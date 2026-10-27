Akár milliós bírságot is kaphatnak a temetői virágárusok

„Halottak napja és mindenszentek környékén a revizorok országszerte fokozottan ellenőrzik a koszorú- és virágárusokat, a jelmezkölcsönzőket, valamint minden olyan vállalkozást, amely alkalomhoz illő, szezonális termékeket forgalmaz” – jelentette ki keddi közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Országszerte fokozott ellenőrzésekre készül a NAV a mindenszentek és a halottak napja előtti időszakban. A virágárusoknak különösen figyelniük kell a nyugtaadásra, az alkalmazottak bejelentésére és az áruk eredetére (Fotó: Szon.hu)

Azt írták, hogy az adóellenőrök a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályos használatát, az alkalmazottak bejelentését, valamint az áruk eredetét vizsgálják.

A nyugtaadás vagy az alkalmazotti bejelentés elmulasztása miatt akár kétmillió forint bírság is kiszabható.

Az a vállalkozó, akinél igazolatlan eredetű árut találnak, az áru forgalmi értékének 40 százalékáig terjedő bírságra számíthat. Ennél a típusú jogsértésnél van bírságminimum is: a magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetében legalább 200 ezer forint, cégeknél pedig legalább félmillió forint. Az érintett üzletet kár tizenkét nyitvatartási napra is lezárhatják.

Közölték azt is, hogy súlyos jogsértés esetén, és ha a várható mulasztási bírság összegének megfizetése a rendelkezésére álló adatok alapján kétséges, akár az árukészletet is lefoglalhatják. A súlyos szabálytalanságot elkövető vállalkozások utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak – áll a közleményben.