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Deák Dániel visszautasította Magyar Péter vádjait, és nyilvános bocsánatkérést követel

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Deák Dániel visszautasította Magyar Péter vádjait, és nyilvános bocsánatkérést követel

1 órája
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Határozottan visszautasította Deák Dániel politikai elemző Magyar Péter pénteki Kormányinfón tett kijelentéseit, amelyekkel a miniszterelnök összefüggésbe hozta őt a telefonlopási ügyével. Az elemző közleményében leszögezte, hogy semmi köze a történtekhez, nem küldtek neki videófelvételt és felszólította Magyar Pétert, vonja vissza állításait, valamint nyilvánosan kérjen tőle bocsánatot.
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Magyar Péter a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy szerinte Deák Dániel állhat annak a férfinak a megjelenése mögött, akinek a telefonját a gyanú szerint korábban elvette az Ötkert nevű szórakozóhelyen. A miniszterelnök arra is utalt, hogy az érintett férfi közvetlenül az elemzőnek küldte el az általa készített videófelvételeket. Deák Dániel közleményben reagált a kijelentésekre, és mindkét állítást határozottan visszautasította.

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Deák Dániel szerint semmi köze nem volt az Ötkertben készült videófelvételekhez, és nyilvános bocsánatkérésre szólította fel Magyar Pétert (Fotó: Gábor Zoltán) 
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Az elemző hangsúlyozta, hogy semmilyen kapcsolatban nem áll az ügy sértettjével, és a történtekről kizárólag a sajtóból értesült.

A sértettet személyesen nem ismerem, vele semmilyen kapcsolatban nem állok, és tőle semmilyen felvételt nem kaptam” 

– szögezte le Deák Dániel. Közleményében azt is kifejtette, hogy véleménye szerint Magyar Péter azért próbálja őt belekeverni az ügybe, hogy egy előre megszervezett provokáció áldozataként tüntesse fel magát. Mint fogalmazott:

Azt a látszatot igyekszik kelteni, mintha egy előre megszervezett provokáció áldozata lenne, nem pedig egy olyan büntetőeljárás érintettje, amelyben bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják.” 

Az elemző ugyanakkor kiemelte, hogy az esetleges bűncselekmény megtörténtének és a felelősség kérdésének tisztázása az illetékes hatóságok feladata. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy a miniszterelnök egy folyamatban lévő büntetőüggyel összefüggésben szerinte alaptalanul hozza hírbe.

Közleményét egyértelmű felszólítással zárta:

Ezért nyilvánosan felszólítom Magyar Péter miniszterelnököt, hogy a velem kapcsolatban tett valótlan állításait haladéktalanul vonja vissza, és kérjen tőlem bocsánatot!”

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