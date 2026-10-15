Varga Judit és további öt volt igazságügyi miniszter meghallgatását kezdeményezték

Hat volt igazságügyi miniszter, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastagh Pál meghallgatásáról, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága csütörtöki ülésén. A testület továbbá döntött Répássy Róbert volt igazságügyi minisztériumi államtitkár és Kiss Ferenc volt önálló bírósági végrehajtó meghallgatásáról is.
Navracsics Tibort, Trócsányi Lászlót, Tuzson Bencét, Varga Juditot, Répássy Róbertet és Kiss Ferencet személyesen, a testület október 28-án és november 13-án hallgatja majd meg a bizottság, míg Dávid Ibolyától és Vastagh Páltól írásbeli nyilatkozatot várnak, amelynek határideje november 9.
A mai ülés elején Toroczkai László, a bizottság mi hazánkos elnöke jelezte, hogy szükségesnek tartja Fürcht Pálnak, a Központi Nyomozó Főügyészség volt főügyészének meghallgatását is, ám erről nem döntött a bizottság. A Mi Hazánk frakcióvezetője elmondta: úgy érzékeli, hogy az elmúlt napokban történt bejelentések, illetve sajtóhírek miatt a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetőjének szóbeli meghallgatása is aktuálissá válik. Ezért a nyilvánosságon keresztül is szeretne üzenni a korábbi főügyésznek, hogy szeretettel várják a jelentkezését az Országgyűlés Hivatalánál, illetve a vizsgálóbizottságnál – tette hozzá.
Egészen biztos vagyok abban (…), hogy tud releváns információkkal szolgálni a végrehajtó maffia működésével kapcsolatban
– hangsúlyozta.
Kiss Ferenc meghallgatásának szükségességét azzal indokolta, hogy az elmúlt több mint egy évtizedben folytatott tényfeltáró munkája nyomán már a sajtónak is nyilatkozott a „végrehajtói maffia” tevékenységéről, arról, hogy miként adták-vették pénzért a végrehajtói helyeket. Ezt többórányi titokban rögzített hangfelvétellel is tudja bizonyítani – tette hozzá.
„Egészen biztos vagyok abban, hogy még az eddig a nyilvánosság által megismert információkon túl is tud információkat szolgáltatni a vizsgálóbizottság számára” – jelentette ki a bizottsági elnök. Hozzátette, hogy az érintett személyeket, „különösen a végrehajtási rendszer jogszabályi, intézményi, felügyeleti és pénzügyi működésének átfogó feltárása, valamint a Schadl-Völner ügyben is felmerülő kinevezési, díjazási és politikai befolyásolási mechanizmusok megismerése” érdekében kívánja meghallgatni, illetve nyilatkozatra kötelezni a testület.
Végül emlékeztetett arra, hogy a munkaterv szerint több mint 60 személyt kívánnak szóban meghallgatni, illetve írásbeli nyilatkozatra kérni a következő hónapokban.
A vizsgálattal kapcsolatban javaslatot kívánnak tenni az Országgyűlés számára az új és a jelenlegi gyakorlatnál sokkal jobb, emberségesebb nonprofit végrehajtási rendszer kialakítására – mondta el Toroczkai László.
A hat volt igazságügyi miniszter közül ötnek, illetve Répássy Róbertnek és Kiss Ferencnek a meghallgatásáról és nyilatkoztatásáról egyhangúlag döntött a bizottság. Tuzson Bence esetében a KDNP képviselője, Nacsa Lőrinc, aki helyettesítőként Balla György (Fidesz) nevében is szavazott, tartózkodott.