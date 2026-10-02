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vármegye

Bács-Kiskun ragaszkodik a vármegye megnevezéshez

8 perce
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Bár az Országgyűlés korábbi döntése szerint október 1-től a vármegyék helyett visszatér a megye megnevezés, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés úgy döntött, a visszanevezést nem hajtják végre magukon.
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vármegyeBács-Kiskun Vármegyei KözgyűlésTisza-kormány

Pénteken ülésezett a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés, amely a költségvetés, az esélyteremtés, a területfejlesztés, a turizmus hosszú távú fejlesztése, a közbiztonság, a szakképzés és a vármegyei önkormányzati rendszer jövője mellett a megye elnevezés visszaállításáról is tárgyalt – számolt be közösségi oldalán Lenkei Róbert, a közgyűlés képviselője. 

A Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés képviselőinek többsége nem támogatta, hogy a testület is visszatérjen a megye megnevezéshez (Forrás: Facebook)
A Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés képviselőinek többsége nem támogatta, hogy a testület is visszatérjen a megye megnevezéshez (Forrás: Facebook)

Több napirendi pont közül kiemelte a megye és vármegye kérdését. Mivel az Országgyűlés döntött, hogy visszatér az 1950-ben hivatalossá tett megye kifejezéshez a vármegye helyett, a közgyűlésnek is szavaznia kellett róla, hogy ezt saját magán is végrehajtsa. Mint írta, nemmel szavazott, ahogy a közgyűlés többsége is.

De miért? Azért, mert a vármegye kifejezést a 11. századtól használták egészen a 20. századig, amikor a kommunista hatalom el akarta venni az ország identitását, ezért amit csak lehetett módosítottak, hogy minél kisebb legyen a kötés hozzá

– mutatott rá a képviselő.

Nem „fideszes hóbort”, hogy ragaszkodnak a vármegye kifejezéshez 

Mint fogalmazott, a vármegyék kapcsán nem egy „fideszes hóbortról” van szó, hanem visszatérés a hagyományainkhoz, melyet erőszakkal vettek el tőlünk. Ha a kommunista diktatúra alatt ezt nem veszik el, akkor nincs is ilyen kérdés, hiszen mindenki a vármegye kifejezést szokja meg, amely így már 1000 éves hagyomány lenne.

Vármegye helyett újra megye

Október elsejétől több közigazgatási elnevezés is megváltozott Magyarországon. A 2023-ban bevezetett vármegye helyett ismét a megye megnevezést használják, a főispánokat pedig újra kormánymegbízottnak nevezik, az átállás ugyanakkor nem mindenhol történik meg azonnal.

 

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