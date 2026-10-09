Deák Dániel visszautasította Magyar Péter vádjait, és nyilvános bocsánatkérést követel

Magyar Péter a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy szerinte Deák Dániel állhat annak a férfinak a megjelenése mögött, akinek a telefonját a gyanú szerint korábban elvette az Ötkert nevű szórakozóhelyen. A miniszterelnök arra is utalt, hogy az érintett férfi közvetlenül az elemzőnek küldte el az általa készített videófelvételeket. Deák Dániel közleményben reagált a kijelentésekre, és mindkét állítást határozottan visszautasította.
Deák Dániel visszautasítja a vádakat, neki nem küldtek videófelvételt
Az elemző hangsúlyozta, hogy semmilyen kapcsolatban nem áll az ügy sértettjével, és a történtekről kizárólag a sajtóból értesült.
A sértettet személyesen nem ismerem, vele semmilyen kapcsolatban nem állok, és tőle semmilyen felvételt nem kaptam”
– szögezte le Deák Dániel. Közleményében azt is kifejtette, hogy véleménye szerint Magyar Péter azért próbálja őt belekeverni az ügybe, hogy egy előre megszervezett provokáció áldozataként tüntesse fel magát. Mint fogalmazott:
Azt a látszatot igyekszik kelteni, mintha egy előre megszervezett provokáció áldozata lenne, nem pedig egy olyan büntetőeljárás érintettje, amelyben bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják.”
Az elemző ugyanakkor kiemelte, hogy az esetleges bűncselekmény megtörténtének és a felelősség kérdésének tisztázása az illetékes hatóságok feladata. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy a miniszterelnök egy folyamatban lévő büntetőüggyel összefüggésben szerinte alaptalanul hozza hírbe.
Közleményét egyértelmű felszólítással zárta:
Ezért nyilvánosan felszólítom Magyar Péter miniszterelnököt, hogy a velem kapcsolatban tett valótlan állításait haladéktalanul vonja vissza, és kérjen tőlem bocsánatot!”