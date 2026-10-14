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vitézy dávid

Nagy változás jön a Balatonnál – Vitézy Dávid jelentette be a jó hírt

13 perce
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Megújítják a Balatoni Bringakör kerékpárutat, mintegy 20 kilométeres szakaszon készítenek elő felújításokat - közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében.
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vitézy dávidberuházásbalaton

Vitézy Dávid ismertette, a nagyobb beruházás az északi partot érinti. Tihany és Balatonfűzfő között, hét településen összesen 14,4 kilométeren építik át és szélesítik ki a meglévő kerékpáros útvonalat.

vitézy dávid
Vitézy Dávid bejelentést tett. Fotó: Gábor Zoltán 

Vitézy Dávid: Megújítják a Balatoni Bringakör kerékpárutat

Az önálló, kétirányú kerékpárutak jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek, két új, fény- és félsorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak.

A tervek szerint a kivitelezésre a közbeszerzéseket még az idén elindítják. A megvalósításhoz európai uniós forrásokat is felhasználnak, emellett a Magyar Közút beruházásában négy szakasz felújítását magyar költségvetési forrásból végzik el.

Hozzátette, több településen a felújítás a tavasszal már elkészült szakaszhoz kapcsolódik, ezeknél a fejlesztéseknél már zajlanak a közbeszerzési eljárások.

A munkák várhatóan jövő tavasszal indulnak.

 

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