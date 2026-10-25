Ha a vizsgálóbizottságok nem képesek érdemi eredményeket felmutatni, az a választói bizalom csökkenéséhez vezethet

A vizsgálóbizottságok működésében fennáll annak veszélye, hogy a tényleges tényfeltárást a politikai kommunikáció váltja fel – jelentette ki ifj. Lomnici Zoltán, akit az Origo a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájával kapcsolatban kérdezett. Az alkotmányjogász jelezte az országgyűlésről szóló törvény egyértelműen előírja, hogy a bizottsági jelentéseknek bizonyítékokat, megállapításokat és intézkedési javaslatokat kell tartalmazniuk.
A Velencei Bizottság egyik állásfoglalásában hangsúlyozza, hogy a parlamenti vizsgálóbizottságok politikai természetű eljárásokat folytatnak, amelyek nem azonosíthatók a büntetőeljárásokkal. Az országgyűlésről szóló törvény ezért is kizárja az egyedi jogi felelősség parlamenti megállapítását. Mindezek alapján megalapozottan felvethető, hogy
a nagy nyilvánosság előtt zajló meghallgatások politikai jelentősége meghaladhatja azok tényleges jogi eredményességét.
A kibővített jogkörök nem hoznak garantált eredményt
A vizsgálóbizottságok kibővített jogkörei kétségtelenül alkalmasak az együttműködés kikényszerítésére, azonban ettől még nem válik automatikusan eredményesebbé a tényfeltárás – hívta fel a figyelmet az alkotmányjogász. Ismertette: az országgyűlésről szóló törvény értelmében a bizottságok elnökei két igazolatlan távolmaradást követően rendőrségi elővezetést rendelhet el. Ez valódi jogosítvány, ugyanakkor azt is kimondja, hogy a bizottság továbbra sem hozhat az ügy érdemére kiható döntést, így büntetőjogi felelősséget sem állapíthat meg.
A jogkörök bővítése tehát elsősorban az eljárás kikényszeríthetőségét erősíti, nem pedig a vizsgálatok tényleges eredményességét. Ráadásul az elővezetés az Alaptörvény IV. cikkében biztosított személyi szabadságot érinti, így alkalmazásának indokoltsága különös jelentőséggel bír – mutatott rá.
A szakmai kérdés ezért az, hogy mi indokolta ilyen erőteljes kényszerítő eszközök bevezetését, ha a bizottságok végső soron továbbra is csak jelentéseket és javaslatokat készíthetnek
– hangsúlyozta ifj. Lomnici Zoltán. Hozzátette: amennyiben a kibővített jogosítványok alkalmazását nem követik konkrét, bizonyítékokkal alátámasztott megállapítások, a szabályozás gyakorlati hozzáadott értéke is megkérdőjelezhető.
Rövid távon nem várható eredmény
Az alkotmányjogász a Spontán Privatizációt és a Közvagyon Elvesztését Feltáró Vizsgálóbizottsággal kapcsolatban rámutatott, hogy a bizottság munkájától rövid távon aligha várható érdemi, bizonyítékokkal kellően alátámasztott tényfeltárás.
Az országgyűlésről szóló törvény alapján az 1987–2000 közötti privatizációs folyamatokat kell vizsgálnia, miközben már idén december 31-ig jelentést kell készítenie – ismertette. Majd jelezte: a határidő arányossága különösen annak fényében kérdéses, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 2024-ben lezárt vizsgálatainak átlagos időtartama 24,9 hónap volt. Bár az OLAF eljárásai eltérő jogi természetűek, az adat jól szemlélteti az összetett gazdasági visszaélések feltárásának időigényét – tette hozzá.
Ezért erősen kétséges, hogy egy nyomozati hatáskörrel nem rendelkező parlamenti vizsgálóbizottság néhány hónap alatt több évtizedre visszamenő, kellően megalapozott ténymegállapításokat tehet
– jelentette ki.
Hamar elfogyhat a vizsgálóbizottságokkal szembeni türelem
A választói türelem nem korlátlan, különösen olyan ügyekben, amelyekben az elszámoltatás hangsúlyos választási vállalásként jelent meg – válaszolta arra a kérdésre, hogy az emberek meddig várhatnak türelmesen a vizsgálóbizottságok eredményeire. Jelezte, hogy egy országgyűlési határozat alapján a privatizációs vizsgálóbizottságnak 2026. december 31-ig kell jelentést készítenie, így az eredmények értékelésének konkrét határideje van.
Az OECD 2024-es bizalmi felmérése szerint a megkérdezettek mindössze 39 százaléka bízott nemzeti kormányában, és csak 41 százalékuk vélte úgy, hogy a kormány döntéseit megfelelő bizonyítékokra alapozza. Az OECD elemzése arra is rámutat, hogy a kormányok iránti kezdeti bizalom idővel csökkenhet, amikor a választók a tényleges teljesítményt kezdik összevetni korábbi várakozásaikkal – tudatta. Majd kiemelte:
amennyiben a vizsgálóbizottságok nem képesek érdemi, bizonyítékokkal alátámasztott eredményeket felmutatni, az a választói bizalom csökkenéséhez és a kormánypárt szavazói bázisának lemorzsolódásához is hozzájárulhat.