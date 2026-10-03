Bács-Kiskun nemet mondott a névváltásra, maradnak a vármegye elnevezésnél

A Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés legutóbbi ülésén arról is szavazott, hogy a „Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat” szabályzataiban, rendeleteiben és hivatalos dokumentumaiban átvezessék-e a „megye” megnevezést. A testület többsége nem támogatta a változtatást, így saját önkormányzatuk elnevezésében ragaszkodnak a vármegye kifejezéshez – számolt be róla a BAON.

Bács-Kiskunban továbbra is ragaszkodnak a történelmi vármegye elnevezéshez (Fotó: Facebook/Lenkei Róbert)

Lenkei Róbert a történelmi hagyományokra hivatkozott

Lenkei Róbert közgyűlési képviselő arra hivatkozott, hogy a vármegye kifejezés évszázados magyar hagyomány, amely egészen a középkorig nyúlik vissza. Lenkei saját értelmezése szerint a kommunista rendszer az ország történelmi identitásához kötődő hagyományokat is igyekezett felszámolni, és ebbe illeszkedett a vármegye hivatalos megnevezésének eltűnése is.

Nem egy »Fideszes hóbortról« van szó”

– hangsúlyozta a képviselő, aki szerint olyan történelmi hagyományhoz való visszatérésről beszélünk, amelyet korábban erőszakkal szakítottak meg.

A történeti kép ugyanakkor árnyaltabb: a „megye” elnevezést már 1950 előtt is használták a „vármegye” mellett. A mai 19 megyés területi beosztás az 1950-es közigazgatási reform során alakult ki.