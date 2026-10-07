Hol van a vidék pénze? Nagy István válaszokat követel

A vidéki fejlesztésekre szánt támogatások tényleges kifizetéséről vár válaszokat Nagy István a szerkesztőségünknek megküldött írásában. A volt agrárminiszter által közölt adatok szerint 2025. november 10-ig több mint 200 helyi LEADER-felhívás jelent meg, amelyekre 4164 támogatási kérelmet nyújtottak be, közel 31 milliárd forintos keretösszeg mellett. Szerinte azonban a program eredményességét nem a meghirdetett pályázatok száma mutatja meg.

Nagy István válaszokat követel a kormánytól a vidék pénze kapcsán (Fotó: Facebook/Nagy István)

Nem az a kérdés, hogy hány pályázatot írtak ki.”

– jelentette ki. Nagy István azt szeretné tisztázni, hogy 2026 őszéig mennyi pénz érkezett meg ténylegesen a vidéki kedvezményezettekhez.

Több ezer kérelem, tisztázatlan kifizetések, a vidék vár

A LEADER-program célja, hogy a vidéki közösségek helyben dönthessenek arról, milyen fejlesztésekre van szükségük.

Nagy István szerint az alapgondolat az, hogy ne Budapestről határozzák meg egy falu, helyi vállalkozás vagy civil közösség fejlesztési prioritásait. A rendszer működéséhez ugyanakkor elengedhetetlen, hogy a megítélt támogatás a feltételek teljesítése után eljusson a kedvezményezetthez.

A volt agrárminiszter szerint az érintettek az első támogatói okiratokat 2026 elejére várták. Most azonban szerinte nem látható egyszerűen, hány támogatási döntés született, hány kifizetési kérelmet nyújtottak be és hagytak jóvá, illetve mekkora összeget utaltak át.

Átláthatósági kifogásának egyik alapja, hogy elmondása szerint a KAP hivatalos támogatáskeresője nem tartalmazza a LEADER támogatási felhívásokat. Úgy véli, ez megnehezíti annak társadalmi ellenőrzését, hol tart a több tízmilliárd forintos vidéki fejlesztési program végrehajtása.

A volt miniszter különválasztja a támogatási döntések és a kifizetések szakaszát. Ha még nincs döntés, a döntéshozatalt kell vizsgálni; ha már van, de nem érkezett kifizetési kérelem, annak okát kell feltárni. Ha pedig szabályosan benyújtott kérelmek várnak feldolgozásra, akkor a kifizetést végző intézmény eljárását kell megvizsgálni.