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Tisza-kormány

Újabb vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Tisza-frakció

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A hátrányos helyzetűek felzárkóztatására szánt hazai és uniós támogatások felhasználását vizsgálná a Tisza-frakció. Az új vizsgálóbizottság az elmúlt két évtized támogatási rendszerét és az ellenőrzések során feltárt szabálytalanságokat is áttekintené.
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Tisza-kormányTisza-frakcióvizsgálóbizottság

A Tisza országgyűlési frakciója kezdeményezi a Felzárkóztatási Források Visszaéléseit Feltáró Vizsgálóbizottság megalakítását – adta hírül lapunknak küldött közleményében a frakció. Mint írták, az új bizottság a felzárkóztatási források felhasználásával kapcsolatos rendszerszintű visszaéléseknek, valamint az elmaradt eredmények politikai és intézményi felelősségének teljes körű feltárásával foglalkozna. 

A Tisza-frakció kezdeményezi a Felzárkóztatási Források Visszaéléseit Feltáró Vizsgálóbizottság megalakítását (Fotó: Mediaworks)
A Tisza-frakció kezdeményezi a Felzárkóztatási Források Visszaéléseit Feltáró Vizsgálóbizottság megalakítását (Fotó: Mediaworks)

A vizsgálóbizottság két évtized ügyeit venné elő

A kezdeményezés célja, hogy kivizsgálják a hátrányos helyzetűek és a mélyszegénységben élők felzárkóztatására szánt hazai és európai források felhasználását. Ennek érdekében a felállítandó vizsgálóbizottság átfogóan megvizsgálná az elmúlt két évtized támogatási rendszereit és az ellenőrző szervek által feltárt súlyos szabálytalanságokat, hogy a jövőben a források átláthatóan és eredményesen jussanak el a rászoruló célcsoportokhoz.

A közleményben azt írták, amennyiben az Országgyűlés támogatja a bizottság felállítását, a vizsgálatok lefolytatására és a rendszerszintű hiányosságok feltárására hatfős parlamenti testület alakul. 

A bizottság elnökének a Tisza Gyöngyösi Istvánt, tagjainak pedig Dicső Viktóriát és Cseh Tamást jelöli. Rajtuk kívül a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk egy-egy tagot jelölhet.

A Tisza javaslata szerint a bizottság nyilvános jelentésben fogja a társadalom elé tárni a visszaélések hátterét, és teszi meg javaslatait annak érdekében, hogy a jövőben tiszta, ellenőrizhető felzárkóztatási politika valósulhasson meg. 

Négy vizsgálóbizottság mandátumát hosszabbítanák meg a tiszások

Négy parlamenti vizsgálóbizottság TISZA-párti tagjai azt kezdeményezik, hogy az Országgyűlés hosszabbítsa meg a testületek eredetileg 2026. december 31-én lejáró mandátumát 2027. június 15-ig.  Az erről szóló határozati javaslat hamarosan szintén az Országgyűlés elé kerül. A kezdeményezés az alábbi négy vizsgálóbizottságot érinti:

  1. A Gyermekvédelem Rendszerszintű Válságát Feltáró Vizsgálóbizottságot,
  2. A Kegyelmi Botrány Felelőseit Feltáró Vizsgálóbizottságot,
  3. Az MNB Működésével Kapcsolatos Visszaéléseit Feltáró Vizsgálóbizottságot,
  4. A Spontán Privatizációt és a Közvagyon Elvesztését Feltáró Vizsgálóbizottságot.

 

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