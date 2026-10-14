Nagy változás jön a Balatonnál – Vitézy Dávid jelentette be a jó hírt

Vitézy Dávid ismertette, a nagyobb beruházás az északi partot érinti. Tihany és Balatonfűzfő között, hét településen összesen 14,4 kilométeren építik át és szélesítik ki a meglévő kerékpáros útvonalat.

Vitézy Dávid bejelentést tett. Fotó: Gábor Zoltán

Vitézy Dávid: Megújítják a Balatoni Bringakör kerékpárutat

Az önálló, kétirányú kerékpárutak jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek, két új, fény- és félsorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak.

A tervek szerint a kivitelezésre a közbeszerzéseket még az idén elindítják. A megvalósításhoz európai uniós forrásokat is felhasználnak, emellett a Magyar Közút beruházásában négy szakasz felújítását magyar költségvetési forrásból végzik el.

Hozzátette, több településen a felújítás a tavasszal már elkészült szakaszhoz kapcsolódik, ezeknél a fejlesztéseknél már zajlanak a közbeszerzési eljárások.

A munkák várhatóan jövő tavasszal indulnak.