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vármegye

Bács-Kiskun nemet mondott a névváltásra, maradnak a vármegye elnevezésnél

45 perce
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Nem támogatta a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés többsége, hogy saját önkormányzatának elnevezésében a „vármegye” helyett ismét a „megye” megnevezést használják. Lenkei Róbert közgyűlési képviselő történelmi hagyományokra hivatkozva szavazott a változtatás ellen. Szerinte a vármegyéhez való ragaszkodás nem „Fideszes hóbort”, hanem olyan hagyományokhoz való visszatérésről, amelyeket korábban erőszakkal vettek el.
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A Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés legutóbbi ülésén arról is szavazott, hogy a „Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat” szabályzataiban, rendeleteiben és hivatalos dokumentumaiban átvezessék-e a „megye” megnevezést. A testület többsége nem támogatta a változtatást, így saját önkormányzatuk elnevezésében ragaszkodnak a vármegye kifejezéshez – számolt be róla a BAON.

vármegye
Bács-Kiskunban továbbra is ragaszkodnak a történelmi vármegye elnevezéshez (Fotó: Facebook/Lenkei Róbert)

Lenkei Róbert a történelmi hagyományokra hivatkozott

Lenkei Róbert közgyűlési képviselő arra hivatkozott, hogy a vármegye kifejezés évszázados magyar hagyomány, amely egészen a középkorig nyúlik vissza. Lenkei saját értelmezése szerint a kommunista rendszer az ország történelmi identitásához kötődő hagyományokat is igyekezett felszámolni, és ebbe illeszkedett a vármegye hivatalos megnevezésének eltűnése is.

Nem egy »Fideszes hóbortról« van szó”

 – hangsúlyozta a képviselő, aki szerint olyan történelmi hagyományhoz való visszatérésről beszélünk, amelyet korábban erőszakkal szakítottak meg.

A történeti kép ugyanakkor árnyaltabb: a „megye” elnevezést már 1950 előtt is használták a „vármegye” mellett. A mai 19 megyés területi beosztás az 1950-es közigazgatási reform során alakult ki.

Bács-Kiskun ragaszkodik a vármegye megnevezéshez

Október 1-jétől a vármegye visszaváltozott megyére

Az Országgyűlés korábbi döntése nyomán 2026. október 1-jétől országosan ismét a „megye” lett a hivatalos megnevezés, a 2023-tól használt „vármegye” helyett. A főispáni elnevezést ugyanekkor a kormánymegbízotti megnevezés váltotta fel. A változtatás a területi közigazgatás szervezetrendszerét, valamint az érintett szervek feladatait és hatásköreit nem módosította.

Az Alaptörvény tizenhetedik módosítása ugyanakkor lehetőséget biztosít a fokozatos átállásra. A korábbi, vármegyére utaló elnevezések addig használhatók tovább, amíg a megye megnevezésre történő áttérés a felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható. Vagyis nem szükséges egyik napról a másikra valamennyi táblát, dokumentumot és feliratot lecserélni.

A Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés döntése nem írja felül az országos szabályozást: a képviselők saját önkormányzatuk elnevezésének megváltoztatását utasították el. 

 

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