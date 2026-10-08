Várhegyi Attila a Fidesz új kommunikációs igazgatója

Személyi változást jelentett be a Fidesz a kommunikációs területen. Várhegyi Attila lett a párt kommunikációs igazgatója, Havasi Bertalan marad a sajtófőnök.
Orbán Viktor Várhegyi Attilát nevezte ki a párt kommunikációs igazgatójának, míg Havasi Bertalan továbbra is a párt sajtófőnökeként dolgozik – jelentette be közösségi oldalán a Fidesz.
Erősödik a csapat!
– írták a bejegyzésben.
Várhegyi Attila 1991 és 1998 között szolnoki polgármester volt, 1998 és 2001 között kulturális államtitkárként dolgozott Orbán Viktor első kormányában. 2002-ben hűtlen kezelés miatt elítélték, később a Fidesz pártigazgatója, majd kampányigazgatója is volt. A közmédiánál dolgozott 2012 óta, az új vezetés nyár végén eltávolította, és egy belső vizsgálat nyomán azt is állítják, hogy ő irányította a közmédia működését.
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