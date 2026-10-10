Vitézy aláírása évekig tartó vasúti káoszt hoz

Megküldték a Déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-Hídnak – közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben. Vitézy Dávid azt írta, az ügyben büntetőfeljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek.

Együttműködést vár a kormány a megvádolt V-Hídtól, évekig tarthat a káosz

Sok múlik azon, hogy a V-Híd miként viszonyul a döntéshez, együttműködik-e a rendezett lezárásban és az eddig elvégzett munkák felmérésében. Ezen múlik, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender

– közölte a miniszter.

Vitézy Dávid és Magyar Péter jelentette be pénteken a beruházás felfüggesztését Fotó: Gábor Zoltán

A tárcavezető úgy folytatta, mivel a Déli körvasutat hasznos, nélkülözhetetlen vasúti beruházásnak tartják, azon lesznek, hogy a lehető leghamarabb új tendert írjanak ki.

Vitézy szerint biztos, hogy a teljes felmérés, műszaki és jogi lezárás, az újbóli közbeszerzés nem néhány hét, és nem is néhány hónap lesz, hanem ennél több.

Vitézy Dávid bejegyzésében felidézte a beruházás felfüggesztésének okát, a közbeszerzésnél felmerült problémát. Kifejtette, az Európai Számvevőszék vizsgálata olyan bizonyítékokat tárt fel, amelyek súlyos kérdéseket vetnek fel a kivitelező V-Híd és a tender előkészítésében részt vevő mérnökcég közötti összejátszásról. A dokumentumok szerint a 403 munkatétel 59 százalékánál ugyanaz a szorzó jelenik meg a titkos megrendelői mérnökárhoz viszonyítva. Ez olyan körülmény, amely világosan bizonyítja az összejátszást – közölte.

Ami a beruházás illeti, a legutolsó elszámolás szerint a Déli körvasút műszaki készültség szintje 42 százalékos. Az új vágányok 30 százaléka használható lenne október végére. Még két év kellene a befejezéséhez, ez azonban Vitézy bevallása szerint is biztosan több lesz.

Vitézy Dávid készítette elő a beruházást a megrendelői oldalon

A politikus reagált az ellenzéki kritikákra, azt írta, ő a megrendelői oldalon a projekt műszaki tartalmi, szakmai előkészítésén dolgozott, a közbeszerzést nem ő irányította, annak döntéshozatalában nem vett részt.

Amint arról az Origó is beszámolt, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) pénteki bejegyzésében arra mutatott rá: „ha valaki az első pillanattól kezdve ott bábáskodott a projekt körül, az maga Vitézy volt. A projektet 2020-ban a Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) készítette elő, akkor azt a központot vezető Vitézy Dávid az elmúlt száz év legfontosabb vasúti fejlesztésének nevezte. Vitézy a teljes tervezési folyamatot felügyelte, a BFK végig ott volt a NIF mellett minden egyeztetésen.”