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Várhegyi Attila a Fidesz új kommunikációs igazgatója

Fidesz

Várhegyi Attila a Fidesz új kommunikációs igazgatója

52 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Személyi változást jelentett be a Fidesz a kommunikációs területen. Várhegyi Attila lett a párt kommunikációs igazgatója, Havasi Bertalan marad a sajtófőnök.
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FideszOrbán ViktorHavasi BertalanVárhegyi Attila

Orbán Viktor Várhegyi Attilát nevezte ki a párt kommunikációs igazgatójának, míg Havasi Bertalan továbbra is a párt sajtófőnökeként dolgozik – jelentette be közösségi oldalán a Fidesz.

Várhegyi Attila lett a Fidesz kommunikációs igazgatója
Várhegyi Attila lett a Fidesz kommunikációs igazgatója (Forrás: Facebook)

Erősödik a csapat!

– írták a bejegyzésben.

Várhegyi Attila 1991 és 1998 között szolnoki polgármester volt, 1998 és 2001 között kulturális államtitkárként dolgozott Orbán Viktor első kormányában. 2002-ben hűtlen kezelés miatt elítélték, később a Fidesz pártigazgatója, majd kampányigazgatója is volt. A közmédiánál dolgozott 2012 óta, az új vezetés nyár végén eltávolította, és egy belső vizsgálat nyomán azt is állítják, hogy ő irányította a közmédia működését.

 

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