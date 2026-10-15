Kiderült, kinek a zsebébe vándorol a tiszás Velkey György méregdrága irodabérleti díja

Amint arról korábban az Origo is beszámolt, Velkey György, a Tisza Párt parlamenti államtitkára egyedül használ egy 104 négyzetméteres, havi több mint egymillió forintért bérelt irodát a XIV. kerületi Róna utcában. Az Országgyűlés Hivatala a napokban válaszolt az Ellenpolus.hu közérdekű adatigénylésére, és elküldte a tiszás politikus irodabérleti szerződését, ezzel pedig lelepleződött a baloldali politikusok közötti összefonódás. A hivatalos dokumentumokból nyilvánvalóvá vált, miért nem akarták, hogy nyilvánosságra kerüljenek a megállapodás részletei: az irodát nem mástól, mint a momentumos Rózsa András vezette zuglói önkormányzattól bérlik.

Velkey György a ciklus végéig közel 45 millió forint közpénzt fizet a Rózsa András vezette zuglói önkormányzatnak

(Fotó: Facebook/Velkey György)

A szerződés értelmében a Róna utca és Varsó utca kereszteződésében található társasházban lévő 24 és 80 négyzetméteres helyiségből álló (összesen 104 négyzetméteres) irodáért havi bruttó 1 040 148 forintot fizet ki az Országgyűlés Hivatala.

Irreálisan magas összegért bérelnek irodát Velkey Györgynek

A legnagyobb ingatlanos portálon a XIV. kerület legdrágább részein is 350–400 ezer forintért kapni hasonló méretű irodákat, de a legkiemelkedőbb árak is alig érik el az 500 ezer forintot. A zuglói önkormányzat által kért bérleti díj tehát több mint a duplája a piaci áraknak.

Még az Országgyűlés Hivatala által megrendelt értékbecslői szakvélemény is mindössze bruttó 685 ezer forintban állapította meg az árat áfa és rezsi nélkül – ami a csatolt képek alapján szintén túlzó, hiszen a helyiségek nem tűnnek extrán jól felszereltnek vagy felújítottnak.

45 millió forintnyi közpénz vándorol a baloldali szövetségeshez

Az Ellenpolus.hu szerint a háttérben egyértelmű politikai alkut sejtet a szereplők viszonya. Rózsa András zuglói polgármesterről köztudott, elkötelezett támogatója volt annak, hogy a Momentum beálljon a Tisza Párt mögé – erről már 2025 nyarán nyíltan beszélt a Népszavának. Bár eredetileg Hadházy Ákost látta volna szívesebben a Tisza jelöltjeként, a választási kampányra teljes lett az összhang Velkey és közte, amit szívélyes gratulációk és közös városi ünnepségek sora is bizonyít.