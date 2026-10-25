Ha a vizsgálóbizottságok nem képesek érdemi eredményeket felmutatni, az a választói bizalom csökkenéséhez vezethet

A vizsgálóbizottságok működésében fennáll annak veszélye, hogy a tényleges tényfeltárást a politikai kommunikáció váltja fel – jelentette ki ifj. Lomnici Zoltán, akit az Origo a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájával kapcsolatban kérdezett. Az alkotmányjogász jelezte az országgyűlésről szóló törvény egyértelműen előírja, hogy a bizottsági jelentéseknek bizonyítékokat, megállapításokat és intézkedési javaslatokat kell tartalmazniuk.

Elfogyhat az emberek türelme a vizsgálóbizottságokkal szemben

Fotó: Zoltán Havran / MW

A Velencei Bizottság egyik állásfoglalásában hangsúlyozza, hogy a parlamenti vizsgálóbizottságok politikai természetű eljárásokat folytatnak, amelyek nem azonosíthatók a büntetőeljárásokkal. Az országgyűlésről szóló törvény ezért is kizárja az egyedi jogi felelősség parlamenti megállapítását. Mindezek alapján megalapozottan felvethető, hogy

a nagy nyilvánosság előtt zajló meghallgatások politikai jelentősége meghaladhatja azok tényleges jogi eredményességét.

A kibővített jogkörök nem hoznak garantált eredményt

A vizsgálóbizottságok kibővített jogkörei kétségtelenül alkalmasak az együttműködés kikényszerítésére, azonban ettől még nem válik automatikusan eredményesebbé a tényfeltárás – hívta fel a figyelmet az alkotmányjogász. Ismertette: az országgyűlésről szóló törvény értelmében a bizottságok elnökei két igazolatlan távolmaradást követően rendőrségi elővezetést rendelhet el. Ez valódi jogosítvány, ugyanakkor azt is kimondja, hogy a bizottság továbbra sem hozhat az ügy érdemére kiható döntést, így büntetőjogi felelősséget sem állapíthat meg.

A jogkörök bővítése tehát elsősorban az eljárás kikényszeríthetőségét erősíti, nem pedig a vizsgálatok tényleges eredményességét. Ráadásul az elővezetés az Alaptörvény IV. cikkében biztosított személyi szabadságot érinti, így alkalmazásának indokoltsága különös jelentőséggel bír – mutatott rá.

A szakmai kérdés ezért az, hogy mi indokolta ilyen erőteljes kényszerítő eszközök bevezetését, ha a bizottságok végső soron továbbra is csak jelentéseket és javaslatokat készíthetnek

– hangsúlyozta ifj. Lomnici Zoltán. Hozzátette: amennyiben a kibővített jogosítványok alkalmazását nem követik konkrét, bizonyítékokkal alátámasztott megállapítások, a szabályozás gyakorlati hozzáadott értéke is megkérdőjelezhető.