Vitézy aláírása évekig tartó vasúti káoszt hoz

Megküldték a Déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-Hídnak – közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben. Vitézy Dávid azt írta, az ügyben büntetőfeljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek.
Együttműködést vár a kormány a megvádolt V-Hídtól, évekig tarthat a káosz
Sok múlik azon, hogy a V-Híd miként viszonyul a döntéshez, együttműködik-e a rendezett lezárásban és az eddig elvégzett munkák felmérésében. Ezen múlik, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender
– közölte a miniszter.
A tárcavezető úgy folytatta, mivel a Déli körvasutat hasznos, nélkülözhetetlen vasúti beruházásnak tartják, azon lesznek, hogy a lehető leghamarabb új tendert írjanak ki.
Vitézy szerint biztos, hogy a teljes felmérés, műszaki és jogi lezárás, az újbóli közbeszerzés nem néhány hét, és nem is néhány hónap lesz, hanem ennél több.
Vitézy Dávid bejegyzésében felidézte a beruházás felfüggesztésének okát, a közbeszerzésnél felmerült problémát. Kifejtette, az Európai Számvevőszék vizsgálata olyan bizonyítékokat tárt fel, amelyek súlyos kérdéseket vetnek fel a kivitelező V-Híd és a tender előkészítésében részt vevő mérnökcég közötti összejátszásról. A dokumentumok szerint a 403 munkatétel 59 százalékánál ugyanaz a szorzó jelenik meg a titkos megrendelői mérnökárhoz viszonyítva. Ez olyan körülmény, amely világosan bizonyítja az összejátszást – közölte.
Ami a beruházás illeti, a legutolsó elszámolás szerint a Déli körvasút műszaki készültség szintje 42 százalékos. Az új vágányok 30 százaléka használható lenne október végére. Még két év kellene a befejezéséhez, ez azonban Vitézy bevallása szerint is biztosan több lesz.
Vitézy Dávid készítette elő a beruházást a megrendelői oldalon
A politikus reagált az ellenzéki kritikákra, azt írta, ő a megrendelői oldalon a projekt műszaki tartalmi, szakmai előkészítésén dolgozott, a közbeszerzést nem ő irányította, annak döntéshozatalában nem vett részt.
Amint arról az Origó is beszámolt, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) pénteki bejegyzésében arra mutatott rá: „ha valaki az első pillanattól kezdve ott bábáskodott a projekt körül, az maga Vitézy volt. A projektet 2020-ban a Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) készítette elő, akkor azt a központot vezető Vitézy Dávid az elmúlt száz év legfontosabb vasúti fejlesztésének nevezte. Vitézy a teljes tervezési folyamatot felügyelte, a BFK végig ott volt a NIF mellett minden egyeztetésen.”
– Összességében Vitézy több hónapja tud a döntésről, mégsem tájékoztatott erről senkit. Az utolsó pillanatig hagyta, hogy a V-híd tovább dolgozzon, és további milliárdokhoz jusson hozzá. Amint az Európai Számvevőszék állásfoglalását megismerték, a projektet fel kellett volna függeszteni – írták.
Vitézy szerint ő felelős döntést hozott
Vitézy Dávid már idézett szombati bejegyzésében a magyar adófizetők felé tett felelős döntésnek nevezte, ha nem folytatják vitatott közbeszerzésben megkötött szerződést.
Ha az eddigi kivitelezői szerződést visszük tovább, azzal gyakorlatilag falaztunk volna Mészároséknak, csak azért, hogy a beruházás folytatódjon. Elhallgattuk volna a súlyos törvénytelenséget, mentegethettük volna a szabálytalanságot, a magyar adófizetők pénzéből 360 milliárd forinttal kipótoltuk volna az emiatt elbukott uniós pénzt
– jelentette ki, hozzátéve: az ügyben büntetőfeljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek.
A kormány felfüggesztette a Déli körvasút beruházását
Vitézy Dávid a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón jelentette be, hogy
a minisztérium felfüggeszti a Déli körvasút beruházását, továbbá kizárja a V-Hidat a folyó vasútépítési munkákból.
Elmondta: az alapos gyanú szerint a kivitelezési közbeszerzés során jogsértő összejátszás történt.
Az erre vonatkozó megállapítások alapján az Európai Bizottság két hete arról tájékoztatta Magyarországot, hogy minden uniós támogatást megvon ettől a beruházástól, ezért a kormánynak lépnie kellett – jelezte a miniszter. Közölte, hogy a beruházás kivitelezője Mészáros Lőrinc vasútépítő cége, a V-Híd.
A V-Híd vizsgálja a kialakult helyzetet
A Világgazdaság érdeklődött a V-Hídnál a Déli Körvasút projekt fő alvállalkozóiról, az azok által végzett munkáról, és arról, hogyan reagál a társaság Vitézy Dávid bejelentésére. A lapnak elküldött válaszban a következő állt:
a 2026. október 9-én Budapesten tartott kormányzati sajtótájékoztatón a V-Híd Zrt.-vel kapcsolatban ismertetett döntést, valamint az ott elhangzott kijelentéseket társaságunk jelenleg részletesen vizsgálja. A rendelkezésünkre álló információk, dokumentumok és hivatalos értesítések teljes körű áttekintését követően alakítjuk ki álláspontunkat. A vizsgálat lezárásáig a sajtótájékoztatón elhangzottakat nem kívánjuk kommentálni.