Vitézy Dávid bejelentette: döntött a kormány, megmentik az Iparművészeti Múzeumot

A kormány biztosítja a szükséges forrásokat a 2017 óta zárva tartó Iparművészeti Múzeum teljes körű helyreállítására, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy szerint az épület állapota folyamatosan romlik, de „több mint egy évtizednyi halogatás után” most elindítják a rekonstrukciót.

Vitézy Dávid közölte: megmentik az Iparművészeti Múzeumot - Fotó: Gábor Zoltán

A folyamat első lépéseként aktualizálják az elavult terveket és engedélyeket, majd ezt követően kezdődhet meg Lechner Ödön alkotásának helyreállítása. Vitézy azt írta: a hosszú és összetett munkához a kormány döntése megszületett, és a szükséges forrásokat is biztosítják.

Végre nekilátunk az Iparművészeti Múzeum megmentésének!

– írta Vitézy.

Az Iparművészeti Múzeum a nyár végén az intézményvezetés körüli viták miatt került a figyelem középpontjába. Augusztusban a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNM KK) vezetője Jékely Zsombor művészettörténészt nevezte ki a múzeum megbízott főigazgatójának. A döntés politikai vitát váltott ki, mivel Jékely Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter sógora.

Akkor Navracsics Tibor ellenzéki politikus nepotizmussal vádolta a kormányzatot a rokoni kapcsolat miatt. A kulturális minisztérium később reagált a vádakra: közölték, hogy nem ők nevezték ki a vezetőt, hanem az MNM KK, és a kinevezések aggasztó részleteit jelezték is a központ felé.