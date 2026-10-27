Újabb vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Tisza-frakció

A Tisza országgyűlési frakciója kezdeményezi a Felzárkóztatási Források Visszaéléseit Feltáró Vizsgálóbizottság megalakítását – adta hírül lapunknak küldött közleményében a frakció. Mint írták, az új bizottság a felzárkóztatási források felhasználásával kapcsolatos rendszerszintű visszaéléseknek, valamint az elmaradt eredmények politikai és intézményi felelősségének teljes körű feltárásával foglalkozna.

A Tisza-frakció kezdeményezi a Felzárkóztatási Források Visszaéléseit Feltáró Vizsgálóbizottság megalakítását (Fotó: Mediaworks)

A vizsgálóbizottság két évtized ügyeit venné elő

A kezdeményezés célja, hogy kivizsgálják a hátrányos helyzetűek és a mélyszegénységben élők felzárkóztatására szánt hazai és európai források felhasználását. Ennek érdekében a felállítandó vizsgálóbizottság átfogóan megvizsgálná az elmúlt két évtized támogatási rendszereit és az ellenőrző szervek által feltárt súlyos szabálytalanságokat, hogy a jövőben a források átláthatóan és eredményesen jussanak el a rászoruló célcsoportokhoz.

A közleményben azt írták, amennyiben az Országgyűlés támogatja a bizottság felállítását, a vizsgálatok lefolytatására és a rendszerszintű hiányosságok feltárására hatfős parlamenti testület alakul.

A bizottság elnökének a Tisza Gyöngyösi Istvánt, tagjainak pedig Dicső Viktóriát és Cseh Tamást jelöli. Rajtuk kívül a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk egy-egy tagot jelölhet.

A Tisza javaslata szerint a bizottság nyilvános jelentésben fogja a társadalom elé tárni a visszaélések hátterét, és teszi meg javaslatait annak érdekében, hogy a jövőben tiszta, ellenőrizhető felzárkóztatási politika valósulhasson meg.

Négy vizsgálóbizottság mandátumát hosszabbítanák meg a tiszások

Négy parlamenti vizsgálóbizottság TISZA-párti tagjai azt kezdeményezik, hogy az Országgyűlés hosszabbítsa meg a testületek eredetileg 2026. december 31-én lejáró mandátumát 2027. június 15-ig. Az erről szóló határozati javaslat hamarosan szintén az Országgyűlés elé kerül. A kezdeményezés az alábbi négy vizsgálóbizottságot érinti: