Deák Dániel visszautasította Magyar Péter vádjait, és nyilvános bocsánatkérést követel

Deák Dániel visszautasítja a vádakat, neki nem küldtek videófelvételt

Az elemző hangsúlyozta, hogy semmilyen kapcsolatban nem áll az ügy sértettjével, és a történtekről kizárólag a sajtóból értesült.

A sértettet személyesen nem ismerem, vele semmilyen kapcsolatban nem állok, és tőle semmilyen felvételt nem kaptam”

– szögezte le Deák Dániel. Közleményében azt is kifejtette, hogy véleménye szerint Magyar Péter azért próbálja őt belekeverni az ügybe, hogy egy előre megszervezett provokáció áldozataként tüntesse fel magát. Mint fogalmazott:

Azt a látszatot igyekszik kelteni, mintha egy előre megszervezett provokáció áldozata lenne, nem pedig egy olyan büntetőeljárás érintettje, amelyben bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják.”

Az elemző ugyanakkor kiemelte, hogy az esetleges bűncselekmény megtörténtének és a felelősség kérdésének tisztázása az illetékes hatóságok feladata. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy a miniszterelnök egy folyamatban lévő büntetőüggyel összefüggésben szerinte alaptalanul hozza hírbe.

Közleményét egyértelmű felszólítással zárta: