Judit – ezért utazott Horvátországba

Varga Judit és párja, az Állami Számvevőszéket vezető Windisch László Horvátországban bukkant fel – számolt be róla a Blikk. A párost a lap egyik olvasója ismerte fel egy futballmérkőzésen.

Lefotózták Varga Juditot és párját.

Fotó: Horváth József György

A volt igazságügyi miniszter azért látogatott ki a találkozóra, mert a pályán a fia is játszott. A nyilvánosságra került felvételek szerint Varga Judit a többi szülő társaságában, nagy beleéléssel szurkolta végig a mérkőzést.

Ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt Varga Judit

Varga Judit és Windisch László korábban több kulturális és sporteseményen is együtt mutatkozott, az utóbbi időben azonban ritkábban lehetett látni őket nyilvános rendezvényeken.

Az egykori politikus legutóbb szeptemberben, az AI Summit rendezvényén tűnt fel. Belépőkártyáján a Tigra Zrt. neve szerepelt, ahol nemzetközi tanácsadóként dolgozik.

Varga Judit 2024-ben vonult vissza a közélettől. Azóta csak elvétve jelenik meg a nyilvánosság előtt, ezért is keltettek figyelmet a horvátországi mérkőzésen készült felvételek.