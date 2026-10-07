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vidék

Hol van a vidék pénze? Nagy István válaszokat követel

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Több ezer támogatási kérelem mellett továbbra sem látható világosan, mennyi LEADER-forrás jutott el ténylegesen a vidéki kedvezményezettekhez – ezt kifogásolja Nagy István volt agrárminiszter. Az illetékes intézményektől konkrét adatokat kér a támogatási döntésekről és a kifizetésekről, valamint annak tisztázását, hol akadhat el a folyamat. A vidék pedig továbbra is csak vár.
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A vidéki fejlesztésekre szánt támogatások tényleges kifizetéséről vár válaszokat Nagy István a szerkesztőségünknek megküldött írásában. A volt agrárminiszter által közölt adatok szerint 2025. november 10-ig több mint 200 helyi LEADER-felhívás jelent meg, amelyekre 4164 támogatási kérelmet nyújtottak be, közel 31 milliárd forintos keretösszeg mellett. Szerinte azonban a program eredményességét nem a meghirdetett pályázatok száma mutatja meg.

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Nagy István válaszokat követel a kormánytól a vidék pénze kapcsán (Fotó: Facebook/Nagy István)

Nem az a kérdés, hogy hány pályázatot írtak ki.”

– jelentette ki. Nagy István azt szeretné tisztázni, hogy 2026 őszéig mennyi pénz érkezett meg ténylegesen a vidéki kedvezményezettekhez.

Több ezer kérelem, tisztázatlan kifizetések, a vidék vár

A LEADER-program célja, hogy a vidéki közösségek helyben dönthessenek arról, milyen fejlesztésekre van szükségük.

Nagy István szerint az alapgondolat az, hogy ne Budapestről határozzák meg egy falu, helyi vállalkozás vagy civil közösség fejlesztési prioritásait. A rendszer működéséhez ugyanakkor elengedhetetlen, hogy a megítélt támogatás a feltételek teljesítése után eljusson a kedvezményezetthez.

A volt agrárminiszter szerint az érintettek az első támogatói okiratokat 2026 elejére várták. Most azonban szerinte nem látható egyszerűen, hány támogatási döntés született, hány kifizetési kérelmet nyújtottak be és hagytak jóvá, illetve mekkora összeget utaltak át.

Átláthatósági kifogásának egyik alapja, hogy elmondása szerint a KAP hivatalos támogatáskeresője nem tartalmazza a LEADER támogatási felhívásokat. Úgy véli, ez megnehezíti annak társadalmi ellenőrzését, hol tart a több tízmilliárd forintos vidéki fejlesztési program végrehajtása.

A volt miniszter különválasztja a támogatási döntések és a kifizetések szakaszát. Ha még nincs döntés, a döntéshozatalt kell vizsgálni; ha már van, de nem érkezett kifizetési kérelem, annak okát kell feltárni. Ha pedig szabályosan benyújtott kérelmek várnak feldolgozásra, akkor a kifizetést végző intézmény eljárását kell megvizsgálni.

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Három intézmény, de ki felel a folyamatért?

Nagy István szerint a kormányzati struktúra átalakítása után különösen fontos tisztázni a felelősségi köröket. Az általa ismertetett feladatmegosztásban a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumnak szakpolitikai és koordinációs szerepe van, a támogatási kérelmek támogathatóságáról az agrártárcánál működő Nemzeti Irányító Hatóság vezetője dönt, a tényleges kifizetéseket pedig a Magyar Államkincstár végzi.

A volt agrárminiszter hangsúlyozza: a pályázók számára az a döntő, hogy megérkezik-e a támogatás. A hatáskörök megosztása szerinte nem eredményezheti azt, hogy senki ne vállaljon felelősséget a teljes folyamat működéséért. Mint írta:

A kormányzati struktúra átalakítása és a hatáskörök szétosztása nem eredményezheti azt, hogy végül senki ne érezze magát felelősnek a teljes folyamat működéséért.”

A vidékfejlesztési minisztériumtól ezért azt kérdezte, kért-e országos helyzetjelentést, tud-e elakadt ügyekről, és egyeztetett-e az Irányító Hatósággal, illetve a Magyar Államkincstárral.

Az Irányító Hatóságtól a meghozott döntések és a még elbírálásra váró kérelmek számát várja. A Magyar Államkincstárnak pedig szerinte azt kell bemutatnia, hány kifizetési kérelmet dolgozott fel, mekkora összeget hagyott jóvá, és mennyi pénzt utalt át ténylegesen.

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Nagy István arra a következtetésre jutott, hogy „a LEADER nem működik”, aminek a vidék issza meg a levét (Fotó: Facebook/Nagy István)

Öt adatból kiderülhetne, hol tart a program

Nagy István öt konkrét adat nyilvánosságra hozatalát kérte:

  • Hány pozitív LEADER-támogatási döntés született?
  • Hány forint támogatást ítéltek meg?
  • Hány kifizetési kérelmet nyújtottak be?
  • Hány kérelmet hagytak jóvá?
  • Hány forintot fizettek ki ténylegesen?

Álláspontja szerint ezekből megállapítható lenne, megfelelően működik-e a rendszer. Ha viszont a támogatási döntésekhez és a szabályosan benyújtott kifizetési kérelmekhez képest alacsony a ténylegesen átutalt összeg, akkor fel kell tárni az elakadás helyét, okát és felelősét.

A volt agrárminiszter arra is figyelmeztetett, hogy a támogatások mögött helyi vállalkozások, civil szervezetek, közösségi terek, faluházak, turisztikai fejlesztések, eszközbeszerzések és munkahelyek állnak. Egy késő kifizetés elhalasztott beruházást is jelenthet.

Mert a LEADER mögött nem akták vannak. Falvak vannak”

– mutatott rá.

Nagy István arra a következtetésre jutott, hogy „a LEADER nem működik”, és az illetékes intézményektől adatokkal alátámasztott válaszokat követel: mennyit fizettek ki, késnek-e a kifizetések, és ha igen, miért. Gondolatmenetét a következő kérdéssel zárta: 

Ki vállalja mindezért a felelősséget?”

 

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